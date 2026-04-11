Cách bố trí nơi thờ ở phòng khách vừa đảm bảo thẩm mỹ lại trang nghiêm, giữ tài lộc cho gia chủ
GĐXH - Dưới đây là những cách bố trí phổ biến, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa phù hợp nguyên lý phong thủy.
Có nên đặt bàn thờ ở phòng khách?
Theo phong thủy, phòng khách và bàn thờ mang hai trạng thái năng lượng khác nhau: phòng khách thuộc tính Dương, cần sự thông thoáng, ánh sáng tự nhiên và sinh khí để tạo cảm giác vui vẻ, năng động.
Trong khi đó, bàn thờ thuộc tính Âm, đòi hỏi sự tĩnh lặng, trang nghiêm và hạn chế ánh sáng mạnh để đảm bảo sự linh thiêng.
Tuy có sự đối lập nhất định, nhưng việc đặt bàn thờ tại phòng khách không phải là điều cấm kỵ. Trên thực tế, trong nhà truyền thống ba gian hay các căn hộ hiện đại, bàn thờ vẫn thường được bố trí tại phòng khách, miễn là đảm bảo sự tách biệt tương đối, vị trí trang trọng và giữ được sự cân bằng giữa hai nguồn năng lượng.
Cách bố trí phòng thờ ở phòng khách đẹp, chuẩn phong thuỷ
Đặt bàn thờ tại trung tâm
Vị trí này sẽ liên quan đến ngũ hành và sẽ tạo được mức độ hài hòa với các nguồn năng lượng.
Bàn thờ giữa phòng khách cũng sẽ tạo nên cảm giác cân bằng – yên bình, tạo điểm nhấn tâm linh ở trong không gian sống. Những thành viên này có thể nhìn thấy được mỗi ngày, nhắc nhở về truyền thống lâu đời của ông bà xa xưa.
Đặt bàn thờ ở góc phòng khách
Việc bố trí bàn thờ ở góc phòng khách là giải pháp linh hoạt, đặc biệt phù hợp với những căn hộ hoặc ngôi nhà có diện tích hạn chế.
Khu vực góc phòng được xem là vị trí thuận tiện, vừa đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho không gian thờ cúng, vừa giữ được nét hiện đại và tính thẩm mỹ cho tổng thể căn phòng.
Cách sắp xếp này không chỉ giúp tận dụng tối đa diện tích phòng khách mà còn tạo nên không gian trang nghiêm, thể hiện sự tôn kính đối với tổ tiên.
Góc phòng thường yên tĩnh, ít bị tác động bởi các sinh hoạt thường ngày, vì vậy rất thích hợp để đặt bàn thờ. Gia chủ có thể trang trí thêm các vật phẩm thờ cúng, đèn chiếu sáng… nhằm tạo điểm nhấn độc đáo và tăng yếu tố tâm linh.
Đặt bàn thờ cùng trục với phòng khách nhưng cao hơn
Bàn thờ được sắp xếp thẳng trục với không gian phòng khách, tạo sự liên kết hài hòa trong tổng thể bố cục. Vị trí bàn thờ được nâng cao hơn so với khu vực sinh hoạt chung để thể hiện sự tôn kính.
Cách bố trí này giúp phân định rõ ràng giữa không gian thờ cúng và không gian tiếp khách nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm mà không làm mất đi tính thẩm mỹ hiện đại. Đây là giải pháp phù hợp cho những ngôi nhà muốn kết hợp yếu tố truyền thống và tiện nghi.
Đặt bàn thờ treo tường
Việc treo bàn thờ ở vị trí cao được xem là phù hợp với yếu tố phong thủy, đồng thời mang lại cảm giác thông thoáng và dễ chịu cho không gian phòng khách. Cách bố trí này khá linh hoạt, thể hiện lối sống hiện đại khi đề cao cả tính thẩm mỹ lẫn công năng trong không gian sinh hoạt.
Đối với những phòng khách có diện tích hạn chế, lựa chọn bàn thờ treo tường là giải pháp hợp lý, vừa tạo điểm nhấn tâm linh tinh tế, vừa đảm bảo sự hài hòa với tổng thể nội thất. Nhờ đó, không gian sống trở nên gọn gàng, tiện nghi và vẫn giữ được nét trang nghiêm cần thiết.
Đặt bàn thờ có vách ngăn phía trước
Bàn thờ được bố trí kèm vách ngăn phía trước nhằm tạo sự riêng tư và tăng tính trang nghiêm cho không gian thờ cúng. Vách ngăn giúp phân tách khu vực thờ với phòng khách mà vẫn giữ được sự thông thoáng và hài hòa.
Thiết kế này vừa đảm bảo yếu tố phong thủy, vừa hạn chế tác động từ sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, vách ngăn còn góp phần tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn tinh tế cho không gian nội thất.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Dấu hiệu mộ có phong thủy tốt, con cháu tha hồ hưởng lộcỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Việc xây dựng mộ phần theo phong thủy là điều rất quan trọng và cần thiết. Vậy làm sao để biết được mộ phần có phong thủy tốt hay không? Hãy tìm hiểu trong bài viết sau.
Muốn bảo toàn vượng khí gia đình, nên thiết kế bàn thờ theo phong thủy dưới đây để phù hợp cho nhà chung cư lẫn mặt đấtỞ - 6 giờ trước
GĐXH - Việc thiết kế bàn thờ không chỉ đòi hỏi sự trang trọng, mà còn cần tuân thủ các nguyên tắc phong thủy để mang lại may mắn, thịnh vượng cho gia chủ.
Làm thế nào để ngôi nhà mát hơn mà không cần điều hoà? Những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ trong mùa nắng nóngỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Những ngày đầu hè, khi nền nhiệt nhiều nơi chạm ngưỡng 35–40°C, không ít ngôi nhà rơi vào tình trạng ngột ngạt.
Vân Trang nêu lý do đầu tư hơn chục tỷ đồng xây vườn sinh thái 50.000 m2Ở - 23 giờ trước
GĐXH - Diễn viên Vân Trang rót hơn chục tỷ đồng cải tạo mảnh đất của gia đình thành khu du lịch sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng, quán cà phê ở tỉnh Đồng Tháp.
Những đại kỵ cần tránh trong phong thủy sau nhà bạn nên biết để không bị mất lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Để giữ cho ngôi nhà luôn an lành và mang lại nhiều tài lộc, gia chủ cần lưu ý những đại kỵ trong phong thủy sau nhà sau đây.
Để có giấc ngủ ngon, giảm stress, nên đặt cây này trong phòng ngủỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Cây xanh không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là trong phòng ngủ. Dưới đây là loại cây đặt trong phòng ngủ giúp ngủ ngon.
Những kiêng kị tráp lại quả ăn hỏi bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sau lễ ăn hỏi có một nghi thức là lễ lại quả. Đây không chỉ là một lời đáp lễ, mà còn là cách nhà gái thể hiện sự trân trọng, khéo léo và tấm lòng hiếu khách, mở đầu cho mối quan hệ thông gia tốt đẹp.
Mộ phần tổ tiên và vận may, sự phát triển của con cháuỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống văn hóa tâm linh của người Việt, mộ phần tổ tiên không chỉ đơn thuần là nơi an nghỉ của người đã khuất, mà còn là sợi dây kết nối linh thiêng giữa các thế hệ trong gia đình.
Đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh để hút tài lộc, gia đạo bình anỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia chủ hiện nay quan tâm đến việc đặt bếp theo Huyền Không Phi Tinh nhằm xác định vị trí và hướng bếp phù hợp với vận khí của ngôi nhà.
Ý nghĩa đặc biệt của nghi thức trao nhẫn cướiỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều trẻ nghĩ rằng tình yêu đi đến hôn nhân là một tình yêu hạnh phúc nhất. Nhưng thực chất, một trong những vật để đánh dấu chính thức nhất đó là chiếc nhẫn cưới. Vì thế, trao nhẫn cưới là nghi thức vô cùng thiêng liêng trong đám cưới.
Những thời điểm nên xông trầm hương để trừ tà và chiêu tài, dẫn lộcỞ
GĐXH - Về phương diện phong thủy, trầm hương có luồng khí dương mạnh mẽ. Vì vậy, trầm hương được xem là có khả năng trừ tà, hóa sát vô cùng hiệu quả. Trầm cũng giúp gia chủ thu hút tài lộc, vượng khí, mang lại nhiều may mắn và xua đuổi vận xui.