Đỗ xe sai quy định dẫn đến tai nạn chết người, tài xế bị truy tố

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện KSND khu vực 5, truy tố L.V.C. (SN 1985, trú xã Hương Bình) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CAHT.

Trước đó, khoảng 13h30 ngày 16/12/2025, tại Km781+500 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Hoa, xe máy do ông P.X.L. (SN 1962) điều khiển va chạm vào phía sau xe đầu kéo kéo theo sơ mi rơ moóc do L.V.C. điều khiển đang dừng, đỗ bên đường. Vụ tai nạn khiến ông L. tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan điều tra xác định, tài xế C. dừng, đỗ xe không sát mép đường theo quy định và đỗ tại đoạn đường cong bị che khuất tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn cảnh báo và đặt thiết bị cảnh báo, việc dừng, đỗ tại vị trí này vẫn vi phạm quy định, là một trong những nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đối với người điều khiển xe máy, cơ quan điều tra xác định nạn nhân có sử dụng rượu, bia, thiếu quan sát và không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật nên xảy ra va chạm.

Công an Hà Tĩnh khuyến cáo người dân không dừng, đỗ phương tiện tại các vị trí nguy hiểm như đường cong, đầu dốc hoặc nơi bị che khuất tầm nhìn; không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia và luôn giảm tốc độ, quan sát kỹ khi tham gia giao thông.