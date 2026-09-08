Khởi tố nhân viên bán thuốc Nguyễn Chung Thủy tham ô hơn 356 triệu đồng

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an tỉnh vừa khởi tố Nguyễn Chung Thủy (SN 1997, trú tại thôn Chí Chủ, xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ) về tội "Tham ô tài sản", quy định tại khoản 2, Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an cho biết, lợi dụng nhiệm vụ trực tiếp thu và quản lý tiền bán thuốc, Nguyễn Chung Thủy đã nhiều lần không nộp doanh thu về công ty theo quy định mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền bị xác định chiếm đoạt là hơn 356 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, Nguyễn Chung Thủy là nhân viên bán hàng, được giao phụ trách kinh doanh tại nhà thuốc thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. Nhà thuốc thuộc Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam, có trụ sở tại xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Nguyễn Chung Thủy làm việc với Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Theo quy định của công ty, Thủy có trách nhiệm trực tiếp thu tiền bán thuốc từ khách hàng, quản lý và nộp đầy đủ doanh thu về công ty. Tuy nhiên, trong thời gian được giao phụ trách nhà thuốc năm 2023, lợi dụng việc trực tiếp thu, giữ tiền bán hàng và thiếu sự giám sát thường xuyên, Thủy đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền doanh thu. Đối tượng nhiều lần thu tiền bán thuốc nhưng không nộp đầy đủ về công ty, giữ lại để chi tiêu cá nhân.

Với phương thức trên, hành vi chiếm đoạt được Thủy thực hiện nhiều lần trong năm 2023. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền Nguyễn Chung Thủy đã chiếm đoạt của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam là 356.712.286 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.