Thái Nguyên: Gây tai nạn khiến nạn nhân tổn hại 81% sức khỏe, nam thanh niên vẫn rời hiện trường

Ngày 20/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Dương Quang Hùng (SN 2004, trú tại tổ dân phố Ninh Sơn 1, phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước đó, khoảng 7h ngày 12/4/2026, Dương Quang Hùng điều khiển xe mô tô trên đường Việt Bắc, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình điều khiển phương tiện, Hùng sử dụng điện thoại di động, thiếu chú ý quan sát nên đã đâm vào xe đạp do bà Lương Thị Kim Oanh (SN 1975, trú tại tổ dân phố 15, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển phía trước, cùng chiều.

Sau khi xảy ra tai nạn, thay vì dừng xe, hỗ trợ người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng, Hùng bỏ mặc nạn nhân đang bị thương tại hiện trường rồi điều khiển xe rời đi.

Đến khoảng 14h cùng ngày, khi lực lượng Công an đến công ty nơi Hùng đang làm việc tại phường Vạn Xuân để làm việc, Hùng mới quay lại hiện trường.

Vụ tai nạn khiến bà Oanh bị thương, tổn hại 81% sức khỏe.

Đối tượng Hùng tại hiện trường nơi xảy ra tai nạn - (ảnh CATN).

Theo cơ quan công an, hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm và không cấp cứu người bị nạn sau khi gây tai nạn không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đi ngược các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Tùy tính chất, mức độ và hậu quả, người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, trường hợp gây tai nạn giao thông nhưng không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan Công an, UBND nơi gần nhất, người điều khiển ô tô có thể bị phạt tiền từ 16-18 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, mức phạt tiền từ 8-10 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng như làm chết người, gây thương tích nặng hoặc gây thiệt hại lớn về tài sản, hành vi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn có thể là tình tiết định khung hình phạt theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, với mức hình phạt có thể lên tới 10 năm tù.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; tập trung quan sát và tuyệt đối không sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Khi xảy ra tai nạn giao thông, người điều khiển phương tiện có trách nhiệm dừng xe, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người bị nạn và trình báo cơ quan chức năng theo quy định, góp phần hạn chế hậu quả và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.