Bắt nhân viên giao hàng tham ô tài sản của công ty

Tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), ngày 5/10, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, trú tại xã Đắk Rơ Wa, Quảng Ngãi, là nhân viên giao hàng) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 13/11/2024 đến ngày 28/6/2025, Nhân là nhân viên giao hàng của Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Tây Nguyên.

Trong quá trình giao hàng, Nhân được thu tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng. Theo quy định, toàn bộ số tiền này phải được nộp lại cho công ty. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất việc giao 28 đơn hàng và thu được hơn 60 triệu đồng, Nhân đã chiếm đoạt số tiền này.