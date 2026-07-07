Bắt 2 phó chủ tịch xã cùng 10 người tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại đền Bắc Lệ ở Lạng Sơn

Ngày 7/7, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá chuyên án, khởi tố 12 bị can về tội "Tham ô tài sản" liên quan đến hành vi chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức tại Đền Công đồng Bắc Lệ (đền Bắc Lệ), xã Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản xảy ra trong thời gian dài tại đền Bắc Lệ.

Đền Bắc Lệ là quần thể di tích, cơ sở tín ngưỡng nổi tiếng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thuộc quyền quản lý của Ban Quản lý di tích xã Tân Thành. Ngày 22/11/2023, UBND xã Tân Thành ban hành Quyết định số 186/QĐ-UBND thành lập Ban Quản lý di tích Đền Công đồng Bắc Lệ nhiệm kỳ 2023 - 2026 gồm 13 thành viên, trong đó có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban, 1 kế toán, 1 thủ quỹ và 8 thành viên.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố 12 bị can để điều tra về tội "Tham ô tài sản" xảy ra tại đền Bắc Lệ - (ảnh CALS).

Theo cơ quan điều tra, lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động tín ngưỡng tại đền, các đối tượng đã bàn bạc, thống nhất chiếm đoạt tiền công đức bằng phương thức, thủ đoạn tinh vi, khép kín, gây bức xúc trong dư luận.

Xác định đây là vụ việc nhạy cảm, ảnh hưởng đến hoạt động tín ngưỡng và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp Cơ quan An ninh điều tra cùng các đơn vị chức năng xác lập chuyên án, đồng bộ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2024 đến nay, các thành viên Ban Quản lý di tích đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bàn bạc, thống nhất việc gom tiền công đức từ các ban thờ, cung đền nhưng không đưa vào sổ sách quản lý mà chiếm đoạt để chia nhau.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, các đối tượng thuộc Ban Quản lý di tích đã chiếm đoạt gần 7 tỷ đồng tiền công đức để chia nhau.

Ngày 6/7/2026, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 12 bị can về tội "Tham ô tài sản" theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Phùng Văn Quang (SN 1979, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, Trưởng Ban Quản lý Đền từ ngày 18/9/2025 đến nay); Trương Xuân Hữu (SN 1983, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Tân Thành, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, nguyên Trưởng Ban Quản lý Đền); Hồ Minh Đức (SN 1977, Thủ quỹ Ban Quản lý Đền từ tháng 7/2024 đến nay); Hà Văn Hưng (SN 1976, Phó Ban Quản lý thường trực, Thủ quỹ Ban Quản lý Đền từ ngày 1/1/2024 đến ngày 1/7/2024); Phương Văn Thơm (SN 1978, thành viên Ban Quản lý Đền); Triệu Văn Định (SN 1980, thành viên Ban Quản lý Đền); Hoàng Thanh Nhàn (SN 1978, thành viên Ban Quản lý Đền); Tăng Thị Thúy (SN 1980, thành viên Ban Quản lý Đền); Hoàng Văn Độ (SN 1963, thành viên Ban Quản lý Đền); Hoàng Thị Phúc (SN 1970, thành viên Ban Quản lý Đền); Lương Thị Tường (SN 1963, thành viên Ban Quản lý Đền) và Đào Văn Sơn (SN 1967, thành viên Ban Quản lý Đền).

Lực lượng Công an kiểm tra, thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và chứng cứ tại Đền Công đồng Bắc Lệ phục vụ công tác điều tra - (ảnh CALS).

Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để số tiền bị chiếm đoạt theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, ban quản lý di tích và các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tăng cường công tác quản lý, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tiền công đức, tiền tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động thu, chi tài chính; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm, không để các đối tượng lợi dụng hoạt động tín ngưỡng để trục lợi.

Đồng thời, Công an tỉnh Lạng Sơn kêu gọi các tổ chức, cá nhân có liên quan tự giác trình báo, phối hợp cung cấp thông tin, tố giác hành vi phạm tội để phục vụ công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án.

