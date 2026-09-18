Thái Nguyên: Khởi tố nhân viên tuần đường liên quan vụ tài xế rơi xuống cống thoát nước tử vong

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Theo Page Công an phường Quan Triều - tỉnh Thái Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S (SN 1967, trú tại xã La Hiên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18/6/2026, anh Tạ Tiến Trường (SN 1983, trú tại xã Võ Tranh, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 30L-996.28, kéo theo sơ mi rơ moóc BKS 29K-522.27, đến Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 20-09D, thuộc tổ 17 (phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) để đăng kiểm phương tiện.

Sau khi đỗ xe tại khu vực vỉa hè đường Quốc lộ 1B, gần Trung tâm đăng kiểm, anh Trường bước xuống xe thì không may trượt chân, rơi xuống hố công trình và tử vong.

Hiện trường nơi tài xế xe đầu kéo rơi xuống hố công trình tử vong. Ảnh: CACC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Quan Triều đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để xử lý theo thẩm quyền.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn S theo quy định của pháp luật.

VTC News dẫn thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng giao thông Thái Nguyên được giao duy tu, bảo trì đoạn đường từ Km100 đến Km144+700 trên Quốc lộ 1B. Công ty giao Hạt quản lý đường bộ số 1, do anh Hà Ngọc Q (SN 1985, trú tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) quản lý, thực hiện các nhiệm vụ như nắn dựng cọc tiêu, biển báo, vệ sinh cống... trên đoạn tuyến này.

Anh Q phân công Nguyễn Văn S làm nhân viên tuần đường, phụ trách tuyến từ Km100 đến Km144+700.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng tháng 10-11/2025, anh S phát hiện một số tấm đan tại vỉa hè đoạn từ Km143 đến Km144+700 bị hư hỏng, gãy vỡ, làm lộ miệng cống và đã báo cho anh Q.

Tuy nhiên, hai người này chưa thực hiện các biện pháp cảnh báo, khắc phục hoặc sửa chữa những vị trí hư hỏng trên.