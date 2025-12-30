Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'
GĐXH - Dù Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu khắc phục, song đến cuối tháng 12/2025, đường tỉnh 259 vẫn xuống cấp, khói bụi mù mịt do xe tải trọng lớn phục vụ thi công cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và đời sống người dân.
Liên quan đến tình trạng đường tỉnh 259 xuống cấp, khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ngày 29/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có buổi làm việc với Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng Giao thông (Ban bảo trì) thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên – đơn vị được giao quản lý tuyến đường này.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Vũ, đại diện Ban bảo trì cho biết, đơn vị đã nắm bắt được phản ánh và nhiều lần tổ chức kiểm tra, làm việc với các nhà thầu thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn.
Theo ông Vũ, trong các ngày 25–26/12, Sở Xây dựng cùng Ban bảo trì đã họp với các nhà thầu, yêu cầu trước mắt phải dọn dẹp toàn bộ đất, vật liệu rơi vãi trên mặt đường tỉnh 259. Dù các nhà thầu có bố trí xe tưới nước giảm bụi, song hiệu quả không cao do thời tiết hanh khô, việc tưới nước chỉ giảm bụi trong thời gian ngắn, nếu tưới nhiều sẽ khiến mặt đường bẩn, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
“Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu cam kết dọn sạch những gì làm rơi vãi ra đường, đồng thời ký quỹ để sau này sử dụng sửa chữa những hư hỏng phát sinh. Tuy nhiên, về bản chất, đây là đường nông thôn, mặt đường hẹp, trong khi xe tải trọng lớn chạy thường xuyên thì việc xuống cấp là khó tránh khỏi. Ban đã lập hàng loạt biên bản kiểm tra liên quan đến vấn đề này”, ông Vũ thông tin.
Theo tài liệu Ban Bảo trì cung cấp, ngày 10/11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng trên tuyến đường tỉnh 259. Qua kiểm tra xác định, trong quá trình thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn (do Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư), các đơn vị thi công đã sử dụng đường tỉnh 259 làm đường công vụ để vận chuyển vật liệu, tập kết máy móc, thiết bị.
Việc này đã khiến nhiều đoạn tuyến bị lún, võng mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước, đồng thời xuất hiện nhiều vị trí đấu nối trái quy định, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật.
Cụ thể, các đoạn từ Km0+300 đến Km1+00; Km1+200 đến Km1+900; Km3+100 đến Km6+010 xuất hiện tình trạng mặt đường lún lõm, ổ gà, lề đường sụt lún, rãnh thoát nước hư hỏng, đọng nước. Tại các điểm đấu nối, mặt đường bị bùn đất phủ dày, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trước thực trạng này, đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường sau khi kết thúc dự án; trước mắt phải khắc phục các vị trí hư hỏng bằng vật liệu phù hợp, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường đang khai thác.
Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên vào những ngày cuối tháng 12/2025 cho thấy, những chỉ đạo, yêu cầu nêu trên dường như vẫn chưa được thực hiện triệt để. Ngày 22/12, nhiều đoạn đường tỉnh 259 tiếp tục trong tình trạng hư hỏng, ổ gà chi chít, đất phủ dày trên mặt đường, lớp nhựa bong tróc, nứt vỡ.
Thời tiết nắng, mỗi khi xe tải lớn chạy qua, bụi đất bốc lên mù mịt như “đám mây”, phủ kín không gian. Khi trời mưa, tuyến đường biến thành bãi bùn lầy trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ nhỏ.
Hai bên tuyến đường, cây cối phủ dày một lớp bụi xám trắng, lá cây quăn lại, mất dần màu xanh. Nhiều hộ dân buộc phải dùng bạt, lưới che kín trước cửa nhà để hạn chế bụi, song hiệu quả không đáng kể khi bụi vẫn theo gió và bánh xe cuốn thẳng vào khu dân cư.
Tại khu vực thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn, hàng loạt xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc liên tục lưu thông trên đường tỉnh 259, trung bình khoảng 10 phút lại có một xe chạy qua. Mỗi lần xe đi qua, mặt đường rung chuyển, bụi đất tung lên mù mịt, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của người dân dọc tuyến.
Video xe tải chạy rầm rộ đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên:
Vụ lò đốt than giữa khu dân cư ở Phú Thọ: Chính quyền nhiều lần xử lý nhưng hộ kinh doanh 'chống đối'Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dù từng bị xử phạt và yêu cầu tháo dỡ, lò đốt than củi không phép tại thôn Cương, xã Hợp Lý, Phú Thọ vẫn tồn tại nhiều năm giữa khu dân cư, đặt ra câu hỏi về việc xử lý vi phạm và trách nhiệm quản lý tại địa phương.
'Ca làm việc cuối cùng của Thần Tài' năm 2025: 4 con giáp này vẫn có thể kiếm tiền lớnĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Ngày cuối cùng của năm 2025, Thần Tài "tăng ca" để ban lộc cho 4 con giáp may mắn nhất. Bạn có sẵn sàng đón nhận khoản tiền bất ngờ trước khi bước sang năm mới?
Vụ bụi trắng bủa vây đường 259: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo xác minh, xử lýĐời sống - 10 giờ trước
GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang điện tử Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) về tình trạng bụi trắng bủa vây đường tỉnh 259, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương xác minh, xử lý dứt điểm.
Chi tiết những địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Dương lịch 2026. Dưới đây là những địa điểm cụ thể.
Di tích Cơ Mật Viện triều Nguyễn ở Huế sẽ ra sao?Đời sống - 12 giờ trước
GĐXH - Dự kiến, khi trụ sở Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế chuyển sang địa điểm mới, khuôn viên di tích Cơ Mật Viện sẽ được định hướng xây dựng thành Trung tâm Sáng tạo, trình diễn và thực hành văn hóa nghệ thuật, nhằm phát huy giá trị.
Cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tuất năm 2026: Đừng xem nhẹ sức khỏe, coi chừng kiện tụngĐời sống - 14 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, sự xuất hiện của hung tinh Bạch Hổ và Quan Phù nhắc nhở tuổi Tuất cần thận trọng hơn trong lời ăn tiếng nói, sức khỏe và các mối quan hệ pháp lý.
May mắn, tài lộc không đến ngẫu nhiên: Đây là 3 dấu hiệu báo trước rõ ràng nhấtĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Thực tế cho thấy, trước khi may mắn thực sự gõ cửa, thường xuất hiện những dấu hiệu rất rõ ràng.
Nhiều cựu thanh niên xung phong mừng thầm, sẽ nhận mức trợ cấp ưu đãi ở mức cao nhất từ tháng 2/2026Đời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 15/2/2026, Nghị định 344/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định tăng mức phụ cấp cho 2 nhóm thanh niên xung phong trong kháng chiến.
Tin sáng 31/12: Bắc Bộ mưa rét ngày Tết Dương lịch; một xã ở Vĩnh Long tắt loa karaoke để học sinh ôn thiĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/1/2026 không khí lạnh sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ.
Lượng khách quốc tế qua sân bay Nội Bài dịp Tết Dương lịch 2026 có thể đạt kỷ lụcĐời sống - 1 ngày trước
Dự báo sản lượng vận chuyển ngày cao điểm tăng khoảng 12,5% so với lịch bay thường lệ, đạt đỉnh gần 115.000 lượt khách/ngày, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã triển khai đồng bộ các phương án khai thác.
Những thay đổi của các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những dự báo tử vi đến với các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất trong tuần nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 dưới đây. Mọi người cùng tham khảo.