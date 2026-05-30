Phú bà Trung Quốc 'tóm sống' chồng ngoại tình với bạn thân là ai?

Hạ A Đào (chủ tài khoản “Tại hạ A Đào”) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc trong những tuần gần đây khi chia sẻ câu chuyện ngoại tình của chồng và người bạn thân thiết, được gọi là D. tiểu thư, cũng chính là trợ lý của cô vào ngày 19/12/2025. Trong đoạn video dài 6 phút, A Đào lần lượt bóc tách hành vi qua lại của chồng và "tiểu tam". Đây cũng chính là lý do khiến cô ở ẩn suốt một năm qua.

Trước khi vướng vào lùm xùm hôn nhân, A Đào là một blogger khá nổi tiếng trên Douyin với hơn một triệu người theo dõi. Cô được biết đến rộng rãi nhờ loạt video ghi lại quá trình chuẩn bị "99 món hồi môn" cho con gái. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi quy mô đầu tư lớn, từ trang sức, vàng bạc, ngọc quý đến các món đồ cưới truyền thống được chuẩn bị từ rất sớm.

A Đào xây dựng hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, yêu gia đình và có cuộc sống sung túc. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ video về con gái, cuộc sống hôn nhân, bộ sưu tập trang sức và những món đồ có giá trị. "Hot mom" thường xuất hiện cùng những món trang sức giá trị như dây chuyền Cartier phiên bản hiếm, bộ trang sức ngọc lục bảo và sapphire đồng bộ, đồng hồ Rolex vàng đính kim cương. Do đó, cư dân mạng gọi cô là "phú bà Douyin". Hình ảnh "bạch phú mỹ" ( chỉ người đẹp, giàu có và có gia đình hạnh phúc) đã giúp A Đào thu hút lượng lớn người hâm mộ.

Tuy nhiên, hình tượng này đã sụp đổ khi công khai người chồng gắn bó suốt 10 năm và có con chung, ngoại tình thông qua tài khoản "Quyển Hy Tiếu Tễ”. Đáng nói, Đào cho biết cô từng nhiều lần tin tưởng, giao công việc quan trọng cho cô bạn thân và thậm chí tâm sự về hôn nhân. "Tôi từng lựa chọn tha thứ để giữ gìn gia đình nhưng mối quan hệ ngoài luồng vẫn tiếp diễn", cô nói trong video.

Theo giới thiệu trên tài khoản cá nhân, A Đào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Bên cạnh nội dung về gia đình, nữ doanh nhân giữ chân khán giả khi thường chia sẻ kiến thức về lịch sử của những món trang sức nổi tiếng, cách nhận biết đá quý, ngọc bích, ngọc trai, cũng như các nguyên tắc thiết kế và phối hợp phụ kiện, tạo dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung có chuyên môn trong lĩnh vực đá quý và thời trang.

Nhiều video được lồng ghép với các yếu tố văn hóa truyền thống, giúp người xem vừa giải trí vừa tiếp cận thêm kiến thức về mỹ học Á Đông. Đây cũng là tuyến nội dung chủ lực giúp cô thu hút hàng triệu lượt xem.

Đến thời điểm hiện tại, sự việc "tóm sống" chồng ngoại tình của A Đào vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, câu chuyện cho thấy sự đối lập giữa hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội và những biến cố phía sau cuộc sống riêng tư. Từ một "phú bà" nổi tiếng nhờ chuẩn bị hồi môn cho con gái, A Đào giờ đây được nhắc đến nhiều hơn với tư cách người phụ nữ công khai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tạo nên một trong những drama được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc năm nay.