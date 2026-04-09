Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an

Thứ năm, 07:11 09/04/2026
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc hiểu và tránh các kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp đảm bảo thẩm mỹ mà còn tạo nền tảng ổn định, giúp năng lượng tốt lưu thông thuận lợi trong suốt quá trình sinh sống.

Những điều kiêng kỵ về phong thủy trước nhà gia chủ cần tránh ngay

Tránh đối diện đường đâm thẳng hoặc ngã ba

Nếu nhà bạn nằm ngay vị trí có con đường hoặc ngõ nhỏ đâm thẳng vào cửa chính, đây được xem là đại kỵ trong phong thủy, gọi là "xung sát". Dòng khí từ đường đâm tới quá mạnh, không có độ uốn lượn, dễ mang theo sát khí.

Nhà nằm ở ngã ba hoặc cuối hẻm cũng thường bị tụ khí xấu, khó thoát. Để hóa giải, có thể dùng gương bát quái, bình phong, tiểu cảnh hoặc cây xanh để làm mềm luồng khí.

Tuyệt đối tránh đặt thùng rác, vật nhọn, vật dụng cũ nát trước nhà

Đặt các vật bẩn, vật sắc nhọn hoặc đồ hư hỏng ngay trước nhà là một trong những điều kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nghiêm trọng.

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an - Ảnh 1.

Những vật này có thể vừa ảnh hưởng đến mỹ quan, vừa cản trở dòng khí, gây cảm giác âm u, bế tắc. Đặc biệt, thùng rác còn mang nhiều khí xấu, nếu đặt gần cửa chính có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của các thành viên trong nhà.

Không để cây khô, cây chết hoặc tán cây che khuất mặt tiền

Nhiều người thích trồng cây lớn trước nhà để lấy bóng mát, nhưng nếu cây quá to, tán quá rậm hoặc đã chết khô thì nên loại bỏ.

Cây lớn có thể che mất dương khí, tạo vùng tối âm u trước cửa, khiến nhà thiếu sinh khí. Trong phong thủy, cây chết biểu thị cho sự trì trệ, suy tàn, nếu đặt trước nhà sẽ cản trở tài vận và may mắn.

Không xây cột điện, bể nước hoặc trụ cờ ngay trước cửa chính

Đây là lỗi dễ mắc trong nhà phố hiện đại. Việc xây cột điện hoặc trụ cờ lớn ngay trước cửa khiến khí bị chặn đứng, không thể vào nhà.

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an - Ảnh 2.

Tương tự, bể nước lớn hay bồn cây xi măng đặt lệch cũng làm mất cân bằng năng lượng, gây cảm giác nặng nề, bí bách.

Tránh cửa chính đối diện nhà vệ sinh, nhà hoang, nghĩa trang

Nếu đứng trước nhà mà đối diện là công trình tiêu cực như nhà vệ sinh công cộng, bãi rác, nhà bỏ hoang hoặc nghĩa trang, thì nên hết sức cẩn trọng.

Những nơi này thường có khí âm nặng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và tâm trạng. Nếu không thể di dời, hãy dùng biện pháp hóa giải như treo chuông gió, đặt đá phong thủy hoặc bồn cây phong thủy chắn tầm nhìn.

Cách bố trí phong thủy trước nhà đúng chuẩn để rước tài lộc, tránh sát khí

Giữ cho khu vực trước nhà sạch sẽ, thoáng đãng

Mặt tiền nhà luôn cần sự thông thoáng. Không nên để xe máy, xe đạp, rác thải hoặc đồ vật linh tinh chắn đường. Lối vào nhà càng thông suốt, khí tốt càng dễ tụ và di chuyển hài hòa.

Trồng cây hợp phong thủy

Cây xanh là yếu tố phong thủy tốt nếu chọn đúng loại. Nên trồng cây như cau cảnh, trúc nhật, lộc vừng hoặc hoa giấy để vừa đẹp vừa giúp hóa giải sát khí. Tránh trồng cây có gai như xương rồng, hoặc cây có cành vươn chĩa thẳng vào cửa chính.

Tạo điểm nhấn bằng tiểu cảnh hoặc ánh sáng

Tiểu cảnh nhỏ trước nhà như hồ nước, thác nước mini hay đá phong thủy không chỉ tăng vẻ đẹp mà còn giúp luân chuyển năng lượng tốt.

Lỗi kiêng kỵ về phong thủy trước nhà nhiều gia đình vô tình mắc phải, cần tránh để giữ gìn tài lộc và bình an - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng dịu nhẹ ở mặt tiền cũng giúp tăng dương khí, đặc biệt quan trọng trong các khu vực nhà hẻm hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên.

Chọn hướng mở cổng và cửa chính hợp mệnh

Nếu có thể, nên tham khảo bát trạch hoặc mệnh gia chủ để xác định hướng cổng, hướng cửa phù hợp. Điều này giúp tăng khả năng đón khí lành, tránh phạm những thế nhà xấu.

Việc nắm rõ và tránh những kiêng kỵ về phong thủy trước nhà không chỉ giúp cải thiện tài lộc mà còn tạo nên môi trường sống hài hòa, nhẹ nhàng và an lành cho cả gia đình.

Dù diện tích nhà lớn hay nhỏ, ở thành thị hay nông thôn, chỉ cần chú ý đến khu vực mặt tiền, giữ cho sạch sẽ, thông thoáng và hợp phong thủy, bạn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực lan tỏa trong cuộc sống hàng ngày.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đìnhChọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình

GĐXH - Trong phong thủy phòng thờ, việc xác định vị trí đặt bàn thờ rất quan trọng. Bởi nếu chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của cả gia đình.

Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người ViệtÝ nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người Việt

GĐXH - Bên cạnh vai trò là lễ vật quan trọng trong lễ ăn hỏi, tráp ăn hỏi còn mang nhiều lớp ý nghĩa sâu sắc về mặt truyền thống, tinh thần, văn hóa.

Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanhLỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

GĐXH - Nhiều khi chúng ta không để ý, cũng không biết rằng mình đã phạm phải lỗi phong thủy nhà ở. Những lỗi phong thủy nhà ở này theo phong thủy sẽ khiến vận trình sa sút, đồng thời nhan sắc còn theo đó tụt dốc không phanh nữa.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình

Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình

Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiên

Những đồ thờ cúng cần có trên bàn thờ gia tiên

Khám phá những tháng kiêng kỵ cưới hỏi trong năm 2026

Khám phá những tháng kiêng kỵ cưới hỏi trong năm 2026

Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người Việt

Ý nghĩa và lưu ý phong thủy của tráp ăn hỏi trong văn hóa người Việt

Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

Cùng chuyên mục

Ăn - 16 phút trước

GĐXH - Đâu là danh sách các thực phẩm phòng ngừa đột quỵ an toàn và hiệu quả? Hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết sau.

Ăn - 26 phút trước

Chỉ cần nắm vững một vài công thức nấu mì nhanh gọn là có thể làm hài lòng tất cả những thành viên trong gia đình và giúp những buổi sáng bận rộn trở nên nhẹ nhàng, dễ dàng hơn.

Ăn - 12 giờ trước

GĐXH - Người suy thận cần chọn đồ uống phù hợp để bảo vệ sức khỏe. Khám phá 4 công thức đồ uống đơn giản mà hiệu quả từ nguyên liệu tự nhiên.

Ăn - 16 giờ trước

GĐXH - Có nhiều cách chế biến đậu xanh để giải độc gan, bạn có thể tham khảo một số cách có trong bài viết sau.

Ăn - 16 giờ trước

Bánh trứng kiến - đặc sản vùng cao có vị béo bùi, đang gây sốt trên TikTok - khiến nhiều thực khách bị dị ứng, mẩn ngứa, thậm chí nhập viện khẩn cấp vì sốc phản vệ.

Ăn - 18 giờ trước

GĐXH - Nguy cơ không đến từ những điều xa lạ, mà lại xuất phát từ chính những thói quen quen thuộc mỗi ngày trong gian bếp.

Ăn - 22 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm lý tưởng để thưởng thức những ly nước ép mát lạnh, giúp giải nhiệt. Bài viết này sẽ giới thiệu một số loại nước ép từ trái cây và rau củ, mang đến hương vị tươi mới và lợi ích dinh dưỡng cho bạn và gia đình.

Ăn - 1 ngày trước

Bánh đa riêu cua là món ăn dân dã với vị ngọt của cua đồng, sắc đỏ của cà chua và mùi thơm của hành phi hòa quyện vào nhau rất đậm đà, cuốn hút.

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Một số công thức hỗ trợ giải độc gan bằng chanh và mật ong, bạn có thể tham khảo trong bài viết sau.

Xem nhiều

Ăn

GĐXH - Ở tuổi trung niên, giấc ngủ không còn “đến dễ” như trước. Không ít người bước qua tuổi 40 bắt đầu gặp tình trạng khó ngủ, ngủ chập chờn, dễ tỉnh giấc giữa đêm hoặc thức dậy với cảm giác mệt mỏi. Nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng hoặc thuốc hỗ trợ, nhưng lại bỏ qua một yếu tố rất gần gũi: bữa cơm hằng ngày.

Ăn
Ăn
Ăn
Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top