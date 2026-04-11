Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ

Có nên đặt bàn thờ ở phòng khách?

Theo phong thủy, phòng khách và bàn thờ mang hai trạng thái năng lượng khác nhau: phòng khách thuộc tính Dương, cần sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và sinh khí để tạo cảm giác vui vẻ, năng động.

Trong khi đó, bàn thờ thuộc tính Âm, đòi hỏi sự tĩnh lặng, trang nghiêm và hạn chế ánh sáng mạnh để đảm bảo sự linh thiêng.

Tuy có sự đối lập nhất định, nhưng việc đặt bàn thờ tại phòng khách không phải là điều cấm kỵ. Trên thực tế, trong nhà truyền thống ba gian hay các căn hộ hiện đại, bàn thờ vẫn thường được bố trí tại phòng khách, miễn là đảm bảo sự tách biệt tương đối, vị trí trang trọng và giữ được sự cân bằng giữa hai nguồn năng lượng.

Cách bố trí phòng thờ ở phòng khách đẹp, chuẩn phong thuỷ

Đặt bàn thờ tại trung tâm

Vị trí này sẽ liên quan đến ngũ hành và sẽ tạo được mức độ hài hòa với các nguồn năng lượng.

Bàn thờ giữa phòng khách cũng sẽ tạo nên cảm giác cân bằng – yên bình, tạo điểm nhấn tâm linh ở trong không gian sống. Những thành viên này có thể nhìn thấy được mỗi ngày, nhắc nhở về truyền thống lâu đời của ông bà xa xưa.

Đặt bàn thờ ở góc phòng khách

Việc bố trí bàn thờ ở góc phòng khách là giải pháp linh hoạt, đặc biệt phù hợp với những căn hộ hoặc ngôi nhà có diện tích hạn chế.

Khu vực góc phòng được xem là vị trí thuận tiện, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho không gian thờ cúng, vừa giữ được nét hiện đại và tính thẩm mỹ cho tổng thể căn phòng.

Cách sắp xếp này không chỉ giúp tận dụng tối đa diện tích phòng khách mà còn tạo nên không gian trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên.

Góc phòng thường yên tĩnh, ít bị tác động bởi các sinh hoạt thường ngày, vì vậy rất thích hợp để đặt bàn thờ. Gia chủ có thể trang trí thêm các vật phẩm thờ cúng, đèn chiếu sáng… nhằm tạo điểm nhấn độc đáo và tăng yếu tố tâm linh.

Đặt bàn thờ cùng trục với phòng khách nhưng cao hơn

Bàn thờ được sắp xếp thẳng trục với không gian phòng khách, tạo sự liên kết hài hòa trong tổng thể bố cục. Vị trí bàn thờ được nâng cao hơn so với khu vực sinh hoạt chung để thể hiện sự tôn kính.

Cách bố trí này giúp phân định rõ ràng giữa không gian thờ cúng và không gian tiếp khách nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm mà không làm mất đi tính thẩm mỹ hiện đại. Đây là giải pháp phù hợp cho những ngôi nhà muốn kết hợp yếu tố truyền thống và tiện nghi.

Đặt bàn thờ treo tường

Việc treo bàn thờ ở vị trí cao được xem là phù hợp với yếu tố phong thủy, đồng thời mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho không gian phòng khách. Cách bố trí này khá linh hoạt, thể hiện lối sống hiện đại khi đề cao cả tính thẩm mỹ lẫn công năng trong không gian sinh hoạt.

Đối với những phòng khách có diện tích hạn chế, lựa chọn bàn thờ treo tường là giải pháp hợp lý, vừa tạo điểm nhấn tâm linh tinh tế, vừa đảm bảo sự hài hòa với tổng thể nội thất. Nhờ đó, không gian sống trở nên gọn gàng, tiện nghi và vẫn giữ được nét trang nghiêm cần thiết.

Đặt bàn thờ có vách ngăn phía trước

Bàn thờ được bố trí kèm vách ngăn phía trước nhằm tạo sự riêng tư và tăng tính trang nghiêm cho không gian thờ cúng. Vách ngăn giúp phân tách khu vực thờ với phòng khách mà vẫn giữ được sự thông thoáng và hài hòa.

Thiết kế này vừa đảm bảo yếu tố phong thủy, vừa hạn chế tác động từ sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, vách ngăn còn góp phần tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian nội thất.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

