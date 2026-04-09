Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an
GĐXH - Việc hiểu và tránh các kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo nền tảng ổn định, giúp năng lượng tốt lưu thông thuận lợi trong suốt quá trình sinh sống.
Những điều kiêng kỵ về phong thủy trước nhà gia chủ cần tránh ngay
Tránh đối diện đường đâm thẳng hoặc ngã ba
Nếu nhà bạn nằm ngay vị trí có con đường hoặc ngõ nhỏ đâm thẳng vào cửa chính, đây được xem là đại kỵ trong phong thủy, gọi là "xung sát". Dòng khí từ đường đâm tới quá mạnh, không có độ uốn lượn, dễ mang theo sát khí.
Nhà nằm ở ngã ba hoặc cuối hẻm cũng thường bị tụ khí xấu, khó thoát. Để hóa giải, có thể dùng gương bát quái, bình phong, tiểu cảnh hoặc cây xanh để làm mềm luồng khí.
Tuyệt đối tránh đặt thùng rác, vật nhọn, vật dụng cũ nát trước nhà
Đặt các vật bẩn, vật sắc nhọn hoặc đồ hư hỏng ngay trước nhà là một trong những điều kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nghiêm trọng.
Những vật này có thể vừa ảnh hưởng đến mỹ quan, vừa cản trở dòng khí, gây cảm giác âm u, bế tắc. Đặc biệt, thùng rác còn mang nhiều khí xấu, nếu đặt gần cửa chính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của các thành viên trong nhà.
Không để cây khô, cây chết hoặc tán cây che khuất mặt tiền
Nhiều người thích trồng cây lớn trước nhà để lấy bóng mát, nhưng nếu cây quá to, tán quá rậm hoặc đã chết khô thì nên loại bỏ.
Cây lớn có thể che mất dương khí, tạo vùng tối âm u trước cửa, khiến nhà thiếu sinh khí. Trong phong thủy, cây chết biểu thị cho sự trì trệ, suy tàn, nếu đặt trước nhà sẽ cản trở tài vận và may mắn.
Không xây cột điện, bể nước hoặc trụ cờ ngay trước cửa chính
Đây là lỗi dễ mắc trong nhà phố hiện đại. Việc xây cột điện hoặc trụ cờ lớn ngay trước cửa khiến khí bị chặn đứng, không thể vào nhà.
Tương tự, bể nước lớn hay bồn cây xi măng đặt lệch cũng làm mất cân bằng năng lượng, gây cảm giác nặng nề, bí bách.
Tránh cửa chính đối diện nhà vệ sinh, nhà hoang, nghĩa trang
Nếu đứng trước nhà mà đối diện là công trình tiêu cực như nhà vệ sinh công cộng, bãi rác, nhà bỏ hoang hoặc nghĩa trang, thì nên hết sức cẩn trọng.
Những nơi này thường có khí âm nặng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm trạng. Nếu không thể di dời, hãy dùng biện pháp hóa giải như treo chuông gió, đặt đá phong thủy hoặc bồn cây phong thủy chắn tầm nhìn.
Cách bố trí phong thủy trước nhà đúng chuẩn để rước tài lộc, tránh sát khí
Giữ cho khu vực trước nhà sạch sẽ, thoáng đãng
Mặt tiền nhà luôn cần sự thông thoáng. Không nên để xe máy, xe đạp, rác thải hoặc đồ vật linh tinh chắn đường. Lối vào nhà càng thông suốt, khí tốt càng dễ tụ và di chuyển hài hòa.
Trồng cây hợp phong thủy
Cây xanh là yếu tố phong thủy tốt nếu chọn đúng loại. Nên trồng cây như cau cảnh, trúc nhật, lộc vừng hoặc hoa giấy để vừa đẹp vừa giúp hóa giải sát khí. Tránh trồng cây có gai như xương rồng, hoặc cây có cành vươn chĩa thẳng vào cửa chính.
Tạo điểm nhấn bằng tiểu cảnh hoặc ánh sáng
Tiểu cảnh nhỏ trước nhà như hồ nước, thác nước mini hay đá phong thủy không chỉ tăng vẻ đẹp mà còn giúp luân chuyển năng lượng tốt.
Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng dịu nhẹ ở mặt tiền cũng giúp tăng dương khí, đặc biệt quan trọng trong các khu vực nhà hẻm hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên.
Chọn hướng mở cổng và cửa chính hợp mệnh
Nếu có thể, nên tham khảo bát trạch hoặc mệnh gia chủ để xác định hướng cổng, hướng cửa phù hợp. Điều này giúp tăng khả năng đón khí lành, tránh phạm những thế nhà xấu.
Việc nắm rõ và tránh những kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp cải thiện tài lộc mà còn tạo nên môi trường sống hài hòa, nhẹ nhàng và an lành cho cả gia đình.
Dù diện tích nhà lớn hay nhỏ, ở thành thị hay nông thôn, chỉ cần chú ý đến khu vực mặt tiền, giữ cho sạch sẽ, thông thoáng và hợp phong thủy, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Các thực phẩm ăn để phòng ngừa đột quỵ hiệu quảĂn - 16 phút trước
GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.
4 món mì siêu ngon nấu chỉ 15 phút giúp bữa sáng nhàn tênh lại cung cấp đủ dưỡng chất, ai ăn cũng khenĂn - 26 phút trước
Chỉ cần nắm vững một vài công thức nấu mì nhanh gọn là có thể làm hài lòng tất cả những thành viên trong gia đình và giúp những buổi sáng bận rộn trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.
Người suy thận nên uống gì? 4 loại đồ uống dễ làm tại nhàĂn - 12 giờ trước
GĐXH - Người suy thận cần chọn đồ uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Khám phá 4 công thức đồ uống đơn giản mà hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên.
Đây mới là công thức giải độc gan bằng đậu xanh bạn nên biếtĂn - 16 giờ trước
GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.
Thưởng thức bánh trứng kiến đang hot: Người khen ngon, người nhập viện vì sốc phản vệĂn - 16 giờ trước
Bánh trứng kiến - đặc sản vùng cao có vị béo bùi, đang gây sốt trên TikTok - khiến nhiều thực khách bị dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.
Cảnh báo đặc biệt tới các gia đình đang nấu cơm bằng nồi cơm điện: Thói quen 'giữ ấm cả ngày' tiềm ẩn rủi ro lớnĂn - 18 giờ trước
GĐXH - Nguy cơ không đến từ những điều xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mỗi ngày trong gian bếp.
5 món ăn dân dã trong mâm cơm Việt giúp người sau 40 tuổi ngủ ngon hơnĂn - 22 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.
Loại nước ép từ trái cây và rau củ giải nhiệt, bổ dưỡng mùa hè bạn nên biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.
Cách nấu bánh đa riêu của thơm ngon tại nhàĂn - 1 ngày trước
Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.
Uống chanh và mật ong giải độc gan hiệu quả không phải ai cũng biếtĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.
