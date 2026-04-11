Dấu hiệu mộ có phong thủy tốt, con cháu tha hồ hưởng lộc

Vị trí đặt mộ lý tưởng

Huyệt mộ khi được xây cất tại các vị trí quang đãng, yên tĩnh, không bị tác động với sự ồn ào được xem là tiêu chí hàng đầu. Hai vị trí được xem là tốt nhất đó là:

Nơi có nước chảy quanh: Thủy đại diện cho tiền tài, do đó, phần mộ cạnh các nơi có nước chảy bao quanh sẽ chủ về cát khí dồi dào.

Nơi tựa vào lưng núi: Những ngôi mộ tựa lưng núi, lấy núi làm điểm tựa là điềm đại cát. Ngọn núi càng hùng vĩ, sự cát lợi, hưng thịnh càng tràn đầy hơn.

Ngoài ra, những nơi có cây cối xanh tươi, có thể đón ánh nắng tươi mới…cũng được xem là vị trí lý tưởng đặt huyệt mộ, giúp cho gia đình luôn được phù trì.

Hướng mộ hợp phong thủy

"Nhất vị, nhị hướng", bên cạnh vị trí là điểm tiên quyết, hướng mộ cũng là điều cần lưu ý. Mộ phần lý tưởng cần được đặt hợp theo tiêu chí phong thủy, hợp cung và hợp mệnh của người đã khuất.

Việc xây dựng mộ phần theo phong thủy là điều rất quan trọng và cần thiết.

Đặc biệt, cần tránh các phương vị như Hoàng Tuyền và Không Vong vì đây là hai phương vị xấu ảnh hưởng đến công danh của con cháu và khiến cuộc sống của thế hệ sau gặp nhiều điềm rủi, kém may mắn.

Lối đi vào mộ đẹp đẽ

Huyệt mộ đẹp cần sở hữu đường đi vào thoáng đãng, yên tĩnh và sạch sẽ. Hai bên lối đi có thể trồng thêm cây xanh nhưng vào những ngày tiết thanh minh, giỗ chạp cần được phát quang, dọn dẹp sạch sẽ, tránh để cây cối quá um tùm che khuất đi mộ phần.

Khi lựa chọn vị trí đặt mộ, không để đường đi đâm thẳng đến vị trí áo quan vì điều này là điều cấm kỵ. Nếu bạn phạm phải điều kiêng kỵ này, âm phần được quan niệm sẽ chịu ảnh hưởng xấu và tác động không nhỏ đến phúc trạch của gia đình.

Cách xem đất xây mộ có phong thủy đẹp

Xem đất là bước đầu tiên trước khi tiến hàng xây dựng mộ, đây cũng chính là điều quyết định ngôi mộ có phong thủy đẹp hay không.

Ngoài việc chọn những khu đất sạch sẽ, yên tĩnh, không có đầm lầy ẩm ướt thì bạn cần phải lưu ý thêm các điều sau: Chọn những khu đất có nước chảy quanh vì theo phong thủy Thổ sinh Thủy sẽ mang đến nhiều tài lộc và thịnh vượng cho gia tộc.

Chọn đất tựa lưng vào núi. Những ngôi mộ được xây dựng tựa lưng vào núi sẽ có điểm tựa chắc chắn, đây là điềm đại cát cho cả dòng họ.

Những ngọn núi càng to thì càng gia tăng sự hưng vượng và cát lợi cho gia đình. Nên xây mộ trên thửa đất bằng phẳng, tránh những nơi khấp khểnh, gập ghềnh.

Những ngôi mộ có phong thủy đẹp sẽ có hướng mộ phù hợp với cung mệnh của người đã khuất, không nên xây mộ ở hướng Không Vong và Hoàng Tuyền, đây là 2 phương vị xấu sẽ ảnh hưởng đến đường công danh và tiền tài của con cháu về sau.

Một số lưu ý để xây mộ có phong thủy đẹp

Để xây được những ngôi mộ có phong thủy đẹp thì trong quá trình xây dựng, bạn cần lưu ý một số điều sau: Không nên chôn cất người đã khuất tại những nơi bị chiếu góc nhọn thẳng vì sẽ làm mất đi phúc phần của người đã mất.

Để đảm bảo hợp phong thủy thì bạn cần tính toán kỹ lưỡng trước khi tiến hành đào hố chôn, không nên đào hố tiểu nông vì mộ phần cần ở dưới âm mới hợp phong thủy.

Tránh chọn xây mộ tại những nơi thế đất xấu, không sạch sẽ vì sẽ khiến cho người mất không được an lòng. Tuyệt đối không được đổ bê tông cốt thép làm lót nền dưới mộ và xung quanh dưới đất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

