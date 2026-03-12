Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Nghịch cảnh 'ăn bám cha mẹ già' kiểu mới: Không xin tiền nhưng đang vắt kiệt một cách tinh vi

Thứ năm, 10:46 12/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhắc đến chuyện "ăn bám", người ta thường nghĩ ngay đến những đứa con lười biếng, ngửa tay xin tiền cha mẹ. Nhưng thực tế hiện nay đang xuất hiện một kiểu "ăn bám" mới tinh vi và "tàn nhẫn" hơn.

Một kiểu ăn bám mới tinh vi và "tàn nhẫn" hơn: Đó là con cái không đòi  cha mẹ hỗ trợ tiền mặt, tỏ ra độc lập nhưng lại biến cha mẹ già thành "ô-sin miễn phí", vắt kiệt sức lao động và cả tiền lương hưu của họ dưới danh nghĩa "tình cảm gia đình".

Nghịch cảnh 'ăn bám cha mẹ già' kiểu mới: Không xin tiền nhưng đang vắt kiệt một cách tinh vi - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ăn bám kiểu mới: Con cái đi làm lương cao, cha mẹ nghỉ hưu lại khổ hơn thời trẻ

Sự "ăn bám" núp bóng sự bận rộn

Trước đây, con cái "ăn bám" là ở lỳ tại nhà để cha mẹ nuôi. Nay, kiểu mới lại tinh vi hơn: Con cái đi làm, có thu nhập nhưng lại đẩy hết gánh nặng chăm sóc cháu chắt, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sang vai cha mẹ già.

Cha mẹ nghỉ hưu thay vì được nghỉ ngơi, lại phải thức khuya dậy sớm, đi chợ, đưa đón cháu, làm việc nhà đến mức đau lưng mỏi gối. Nhiều người trẻ mặc định đây là "nghĩa vụ" của ông bà mà không hề có sự đền đáp hay hỗ trợ tài chính ngược lại cho các cụ.

Dùng "tình cảm" để ép buộc trách nhiệm

Tại sao kiểu "ăn bám" này lại đáng sợ hơn việc xin tiền trực tiếp? Bởi vì nó được bao bọc bởi những lý do nghe rất hợp lý: "Con bận công việc quá", "Cháu còn nhỏ quá".

Khi cha mẹ từ chối, con cái lại dùng chiêu bài tình cảm: "Bố mẹ không giúp nghĩa là không thương cháu". Kết quả là cha mẹ già vừa phải bỏ sức lực, vừa phải dùng tiền lương hưu ít ỏi để bù đắp vào chi phí sinh hoạt cho con cháu. Theo các cuộc khảo sát gần đây, hơn 60% gia đình có dấu hiệu "ăn bám" kiểu này, và 30% người trẻ vẫn phải dựa vào sự trợ cấp ngầm từ cha mẹ.

Hệ lụy: Sức khỏe suy kiệt, tuổi già héo hắt

Nhiều người già coi đây là trách nhiệm gia đình, nhưng thực tế họ đang bị biến thành lao động miễn phí. Thay vì được đi du lịch, dưỡng sinh, họ lại bù đầu với bỉm sữa, cơm nước.

Hệ quả là sức khỏe của người già giảm sút nhanh chóng, các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tim mạch bùng phát do thiếu ngủ và mệt mỏi kéo dài. Đáng buồn hơn, khi cha mẹ đổ bệnh, nhiều người con lại thoái thác trách nhiệm, không muốn chi trả viện phí hoặc không có thời gian chăm sóc, khiến người già vô cùng cay đắng.

Cha mẹ cần thiết lập ranh giới

Sự phụ thuộc quá mức của người trẻ thường bắt nguồn từ lối giáo dục bao bọc quá kỹ từ nhỏ. Đến năm 30-40 tuổi, nhiều người vẫn không biết nấu ăn, giặt đồ và thiếu đi tinh thần trách nhiệm.

Để bảo vệ chính mình và giúp con cái trưởng thành, các bậc cha mẹ cần:

Thiết lập ranh giới rõ ràng: Hỗ trợ con cái là quyền lợi, không phải nghĩa vụ bắt buộc.

Học cách từ chối: Đừng để bị "bắt cóc" bởi những lý lẽ tình cảm. Hãy ưu tiên sức khỏe và sự an yên của bản thân trước.

Yêu cầu sự công bằng: Nếu cha mẹ giúp việc nhà, con cái cần có trách nhiệm chia sẻ chi phí sinh hoạt và dành thời gian quan tâm ngược lại cho cha mẹ.

Nhận diện hình thức "ăn bám" kiểu mới đang vắt kiệt sức lực cha mẹ

Hình thức mới: "Ăn bám" sức lao động và thời gian thay vì chỉ xin tiền mặt.

Vũ khí: Dùng cháu chắt và sự bận rộn để "tống tiền" tình cảm cha mẹ.

Hậu quả: Người già suy kiệt tài chính và sức khỏe, người trẻ mất khả năng độc lập.

Cha mẹ biết từ chối, con cái mới có thể lớn khôn. Hãy bảo vệ quyền được nghỉ ngơi của chính mình.

Nghịch cảnh 'ăn bám cha mẹ già' kiểu mới: Không xin tiền nhưng đang vắt kiệt cha mẹ - Ảnh 1.Sự thật bất ngờ về điều khiến đàn ông 'dứt áo ra đi', không phải vì kẻ thứ ba!

GĐXH - Nhiều phụ nữ tin rằng đàn ông đòi ly hôn là vì có người mới, vì chê vợ già, vợ xấu. Nhưng sự thật thường đơn giản và đau đớn hơn thế rất nhiều.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Về già, trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận

Về già, trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Cùng chuyên mục

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Thất bại không làm họ chùn bước: 4 cung hoàng đạo bản lĩnh, sớm muộn cũng giàu

Gia đình - 33 phút trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo, khi vấp ngã, họ không gục ngã quá lâu mà nhanh chóng đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến về phía trước.

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Tuổi già đừng vất vả vì nhà cửa, đừng gây áp lực cho gia đình, đừng khoe khoang phù phiếm, đừng thắt lưng buộc bụng quá mức và đừng cố thay đổi người khác.

Mệt mỏi khi phải chạm mặt người yêu cũ nơi công sở mỗi ngày

Mệt mỏi khi phải chạm mặt người yêu cũ nơi công sở mỗi ngày

Gia đình - 4 giờ trước

Chúng tôi từng là cặp đôi đẹp nhất phòng dự án, từng cùng nhau tăng ca bên những ly cà phê nguội ngắt, từng lén nắm tay nhau dưới gầm bàn trong những cuộc họp căng thẳng.

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

Nhiều người tưởng tiền là tất cả, nhưng gia đình hạnh phúc thật ra chỉ cần 4 điều rất giản đơn

Chuyện vợ chồng - 15 giờ trước

GĐXH - Gia đình hạnh phúc không chỉ đến từ vật chất mà được xây dựng từ những điều rất giản dị trong đời sống hằng ngày. Theo các nghiên cứu tâm lý, những gia đình bền vững thường có 4 yếu tố quan trọng: giao tiếp cởi mở, thời gian sinh hoạt chung, quy tắc gia đình rõ ràng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Khi những điều này được duy trì lâu dài, mối quan hệ giữa các thành viên sẽ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn.

Giáo sư rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọng

Giáo sư rời giảng đường để chăm mẹ mất trí nhớ: Khi chữ hiếu lớn hơn mọi danh vọng

Gia đình - 15 giờ trước

GĐXH - Khi sự nghiệp giảng dạy vẫn được nhiều người kính trọng, một giáo sư đại học đã quyết định rời giảng đường để ở nhà chăm sóc người mẹ già mắc bệnh Alzheimer làm tròn chữ hiếu.

Về già, trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận

Về già, trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Khoản tiền tiết kiệm trong tay có thể mang lại sự bảo đảm vững chắc về già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những phiền muộn nếu giao đi không đúng lúc.

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Khoản thừa kế lớn nhất khi cha mẹ về già: Không phải tiền bạc mà là 3 điều rất thực tế

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Nhiều người vẫn cho rằng, về già, tài sản lớn nhất cha mẹ để lại cho con cái là tiền bạc, đất đai. Nhưng khi nhìn lại cuộc đời, họ nhận ra có những "di sản" quan trọng hơn nhiều.

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Các cung hoàng đạo nữ mê 'phi công trẻ', càng chênh tuổi càng dễ rung động

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với một số cung hoàng đạo, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần trái tim rung động, họ sẵn sàng bước vào những mối tình chênh lệch tuổi tác.

Xem nhiều

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

Gia đình

GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Về già, dễ rơi vào cảnh '3 không thân, 3 không dựa': Lời cảnh tỉnh cho tuổi xế chiều

Gia đình
Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Nhìn thì bình thường nhưng lại dễ thành công: 3 kiểu người này thường đi xa hơn người khác

Gia đình
Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con trai: Cha mẹ cần làm ngay 3 điều này để không phải hối hận

Nuôi dạy con
Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Muốn tuổi già không làm phiền con cái, sau 60 tuổi nhất định phải có 5 điều

Gia đình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top