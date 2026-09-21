Danh tính 7 đối tượng bị bắt giữ trong vụ ô tô tông vào đám đông trước quán ăn ở TP.HCM

Theo Báo Chính phủ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc xô xát, gây mất an ninh, trật tự xảy ra rạng sáng ngày 19/9/2026 tại một quán ăn uống trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán.

Theo đó, Cơ quan Điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 người để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Bảy người bị giữ gồm: Lê Miền Nam (SN 1996, thường trú tỉnh Ninh Bình), Đường Văn Nhựt (SN 2004, thường trú tỉnh An Giang) và 5 nhân viên quán ăn là Thạch Khê Ma Rine, Trần Tấn Đạt (SN 2003; thường trú tại tỉnh Đồng Tháp), Nguyễn Văn Nam (SN 2000), Nguyễn Văn Dô (SN 2007), Phan Minh Thật (SN 1998) cùng thường trú tại TP Cần Thơ.

7 đối tượng bị giữ khẩn cấp. Ảnh: Công an TPHCM

Kết quả điều tra ban đầu Công an xác định, khoảng 3 giờ ngày 19/9/2026, Lê Miền Nam cùng một số người bạn đến quán ăn trên đường Nguyễn Biểu, phường Chợ Quán ăn uống.

Đến khoảng 04 giờ 30 phút cùng ngày, Nam lấy ô tô để rời đi. Trong quá trình lùi xe, ô tô do Nam điều khiển va chạm với xe mô tô của Đường Văn Nhựt đang để tại khu vực quán.

Từ vụ va chạm, giữa Nam và Thạch Khê Ma Rine - là nhân viên giữ xe của quán xảy ra cự cãi, sau đó dẫn đến xô xát. Dù đã được bạn bè đi cùng can ngăn nhưng Nam chạy ra ngoài, điều khiển xe ô tô tông vào nhóm người đang đứng trước quán; hậu quả khiến 1 người bị thương, nhiều xe mô tô tại khu vực bị hư hỏng.

Khoảnh khắc ô tô lao vào nhóm người trước quán nhậu. Ảnh: TPO

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Chợ Quán (TP.HCM) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường đưa tất cả các đối tượng có liên quan về trụ sở để làm việc; đồng thời phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc và hành vi của từng cá nhân liên quan.

Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát sinh mâu thuẫn, va chạm trong sinh hoạt hoặc tham gia giao thông phải giữ bình tĩnh, giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật; tuyệt đối không tụ tập, sử dụng bạo lực hoặc có hành vi manh động để giải quyết mâu thuẫn.

Mọi hành vi coi thường pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác sẽ được cơ quan công an kiên quyết phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm.