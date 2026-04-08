Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cưới
GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.
Trao nhẫn cưới là khoảnh khắc mà bạn lựa chọn một con đường mới cho riêng mình. Một hướng đi mà luôn có người tri kỷ đồng hành cùng bạn để vượt qua bao khó khăn, thử thách.
Nhẫn cưới là món quà cưới thiêng liêng, là tượng trưng cho 2 người có tình gắn bó với nhau trọn đời. Những lời chúc phúc, những ý nghĩa tốt đẹp từ cặp nhẫn cưới sẽ được thể hiện trọn vẹn trong khoảnh khắc trao nhẫn ấy. Hình ảnh này luôn có ý nghĩa đặc biệt với các đôi uyên ương.
Thể hiện trách nhiệm của mỗi người trong hôn nhân
Trong công giáo, nhẫn cưới mang khía cạnh thiêng liêng mà ai cũng cần phải trân trọng. Từ hai vòng kim loại, nhẫn cưới đã được làm phép, nâng giá trị thành một vật dụng vô cùng thiêng liêng.
Hơn cả những lời nói yêu thương, nhẫn cưới là một minh chứng cho sự trung tín và bổn phận của vợ chồng. Đây là một món quà mà Thiên Chúa gửi đến để bảo vệ hôn nhân của đôi lứa, giúp họ trở thành một cặp đôi hạnh phúc.
Thể hiện sự bền chặt trong tình yêu của đôi lứa
Trao nhẫn cưới cũng là lời tuyên bố khéo léo với mọi người rằng cả 2 đã trở thành vợ chồng. Chiếc nhẫn cưới thể hiện tình yêu đã đến lúc "đơm hoa kết trái" của đôi uyên ương.
Sau khi kết hôn, nhẫn cưới sẽ luôn được đeo ở tay của 2 người, như dấu chỉ của tình yêu. Đồng thời cũng khẳng định sự yêu thương và luôn chung thủy với người bạn đời của mình.
Nghi thức trao nhẫn cưới đầy đủ bao gồm những thủ tục nào?
Nhẫn cưới trao khi nào là đề tài gây nên khá nhiều tranh cãi cho mọi người. Có nhiều ý kiến cho rằng có thể đeo nhẫn cưới vào ngày đám hỏi. Bởi lúc này đôi trẻ đã làm lễ gia tiên và có sự chứng giám của hai bên gia đình.
Tuy nhiên, đa số cặp đôi đều trao nhẫn cho nhau trong ngày diễn ra hôn lễ. Khi cả hai chính thức trở thành vợ chồng và cùng chung sống dưới một mái nhà. Trong lễ gia tiên thì việc trao nhẫn sẽ được diễn ra trước sự chứng kiến của quan viên hai họ.
Trao nhẫn cưới ở nhà trai hay nhà gái cũng là đề tài được bàn luận khá nhiều. Thông thường, nhẫn cưới sẽ được cô dâu và chú rể trao cho nhau sau khi làm lễ gia tiên tại nhà gái. Đây là nghi lễ vô cùng quan trọng trong ngày trọng đại của đôi trẻ.
Nghi thức trao nhẫn trong ngày cưới được thực hiện trong không khí trang trọng và thiêng liêng. Đầu tiên, chú rể sẽ đeo nhẫn cưới lên ngón tay áp út của cô dâu. Sau đó, cô dâu sẽ thực hiện đeo lại nhẫn cho chú rể. Tại phương Tây, nhẫn cưới được mục sư trao cho cô dâu và chú khi làm lễ tại nhà thờ.
Sau ngày cưới, đôi vợ chồng sẽ đeo nhẫn cưới hàng ngày, thể hiện tình yêu trọn vẹn mà cả hai dành cho nhau. Việc đeo nhẫn cưới cũng giúp mọi người biết người đó đã lập gia đình và nhận sự chúc phúc của mọi người.
Những lưu ý khi trao nhẫn cho các cặp đôi trẻ
Các bạn trẻ vẫn còn mắc một số sai lầm nhỏ trong việc chọn lựa và đeo nhẫn cưới. Dưới đây là những lỗi phổ biến:
Những chiếc nhẫn làm từ vàng pha tạp chất, bạc… rất dễ bị xỉn màu và biến dạng theo thời gian. Điều này sẽ làm giảm đi giá trị và đánh mất ý nghĩa đặc biệt của cặp nhẫn cưới.
Chọn nhẫn theo ý thích riêng của mỗi người: Một cặp nhẫn cưới cần phải có sự hòa hợp từ chất liệu cho đến kiểu dáng của nhẫn cô dâu và chú rể. Tuy nhiên, các bạn trẻ hay chọn nhẫn theo cảm tính cá nhân. Vì vậy có những cặp nhẫn cưới trông cực kỳ khác biệt. Theo các cụ xưa, điều này là đại kỵ. Cặp vợ chồng khi chung sống có thể sẽ khó hòa hợp và gắn bó lâu dài với nhau.
Nhẫn cưới lúc nào cũng có cặp. Vì vậy, bạn hãy luôn mang theo bên mình minh chứng sống của tình yêu. Nếu chỉ có một người đeo nhẫn có thể có nghĩa là tình cảm vợ chồng đang không được như ý.
Sơ ý làm mất nhẫn cưới: Người ta cho rằng việc làm mất nhẫn cưới cũng đồng nghĩa với việc bạn đang đánh rơi hạnh phúc của chính mình. Theo phong thủy, bị mất nhẫn, hôn nhân có thể thường lục đục, hay bất hòa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
