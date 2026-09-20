Phát hiện hàng loạt sách giáo khoa in A4 tại cơ sở photocopy ở Ninh Bình

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian qua, nhất là dịp đầu năm học mới 2026-2027, nhu cầu sử dụng sách giáo khoa, sách bài tập và tài liệu học tập của học sinh, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tăng cao.

Bên cạnh việc mua, sử dụng sách giáo khoa từ các nguồn hợp pháp, trên không gian mạng xuất hiện tình trạng lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, cung cấp file điện tử, nhận in, photocopy sách giáo khoa và tài liệu học tập để kinh doanh, cung cấp cho người khác khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện một tài khoản Facebook có nhiều người theo dõi đăng tải bài viết với nội dung: “Em có File sách giáo khoa từ lớp 1-12 của bộ sách kết nối tri thức năm nay, phụ huynh nào không mua được sách cho con thì qua quán em in cho nhé”.

Bài viết được đăng trên nhóm “Hội Chợ Me Gia Viễn Ninh Bình”, có khoảng 55.300 thành viên. Sau đó, nhiều tài khoản Facebook bình luận hỏi, đặt mua các bộ sách giáo khoa và được tài khoản trên tư vấn, cung cấp hình ảnh file PDF sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở photocopy ở Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình - (ảnh CANB).

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra cơ sở photocopy M.V tại Gia Viễn.

Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở đang bày bán các loại sách giáo khoa được in trên khổ giấy A4, bìa in màu, có dòng chữ “Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam”. Nội dung sách được in đen trắng, có dấu hiệu sao chép tác phẩm khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép.

Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, giấy tờ, tài liệu chứng minh tính hợp pháp của số sách giáo khoa nêu trên.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo, theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, sao chép tác phẩm là việc tạo ra một hoặc nhiều bản sao của tác phẩm bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào. Quyền sao chép là một trong những quyền tài sản của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả.

Số sách sách được cơ sở in thành quyển bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện - (ảnh CANB).

Do đó, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả.

Tùy tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật, trong đó có xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. Trường hợp hành vi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự thì có thể bị xem xét xử lý hình sự.

Việc xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể phải căn cứ vào kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ thu thập được và các quy định pháp luật có liên quan.

Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ in ấn, photocopy nghiêm túc chấp hành quy định của pháp luật; không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản toàn bộ hoặc một phần sách giáo khoa, sách tham khảo và các tác phẩm khác khi chưa có căn cứ về quyền sử dụng hợp pháp. Các cơ sở cần nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nội dung tài liệu khách hàng yêu cầu sao chép; không lưu trữ, phát tán hoặc tiếp tục sử dụng trái phép các bản điện tử, bản scan và bản sao của tác phẩm được bảo hộ.

Đối với người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập, cơ quan Công an khuyến cáo lựa chọn nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, photocopy số lượng lớn, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa và tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép.

Khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu sao chép, in ấn, mua bán hoặc phát tán sách, tài liệu có dấu hiệu vi phạm pháp luật, người dân có thể cung cấp thông tin cho cơ quan công an, lực lượng Quản lý thị trường hoặc cơ quan có thẩm quyền để được tiếp nhận, kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

