Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty
Được phân công nhiệm vụ đi giao hàng nhưng sau khi nhận tiền của khách, Lê Minh Nhân chiếm đoạt mà không nộp lại cho công ty theo quy định.
Tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ngày 5/10, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, trú tại xã Đắk Rơ Wa, Quảng Ngãi, là nhân viên giao hàng) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 13/11/2024 đến ngày 28/6/2025, Nhân là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Tây Nguyên.
Trong quá trình giao hàng, Nhân được thu tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng. Theo quy định, toàn bộ số tiền này phải được nộp lại cho công ty. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc giao 28 đơn hàng và thu được hơn 60 triệu đồng, Nhân đã chiếm đoạt số tiền này.
Đón Trung Thu cùng các em học sinh nghèo Thanh Hóa và Ninh BìnhXã hội - 1 giờ trước
Ngày 4/10/2025, Viện Phát triển văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng đã chung tay cùng các mạnh thường quân tổ chức chương trình "Trung Thu cho em 2025" tại phường Đông Hoa Lư, phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình và phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Vi phạm điều này khi đi khám chữa bệnh sẽ bị thu hồi thẻ bảo hiểm y tế ngay lập tứcĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị sử dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Tuy nhiên, có những trường hợp sẽ bị thu hồi, tạm giữ hoặc tạm khóa giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế khi vi phạm.
Thi THPT trên máy tính từ 2027: Cú hích chuyển đổi số giáo dục Việt NamXã hội - 2 giờ trước
Từ năm 2027, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) sẽ chuyển sang thi trên máy tính. Đây là bước tiến lớn trong chuyển đổi số giáo dục, nhưng cũng đặt ra thách thức về hạ tầng, bảo mật và sự chuẩn bị của học sinh, giáo viên.
Ô tô bị tàu hỏa tông lật ngửa, một người nhập việnXã hội - 3 giờ trước
Tàu khách AH2 chạy qua phường Trường Vinh (Nghệ An) bất ngờ tông trúng xe bán tải băng qua lối dân sinh. Cú va chạm mạnh khiến ô tô lật ngửa, một người bị thương, tuyến đường sắt Bắc - Nam tê liệt gần một giờ.
Các tỉnh miền Bắc phải chủ động ứng phó với thiên tai do bão MatmoXã hội - 3 giờ trước
Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với bão và tổ hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, dông, lốc, mưa lớn và ngập lụt xảy ra trước, trong và sau bão số 11 chuẩn bị đổ bộ vào nước ta.
Nữ sinh lớp 8 ở Huế bị bạn đánh, bắt quỳ gốiXã hội - 3 giờ trước
Đoạn clip ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn bắt quỳ gối, đánh vào mặt sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.
Chôn lấp hơn 2.000 tấn chất thải trái phép ra môi trường, giám đốc công ty cùng 4 đồng phạm bị bắtXã hội - 3 giờ trước
Mặc dù là đơn vị được cấp giấy phép môi trường cho dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại nhưng công ty không xử lý theo quy định mà trực tiếp vận chuyển chất thải đem đi chôn, lấp... ra môi trường.
Bão Matmo đang giật cấp 15 có thể gây rủi ro đa thiên tai cho nước taXã hội - 3 giờ trước
Tại tỉnh Quảng Ninh, các xã/phường khu vực phía Đông Bắc có khả năng có gió bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12-13. Các khu vực còn lại của tỉnh Quảng Ninh và ven biển thành phố Hải Phòng có khả năng có gió bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11.
Giá vàng trong nước hôm nay 5/10 vẫn giữ giá so với ngày hôm quaXã hội - 5 giờ trước
GĐXH - Giá vàng miếng SJC tiếp tục duy trì quanh ngưỡng 136,6 - 138,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), trong khi đó giá vàng nhẫn sẽ có thể điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới.
Tháng sinh Âm lịch của người có sức hút, quan hệ rộngĐời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, tháng sinh Âm lịch không chỉ tiết lộ vận mệnh mà còn ảnh hưởng đến tính cách và khả năng giao tiếp của mỗi người.
Phát hiện thi thể người phụ nữ tại khu vực cảng cá ở HuếThời sự
GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể, lực lượng chức năng ở Huế phối hợp để vớt đưa lên bờ đồng thời thông báo tìm người thân.