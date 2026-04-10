Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộc
GĐXH - Để giữ cho ngôi nhà luôn an lành và mang lại nhiều tài lộc, gia chủ cần lưu ý những đại kỵ trong phong thủy sau nhà sau đây.
Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà
Sau nhà thấp, trống hoặc dốc về phía sau
Đây là lỗi sai cơ bản nhưng rất nghiêm trọng. Khi phần sau thấp hơn, không có vật gì "chống lưng", luồng khí tốt sẽ bị cuốn ra ngoài, có thể khiến gia chủ thiếu sự nâng đỡ, mất cân bằng năng lượng. Điều này có thể khiến gia đình gặp trục trặc về công việc, sức khỏe yếu, gia đạo bất ổn.
Sau nhà có ao, hồ, giếng, hố ga hoặc bể nước thải
Theo phong thủy, nước phía sau tượng trưng cho thất thoát tài vận. Nếu có giếng, hồ hoặc hố ga ngay phía sau nhà, đặc biệt là nằm gần phòng ngủ hoặc bếp, thì lâu dài có thể dẫn đến tình trạng tài chính giảm sút, sức khỏe yếu, tinh thần mệt mỏi.
Sau nhà hướng ra ngõ cụt hoặc bị vật sắc nhọn chĩa vào
Trong phong thủy, đường đâm hoặc vật sắc chĩa thẳng về phía nhà sẽ tạo thành thế "xuyên tâm sát", ảnh hưởng đến dòng chảy khí lành. Trường hợp này có thể dễ gây xung đột, kiện tụng hoặc bị tiểu nhân hãm hại.
Sau nhà là nghĩa trang, bãi tha ma hoặc mộ phần
Đây là yếu tố âm khí nặng, đặc biệt tối kỵ trong phong thủy dương trạch. Phong thủy sau nhà nếu bị ảnh hưởng bởi các yếu tố âm như mồ mả thì có thể khiến gia chủ khó phát triển sự nghiệp, dễ bị bệnh tật, lo âu và tinh thần trì trệ.
Cửa chính và cửa sau thông thẳng
Nếu cửa trước và cửa sau nằm trên một đường thẳng, sinh khí vào nhà sẽ thoát ra nhanh chóng mà không kịp lưu giữ, gây nên hiện tượng "tán khí". Đây cũng là một lỗi phong thủy phổ biến khiến tài lộc không tụ được.
Cách cải thiện phong thủy sau nhà giúp thu hút tài lộc và bình an
Để hóa giải các lỗi sai và cải thiện phong thủy sau nhà, bạn có thể áp dụng một số cách sau. Dù ngôi nhà bạn đang ở là nhà phố, biệt thự hay nhà cấp 4, các nguyên tắc này đều có thể điều chỉnh linh hoạt:
Làm cao hoặc gia cố phần sau nhà
Nếu nhà có địa hình dốc hoặc thấp về phía sau, nên xây bức tường, trồng cây to hoặc dùng các vật liệu như đá tự nhiên, gạch đá hoa cương để tạo thế "tựa sơn". Điều này giúp ổn định khí trường và tạo cảm giác được chở che, nâng đỡ.
Trồng cây phong thủy sau nhà
Một số loại cây có tác dụng hóa giải sát khí và ổn định phong thủy như trúc, cau cảnh, tre ngà, lộc vừng, bồ đề… Trồng cây không chỉ cải thiện cảnh quan mà còn giúp thanh lọc không khí, tạo môi trường sống tích cực.
Hạn chế xây hố ga, nhà vệ sinh sau nhà
Nếu bắt buộc phải bố trí, nên đặt lệch góc và cách xa trung tâm nhà càng tốt. Đồng thời, nên thiết kế hệ thống thoát nước hợp lý, không để ẩm thấp, bốc mùi hoặc đọng nước sau nhà.
Treo vật phẩm phong thủy
Các vật phẩm như gương bát quái, hồ lô đồng, chuông gió hoặc rùa đầu rồng (huyền vũ) có thể giúp hóa giải khí xấu, tăng cường sinh khí tại khu vực sau nhà.
Bố trí lối thoát khí hợp lý
Nếu có cửa sau, nên thiết kế lệch trục với cửa chính, tránh để ánh sáng hoặc khí lưu trực tiếp xuyên qua từ trước ra sau. Điều này giúp lưu giữ năng lượng tích cực trong nhà lâu hơn, tăng cường tài lộc và ổn định nội khí.
Phong thủy sau nhà không chỉ là một chi tiết nhỏ trong thiết kế xây dựng, mà là yếu tố then chốt trong việc cân bằng năng lượng sống, giữ gìn sức khỏe, hạnh phúc và tài lộc cho gia đình.
Nếu khu vực này bị xem nhẹ hoặc bố trí sai cách, ngôi nhà dù đẹp, rộng hay hiện đại đến đâu cũng có thể thiếu sự ổn định và lâu dài.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
