Phú bà Trung Quốc 'tóm sống' chồng ngoại tình với bạn thân là ai?
Trước khi công khai chồng ngoại tình với bạn thân, A Đào là blogger nổi tiếng trong lĩnh vực trang sức và phong cách sống, được biết đến với hình ảnh "phú bà" yêu gia đình.
Trước khi vướng vào lùm xùm hôn nhân, A Đào là một blogger khá nổi tiếng trên Douyin với hơn một triệu người theo dõi. Cô được biết đến rộng rãi nhờ loạt video ghi lại quá trình chuẩn bị "99 món hồi môn" cho con gái. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi quy mô đầu tư lớn, từ trang sức, vàng bạc, ngọc quý đến các món đồ cưới truyền thống được chuẩn bị từ rất sớm.
Tuy nhiên, hình tượng này đã sụp đổ khi công khai người chồng gắn bó suốt 10 năm và có con chung, ngoại tình thông qua tài khoản "Quyển Hy Tiếu Tễ”. Đáng nói, Đào cho biết cô từng nhiều lần tin tưởng, giao công việc quan trọng cho cô bạn thân và thậm chí tâm sự về hôn nhân. "Tôi từng lựa chọn tha thứ để giữ gìn gia đình nhưng mối quan hệ ngoài luồng vẫn tiếp diễn", cô nói trong video.
Theo giới thiệu trên tài khoản cá nhân, A Đào hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang sức. Bên cạnh nội dung về gia đình, nữ doanh nhân giữ chân khán giả khi thường chia sẻ kiến thức về lịch sử của những món trang sức nổi tiếng, cách nhận biết đá quý, ngọc bích, ngọc trai, cũng như các nguyên tắc thiết kế và phối hợp phụ kiện, tạo dựng hình ảnh một nhà sáng tạo nội dung có chuyên môn trong lĩnh vực đá quý và thời trang.
Đến thời điểm hiện tại, sự việc "tóm sống" chồng ngoại tình của A Đào vẫn còn nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, câu chuyện cho thấy sự đối lập giữa hình ảnh hoàn hảo trên mạng xã hội và những biến cố phía sau cuộc sống riêng tư. Từ một "phú bà" nổi tiếng nhờ chuẩn bị hồi môn cho con gái, A Đào giờ đây được nhắc đến nhiều hơn với tư cách người phụ nữ công khai cuộc hôn nhân đổ vỡ, tạo nên một trong những drama được quan tâm nhất trên mạng xã hội Trung Quốc năm nay.
Thứ kỳ lạ đang trồi lên từ lòng đất, làm biến dạng một lục địaTiêu điểm - 1 giờ trước
Một "thế lực ngầm" đang âm thầm định hình lại lục địa châu Phi theo cách mà giới khoa học không lường trước được.
Kết đắng của người đàn ông dùng thủ đoạn phân tán 2,5 tỷ đồng nhận chuyển khoản nhầmTiêu điểm - 11 giờ trước
GĐXH - Người đàn ông nhận được hơn 2,5 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm đã bị tuyên phạt 15 tháng tù sau khi cố tình chiếm giữ.
Người đàn ông bị chính ô tô của mình cán qua rồi tử vong vì 1 sai lầm: Các tài xế hãy đặc biệt lưu ýBốn phương - 12 giờ trước
Vụ việc xảy ra tại Malaysia mới đây một lần nữa là lời nhắc nhở cấp thiết với các tài xế ô tô để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.
Bạn có thể thuê cả 1 quốc gia để tổ chức sự kiện với giá 1,8 tỷ đồngTiêu điểm - 14 giờ trước
Đây từng là một chiến dịch cho thuê kỳ lạ và gây sốc toàn cầu.
Các nhà khoa học phát hiện hộp sọ con người đã thay đổi rõ rệt chỉ sau 100 năm khiến giới nghiên cứu bất ngờChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một nghiên cứu mới từ Nhật Bản cho thấy hình dạng hộp sọ con người hiện đại đã khác đáng kể so với tổ tiên cách đây chỉ vài thế hệ, mở ra nhiều câu hỏi lớn về tác động của lối sống hiện đại lên cơ thể người.
AI được phát tiền để tự mua bán, kết quả khiến cả Anthropic cũng phải bất ngờChuyện đó đây - 1 ngày trước
Cuộc thử nghiệm đầy tham vọng của Anthropic về việc để trí tuệ nhân tạo thay mặt con người đàm phán trong một thị trường giả lập đã mang lại những kết quả vừa hứa hẹn vừa nực cười, hé lộ tương lai cũng như các rủi ro pháp lý.
Nếu toàn bộ đại dương trên Trái Đất hóa thành nước ngọt, nhân loại có thể biến mất nhanh hơn tưởng tượngChuyện đó đây - 2 ngày trước
Đại dương nước ngọt nghe như giấc mơ giữa khủng hoảng nước sạch toàn cầu, nhưng sự thật phía sau lại là một thảm họa kinh hoàng đối với sự sống trên Trái Đất.
2 anh em bắt được con cá khổng lồ nặng 130kg, dài 2,2 mét trên sôngTiêu điểm - 2 ngày trước
Cả 2 anh em đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy kích thước của con cá khổng lồ, họ đã rất vất vả mới đưa được nó lên thuyền.
Nghiên cứu gần một triệu dữ liệu tiết lộ lý do con người luôn thấy cuộc sống tệ hơn vào nửa đêmTiêu điểm - 3 ngày trước
Một nghiên cứu quy mô lớn tại Anh vừa đưa ra kết luận đáng chú ý rằng cảm xúc tiêu cực thường đạt đỉnh vào nửa đêm, trong khi buổi sáng lại là thời điểm con người cảm thấy lạc quan và dễ chịu nhất.
Loài hoa vô lý nhất thế giới: Nặng 10kg, to hơn 1 mét, không có thân, rễ nhưng mùi hương mới là thứ ám ảnhChuyện đó đây - 3 ngày trước
Loài hoa này tồn tại như một lời thách thức đối với mọi quy luật thực vật học thông thường.
Dùng tia vũ trụ quét bên trong Kim tự tháp Giza, phát hiện bí mật không tưởng bị niêm phong suốt 4.500 nămChuyện đó đây
Các nhà khoa học đã sử dụng các hạt tia vũ trụ để quét Đại kim tự tháp và tìm thấy một khoảng trống ẩn lớn hơn bất kỳ dự đoán nào, vốn đã bị bịt kín từ triều đại của Pharaoh Khufu.