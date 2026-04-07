Chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của gia đình
GĐXH - Trong phong thủy phòng thờ, việc xác định vị trí đặt bàn thờ rất quan trọng. Bởi nếu chọn vị trí đặt bàn thờ trong nhà không phù hợp sẽ ảnh hưởng xấu đến vận khí và sự may mắn của cả gia đình.
Vị trí không nên đặt bàn thờ tại đây
Bài vị trên bàn thờ không được đặt sát tường
Theo phong thủy, đặt bài vị sát tường sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ, vận mệnh, vì vậy luôn phải để một khoảng trống nhỏ giữa bàn thờ và bài vị tổ tiên. Ngược lại với bài vị, tượng Thần Phật phải đặt sát tường mới tốt.
Bên phải bàn thờ không được đặt đồ điện
Nếu bên phải vị trí đặt bàn thờ có đồ điện sẽ phạm vào sát khí của Bạch Hổ, dễ xảy ra chuyện không may. Bên phải bàn thờ nên đặt một đôi tỳ hưu hoặc long quy, có thể hóa giải sát khí, cải thiện môi trường phong thủy.
Bên trái bàn thờ không được bừa bộn
Phía bên trái bàn thờ nếu như để bừa bộn hoặc có thùng rác hay các vật ô uế có thể gây ảnh hưởng đến vận thế, sức khỏe và sự nghiệp của gia đình. Vì vậy, bên trái bàn thờ phải giữ gìn sạch sẽ, quét dọn thường xuyên.
Phía dưới bàn thờ không được để đồ
Phía dưới bàn thờ cần được giữ sạch sẽ, không được chất đống đồ đạc ở dưới, nếu có thì chỉ nên để một chiếc la bàn. Đặc biệt chú ý không được để đồ điện và bể cá vì có thể làm tinh thần gia chủ bị sa sút, tài sản hao hụt.
Bàn thờ không được gần phòng vệ sinh và bếp
Thứ nhất, nhà vệ sinh được xem là nơi tích tụ nhiều khí xú uế, bởi vậy mà việc đặt bàn thờ sát phòng vệ sinh là một trong những kiêng kỵ theo phong thủy, bởi đây là tội không tôn trọng thần linh và tổ tiên.
Thứ hai, nếu phía sau bàn thờ là bếp thì có thể gây hỏa sát rất nặng, vận thế của gia đình có thể vì thế mà không ổn định hoặc giảm sút, ảnh hưởng đến phong thủy khác của gia đình.
Trong trường hợp này, tốt nhất là đặt lại vị trí bàn thờ. Nếu không thể đặt ở vị trí khác thì phải cách một khoảng không gian giữa bàn thờ với phòng vệ sinh hay bếp. Tốt nhất nên đặt 6 sâu tiền Lục Đế để hóa giải.
Bàn thờ không được xung với cửa
Phong thủy cho rằng, nếu 2 bên bàn thờ xung với cửa hoặc đường cái có thể ảnh hưởng đến vận thế và sức khỏe của cả gia đình, dễ bị tiểu nhân hãm hại. Vì vậy, nếu bàn thờ xung với cửa, dù là cửa phòng, cửa chính, cửa bếp, cửa nhà vệ sinh hay đường thì cần đặt tấm bình phong để che chắn.
Hướng của bàn thờ không được ngược lại với hướng cửa nhà
Nếu như hướng của bàn thờ ngược với hướng của nhà có thể khiến cho gia đình không hòa thuận. Vì vậy, phải đặt lại vị trí bàn thờ để hóa giải.
Bàn thờ không được đặt dưới xà ngang
Nếu xà ngang của trần nhà ở ngay trên bàn thờ, có thể sản sinh ra sát khí áp lực. Do đó, bạn cần đặt bàn thờ ở nơi khác hoặc bỏ xà ngang.
Ngoài ra, bàn thờ không nên đặt trên tầng thượng có mái tôn, cửa kính hay tường kính. Không đặt bàn thờ bên dưới là lỗ thoáng hay cửa sổ. Bàn thờ kiêng kị bị dầm nhà đè xuống.
Không được để vật nhọn xung chiếu vào bàn thờ. Không để các linh vật thú dữ trong phòng thờ: Sư tử, hổ, chó, kỳ lân. Bàn thờ đại kỵ đặt ở lối đi. Bàn thờ đại kỵ dùng gỗ đã dùng rồi. Bàn thờ đại kỵ đặt trên nóc tủ.
Vị trí đặt bàn thờ, tủ thờ chuẩn theo phong thủy
Từ tâm thức đến cách thức bài trí nhà cửa, người phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng luôn đặt nơi thờ cúng tại vị trí trang trọng nhất.
Theo dân gian, bàn thờ cố định tại Trung Cung (khu vực trung tâm của nhà). Bước vào cửa chính có thể gặp bàn thờ và bộ bàn ghế tiếp khách, là một xếp đặt quen thuộc, hài hòa với cấu trúc không gian nhà ở truyền thống vốn có hàng hiên và sân vườn bao bọc chung quanh.
Trong phong thủy, bàn thờ cần phải "tọa cát hướng cát" tức là nằm ở vị trí tốt và nhìn ra hướng tốt so với tuổi của gia chủ. Phía sau bàn thờ cần phải là tường vững chãi, không được dựa vào tường kính hoặc cửa sổ…
Đặt bàn thờ đối diện cửa ra vào nếu thỏa mãn về phương vị và hướng thì là một cách bố trí tốt về phong thủy.
Trong giải pháp thiết kế kiến trúc dành cho những căn nhà phố hiện nay, kiến trúc sư thường bố trí bàn thờ đặt trong một phòng riêng, tầng trên cùng của ngôi nhà (tầng trên cùng thường là tầng thượng – tầng tum gồm: phòng thờ, phòng giặt + sân phơi).
Vị trí này không chỉ mang đến sự trang nghiêm, kín đáo, tĩnh lặng… mà còn thuận tiện cho việc cúng ngoài trời, hóa vàng mã trên sân thượng.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
