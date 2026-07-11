AIROC 2026 khởi động, tìm kiếm tài năng AI và Robotics trẻ Việt Nam

Sáng 11/7, Lễ phát động cuộc thi Robotics Quốc tế AIROC 2026 diễn ra tại Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố Hà Nội với sự tham dự của đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học (Bộ GD&ĐT), Ban Giám hiệu các trường tiểu học, THCS cùng đại diện các đơn vị giáo dục, công nghệ và đối tác đồng hành với cuộc thi.

Đây là cuộc thi Robotics tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) dành cho học sinh phổ thông (K-12), do Viện nghiên cứu Phát triển trường học, Bộ GDĐT phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Vì Người Việt tổ chức.

Kế thừa hành trình 19 năm đầy tự hào của giải đấu Robothon, AIROC 2026 đánh dấu bước chuyển mình mang tính lịch sử khi nâng tầm bài toán công nghệ. Cuộc thi năm nay chính thức công bố chủ đề: "Synapse City".

"Synapse City" là một bài toán thực tế về quản trị đô thị. Thí sinh phải dùng robot lập trình để xử lý dữ liệu, điều phối giao thông và môi trường trong không gian đô thị thông minh. Thông qua AIROC 2026, học sinh được tiếp cận hệ sinh thái Robotics hiện đại, trải nghiệm các công nghệ AI, IoT và Digital Twin, từ đó vận dụng kiến thức vào giải quyết những bài toán thực tiễn trong cuộc sống.

Ông Nguyễn Viết Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi dành cho toàn bộ học sinh có niềm đam mê khoa học kỹ thuật trong độ tuổi từ 6 đến 18 tuổi trên phạm vi toàn quốc, được chia làm 4 cấp độ thi đấu: - Cấp độ Sơ cấp (6–9 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ Python. - Cấp độ Trung cấp (9–12 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot tiêu chuẩn và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python. - Cấp độ Cao cấp (11–15 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python. - Cấp độ Ưu tú (15–18 tuổi): Sử dụng Robot Leanbot Nâng cao/IoTs và ngôn ngữ lập trình Blockly/ C++/ Python.

Phát biểu tại lễ phát động, đại diện Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ GDĐT cho rằng, giáo dục trong thời đại số không chỉ trang bị kiến thức mà còn cần giúp học sinh hình thành năng lực thích ứng, sáng tạo và làm chủ công nghệ.

Điểm nổi bật của mùa giải năm nay là các đội thi tranh tài trực tiếp trên hệ thống sa bàn thực tế với robot Leanbot Standard hoặc Leanbot IoT, kết hợp môi trường lập trình Blockly, Python hoặc C++ cùng hệ sinh thái mô phỏng Digital Twin và Pythaverse.

Trong phần thi, robot sẽ được lập trình để tự động thực hiện ba nhiệm vụ gồm khoanh vùng khu vực ô nhiễm, vận chuyển vật liệu trung hòa đến khu vực cần xử lý và thu hồi các khối ô nhiễm về phòng thí nghiệm để phân tích. Thông qua các thử thách này, học sinh được rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng lập trình, điều khiển robot, xử lý dữ liệu và làm việc nhóm trong môi trường thi đấu thực tế.

AIROC 2026 là cơ hội giúp học sinh Việt Nam giải bài toán đô thị bằng AI và robot.

Theo Ban tổ chức, việc kết hợp robot vật lý với môi trường mô phỏng giúp học sinh có thể luyện tập, kiểm thử và tối ưu thuật toán trước khi triển khai trên sa bàn, đồng thời tiếp cận những công nghệ đang được ứng dụng trong công nghiệp và xây dựng đô thị thông minh.

Ở mỗi bảng đấu, Ban tổ chức trao một giải vô địch trị giá 20 triệu đồng cùng cúp, huy chương vàng, quyền tham dự vòng chung kết quốc tế, giấy khen, học bổng và quà tặng. Ngoài ra còn có ba giải nhì, năm giải ba, mười giải khuyến khích và nhiều giải thưởng phụ dành cho các đội thi có thành tích nổi bật.

Theo Ban tổ chức, AIROC 2026 không chỉ là sân chơi robotics mà còn góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển nguồn nhân lực khoa học - công nghệ. Việc tổ chức vòng chung kết quốc tế tại Hà Nội cũng góp phần tăng cường kết nối cộng đồng robotics trong khu vực và thế giới, tạo cơ hội để học sinh Việt Nam giao lưu, học hỏi với bạn bè quốc tế.

AIROC 2026 dự kiến bắt đầu nhận đăng ký từ tháng 7 và kết thúc vào ngày 30/9/2026. Vòng Chung kết miền Bắc dự kiến diễn ra vào ngày 17-18/10, Vòng Chung kết miền Nam tổ chức vào ngày 24-25/10. Các đội giành quyền tham dự Vòng Chung kết Quốc tế sẽ tranh tài tại Hà Nội vào ngày 29/11/2026.

Đặc biệt, AIROC 2026 cũng là cơ sở tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc nhất đại diện Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Quốc tế tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026.



