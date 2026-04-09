Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biết
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.
Lại quả là gì?
Nói một cách đơn giản, lễ lại quả là việc nhà gái gửi lại một phần lễ vật trong các tráp ăn hỏi mà nhà trai đã mang đến. Hành động này không phải là "trả lại" mà mang ý nghĩa "san sẻ lộc".
Khi nhận sính lễ, nhà gái không giữ lại toàn bộ mà chia một phần để hồi đáp lại tấm lòng của nhà trai. Lại quả trong phong tục cưới hỏi truyền thống có một ý nghĩa sâu sắc:
Là lời cảm ơn chân thành, trang trọng nhất mà nhà gái gửi đến nhà trai. Đồng thời, nó cũng là sự xác nhận chính thức rằng nhà gái đã chấp thuận lời cầu hôn, và đôi trẻ có thể tiến tới hôn lễ.
Cách nhà gái chuẩn bị tráp lại quả phản ánh sự khéo léo và hiểu biết lễ nghi. Một mâm lễ được hồi đáp chỉn chu cho thấy sự tôn trọng sâu sắc dành cho nhà trai.
Là hành động "chia sẻ" đầu tiên giữa hai nhà, tượng trưng cho việc từ nay hai gia đình đã là một, cùng nhau san sẻ niềm vui và may mắn.
Những lễ vật được chia lại cũng mang theo lời chúc phúc của nhà gái, cầu mong cho đôi uyên ương một khởi đầu hôn nhân hạnh phúc, đủ đầy.
Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi
Kiêng nhầm lẫn thứ tự bê tráp
Thứ tự bê tráp rất quan trọng, khi bê tráp thì cần phải chú ý tới:
Đối với mâm quả chỉ có 5 - 7 tráp: Tráp cau – Rượu, thuốc – tráp Hoa quả/ rồng phượng – tráp Bánh – tráp Trà hay là tráp Hạt sen.
Đối với mâm quả có từ 9 - 11 tráp: Tráp cau – Rượu thuốc – Lợn quay sữa – tráp Hoa quả – tráp Xôi – tráp Bia/nước ngọt – tráp Bánh – tráp Trà, chè, hạt sen.
Đám hỏi là một nghi lễ quan trọng, nó đánh dấu cho bước khỏi đầu mới của cặp đôi chính thức nên đôi vợ chồng. Do đó mà mọi chi tiết cần phải được chuẩn bị kỹ càng, đúng theo với truyền thống. Điều này chắc chắn sẽ mang lại nhiều may mắn, hạnh phúc cho các cặp đôi.
Không nên sai lệch quy trình bê tráp
Chuẩn bị mâm quả
Chắc chắn là trước đó cả 2 bên gia đình trai - gái sẽ có 1 buổi gặp mặt và bàn bạc, thống nhất với nhau về số lượng mâm tráp ăn hỏi và gồm có những gì trong đó.
Và rồi sau đó nó sẽ được chuẩn bị và chuẩn bị luôn số lượng người bê tráp. Rồi vào khung giờ hoàng đạo may mắn đã được định sẵn thì đoàn nhà trai sẽ vào đến nhà gái để trao lễ vật của mình.
Trao mâm quả
Khi đến nhà gái trao mâm quả thì nhà trai cần phải sắp xếp đội hình sao cho theo đúng thứ bậc trong gia đình.
Đầu tiên chắc chắn phải là ông bà, tiếp đến là bố mẹ và rồi sẽ đến chú rể cùng đội bê tráp và các thành viên nhỏ hơn đi vào sau đội bê tráp. Sau đó thì cả 2 gia đình chào hỏi nhau và tiếp đó sẽ diễn ra màn trao tráp và đỡ mâm quả vào nhà của 2 bên.
Trong quá trình diễn ra trao tráp, 2 bên sẽ trao lì xì đã được chuẩn bị trước cho nhau để trao duyên cho nhau.
Nhận mâm quả và mở quà
Sau khi trao và nhận tráp đã được diễn ra thì cả 2 bên gia đình sẽ ngồi uống nước, nói đôi lời với nhau và giới thiệu về các người đại diện có mặt ở trong buổi lễ.
Đại diện bên họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu đối với họ nhà gái, và đồng thời họ nhà gái cũng sẽ có đôi lời cảm ơn và nhận tráp của họ nhà trai để hoàn thành nghi thức trao duyên. Và sau đó thì cả mẹ của chú rể và mẹ của cô dâu sẽ cùng nhau mở tráp.
Cô dâu ra mắt gia đình 2 bên
Sau đó thì chú rể sẽ đến phòng để đón cô dâu ra chào hỏi gia đình họ nhà trai. Và đồng thời mẹ cô dâu cũng sẽ đưa cô dâu ra mắt họ hàng hai bên.
Làm lễ gia tiên tại nhà gái
Sau khi cô dâu đã ra mắt, mẹ cô dâu sẽ lấy 1 trong bất kỳ lễ vật trong tráp để đặt lên bàn thờ tổ tiên rồi thắp hương cúng ông bà. Đồng thời bố cô dâu cũng sẽ đưa cô dâu, chú rể đến bàn thờ để cùng thắp hương tổ tiên.
Hai bên gia đình bàn bạc thống nhất về lễ cưới
Sau khi đã hoàn tất nghi thức cúng bái tổ tiên, thì họ hàng gia đình hai bên sẽ thống nhất và họp mặt về ngày giờ đón dâu và nghi thức tổ chức cho đám cưới.
Lại quả
Sau đó thì nhà gái sẽ chia đồ lại quả cho nhà trai và trả lại mâm tráp cho nhà trai mang về (nếu cần).
Lại quả lễ hỏi cần kiêng gì?
Khi lại quả cho nhà trai thì cần phải kiêng: Khi chia đồ lại quả thì không nên dùng dao hoặc kéo mà chỉ nên dùng tay xé. Đồ lại quả nên là những số chẵn (thường sẽ là 10 lễ vật).
Khi trả lại mâm tráp thì cần phải để ngửa nắp tráp lên trên và không được đóng lại. Những người bưng tráp phải là nam thanh nữ tú và đặc biệt là chưa có gia đình, bởi vì điều đó sẽ mang lại nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Không chọn những người có gia đình, đang mang thai.
Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháuỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, mộ phần tổ tiên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa các thế hệ trong gia đình.
Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình anỞ - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều gia chủ hiện nay quan tâm đến việc đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh nhằm xác định vị trí và hướng bếp phù hợp với vận khí của ngôi nhà.
Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cướiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.
Bàn thờ gia tiên bài trí đúng phong thủy mang lại bình an cho con cháuỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Làm thế nào để bài trí một ban thờ gia tiên đúng phong thủy? Hãy cùng tham khảo những chia sẻ có trong bài viết dưới đây.
Phạm Thái Tuế có nên cưới hỏi không?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Không ít cặp đôi dù đã sẵn sàng về tình cảm vẫn bị trì hoãn cưới hỏi chỉ vì rơi vào "năm tuổi" hay lo ngại phạm Thái Tuế. Vậy Thái Tuế thực chất là gì? Liệu có nên cưới trong năm này hay không? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn lý giải rõ ràng.
Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đìnhỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy phòng thờ, việc xác định vị trí đặt bàn thờ rất quan trọng. Bởi nếu chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của cả gia đình.
Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiênỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong văn hóa thờ cúng của Việt Nam, việc thờ cúng gia tiên rất được coi trọng. Việc mua sắm các vật phẩm trên ban thờ sao cho đầy đủ, chuẩn phong thủy cũng được nhiều người quan tâm.
Khám phá những tháng kiêng kỵ cưới hỏi trong năm 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Trong phong tục cưới hỏi của người Việt, việc lựa chọn thời gian tổ chức đám cưới luôn được coi trọng. Theo quan niệm xưa, có những tháng và ngày được xem là kiêng kỵ, không phù hợp để tổ chức lễ cưới.
Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người ViệtỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh vai trò là lễ vật quan trọng trong lễ ăn hỏi, tráp ăn hỏi còn mang nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc về mặt truyền thống, tinh thần, văn hóa.
Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanhỞ - 3 ngày trước
GĐXH - Nhiều khi chúng ta không để ý, cũng không biết rằng mình đã phạm phải lỗi phong thủy nhà ở. Những lỗi phong thủy nhà ở này theo phong thủy sẽ khiến vận trình sa sút, đồng thời nhan sắc còn theo đó tụt dốc không phanh nữa.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.