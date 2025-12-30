Đường tỉnh 259 xuống cấp, ô nhiễm: Sở Xây dựng Thái Nguyên ra 'tối hậu thư'

Liên quan đến tình trạng đường tỉnh 259 xuống cấp, khói bụi mù mịt gây ô nhiễm môi trường, ngày 29/12, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã có buổi làm việc với Ban Quản lý bảo trì và Tư vấn xây dựng Giao thông (Ban bảo trì) thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên – đơn vị được giao quản lý tuyến đường này.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Vũ, đại diện Ban bảo trì cho biết, đơn vị đã nắm bắt được phản ánh và nhiều lần tổ chức kiểm tra, làm việc với các nhà thầu thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn.

Theo ông Vũ, trong các ngày 25–26/12, Sở Xây dựng cùng Ban bảo trì đã họp với các nhà thầu, yêu cầu trước mắt phải dọn dẹp toàn bộ đất, vật liệu rơi vãi trên mặt đường tỉnh 259. Dù các nhà thầu có bố trí xe tưới nước giảm bụi, song hiệu quả không cao do thời tiết hanh khô, việc tưới nước chỉ giảm bụi trong thời gian ngắn, nếu tưới nhiều sẽ khiến mặt đường bẩn, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe trọng tải lớn chạy trên đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên.

“Chúng tôi yêu cầu các nhà thầu cam kết dọn sạch những gì làm rơi vãi ra đường, đồng thời ký quỹ để sau này sử dụng sửa chữa những hư hỏng phát sinh. Tuy nhiên, về bản chất, đây là đường nông thôn, mặt đường hẹp, trong khi xe tải trọng lớn chạy thường xuyên thì việc xuống cấp là khó tránh khỏi. Ban đã lập hàng loạt biên bản kiểm tra liên quan đến vấn đề này”, ông Vũ thông tin.

Theo tài liệu Ban Bảo trì cung cấp, ngày 10/11/2025, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng trên tuyến đường tỉnh 259. Qua kiểm tra xác định, trong quá trình thi công dự án cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn (do Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư), các đơn vị thi công đã sử dụng đường tỉnh 259 làm đường công vụ để vận chuyển vật liệu, tập kết máy móc, thiết bị.

Việc này đã khiến nhiều đoạn tuyến bị lún, võng mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước, đồng thời xuất hiện nhiều vị trí đấu nối trái quy định, chưa thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật.

Nhà dân hứng chịu khói bụi từ những chiếc xe chạy công trình.

Cụ thể, các đoạn từ Km0+300 đến Km1+00; Km1+200 đến Km1+900; Km3+100 đến Km6+010 xuất hiện tình trạng mặt đường lún lõm, ổ gà, lề đường sụt lún, rãnh thoát nước hư hỏng, đọng nước. Tại các điểm đấu nối, mặt đường bị bùn đất phủ dày, trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thực trạng này, đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị thi công có trách nhiệm sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng tuyến đường sau khi kết thúc dự án; trước mắt phải khắc phục các vị trí hư hỏng bằng vật liệu phù hợp, khơi thông hệ thống thoát nước, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư và các nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tai nạn giao thông trên tuyến đường đang khai thác.

Tuy nhiên, ghi nhận thực tế của phóng viên vào những ngày cuối tháng 12/2025 cho thấy, những chỉ đạo, yêu cầu nêu trên dường như vẫn chưa được thực hiện triệt để. Ngày 22/12, nhiều đoạn đường tỉnh 259 tiếp tục trong tình trạng hư hỏng, ổ gà chi chít, đất phủ dày trên mặt đường, lớp nhựa bong tróc, nứt vỡ.

Xe chở đất chạy trên đường không che chắn cẩn thận.

Thời tiết nắng, mỗi khi xe tải lớn chạy qua, bụi đất bốc lên mù mịt như “đám mây”, phủ kín không gian. Khi trời mưa, tuyến đường biến thành bãi bùn lầy trơn trượt, đặc biệt nguy hiểm đối với người già và trẻ nhỏ.

Hai bên tuyến đường, cây cối phủ dày một lớp bụi xám trắng, lá cây quăn lại, mất dần màu xanh. Nhiều hộ dân buộc phải dùng bạt, lưới che kín trước cửa nhà để hạn chế bụi, song hiệu quả không đáng kể khi bụi vẫn theo gió và bánh xe cuốn thẳng vào khu dân cư.

Tại khu vực thôn Khau Dạ, phường Bắc Kạn, hàng loạt xe tải chở đất phục vụ dự án cao tốc liên tục lưu thông trên đường tỉnh 259, trung bình khoảng 10 phút lại có một xe chạy qua. Mỗi lần xe đi qua, mặt đường rung chuyển, bụi đất tung lên mù mịt, gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường sống của người dân dọc tuyến.

Video xe tải chạy rầm rộ đường tỉnh 259 ở Thái Nguyên: