Khi chồng ngoại tình, đòn 'phản công' cao tay nhất của phụ nữ chỉ gói gọn trong 4 chữ này
GĐXH - Bước vào tuổi trung niên, thứ gây tổn thương nhất trong hôn nhân không phải là sự nhạt nhẽo của cơm áo gạo tiền, mà là sự phản bội.
Khi chồng ngoại tình, nhiều người phụ nữ khi đối mặt với cú sốc này thường chọn cách "vạch áo cho người xem lưng" với hy vọng giành lại công bằng. Thế nhưng, kinh nghiệm từ những người đi trước cho thấy: Sự ồn ào chỉ đẩy người đàn ông đi xa hơn.
Đòn đáp trả mạnh mẽ và khôn ngoan nhất chính là: "Bất động thanh sắc" (thái độ bình thản, điềm tĩnh, không lộ cảm xúc, vui buồn hay sự hoang mang ra ngoài nét mặt hay lời nói, dù trong hoàn cảnh căng thẳng hay bất ngờ).
Đòn phản công cao tay của phụ nữ khi chồng ngoại tình
1. Bài học xương máu từ những cơn thịnh nộ
Đừng bao giờ để sự nóng giận nhất thời dẫn dắt hành động của bạn. Xin kể hai câu chuyện thực tế dưới đây để chúng ta cùng suy ngẫm.
Câu chuyện thứ nhất: Người vợ vì quá đau đớn đã làm ầm ĩ đến tận cơ quan, gia đình đôi bên. Cô cứ ngỡ áp lực dư luận sẽ khiến chồng hối lỗi mà quay về. Nhưng không, sự xấu hổ đã khiến người đàn ông "đâm lao phải theo lao", quyết tuyệt ly hôn để trốn chạy khỏi sự chỉ trích. Cuộc hôn nhân đổ vỡ, cha mẹ chia tay để lại những vết sẹo tâm lý sâu sắc cho đứa trẻ.
Câu chuyện thứ hai: Người vợ tìm cách liên minh với gia đình nhân tình để "trả thù". Kết cục, gia đình người ta vẫn ấm êm, còn gia đình cô tan nát. Người đàn ông khi bị tước đi lòng tự trọng cuối cùng sẽ trở nên bất cần và tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Kết cục, người vợ là người chịu tổn thương và thiệt thòi nhiều nhất.
2. Tại sao phải "Bất động thanh sắc"?
"Bất động thanh sắc" (giữ thái độ bình thản, không để lộ cảm xúc ra ngoài) không phải là sự nhu nhược, càng không phải là cam chịu hay dễ dàng tha thứ. Đó là một chiến lược bảo vệ bản thân và tương lai:
Không rút dây động rừng: Để bạn có thời gian tỉnh táo đánh giá thực trạng, thu thập bằng chứng hoặc chuẩn bị các phương án tài chính cần thiết.
Giữ thế chủ động: Bạn càng làm loạn, anh ta càng chán ghét. Bạn càng thản nhiên, anh ta càng hoang mang. Sự im lặng của người phụ nữ chính là thứ vũ khí khiến đàn ông cảm thấy áp lực và sợ hãi nhất.
Bảo vệ lòng tự tôn: Đừng dùng lỗi lầm của người khác để hành hạ bản thân. Giữ được sự điềm tĩnh là cách bạn khẳng định giá trị và đẳng cấp của mình.
3. "Phản công" bằng sự tỉnh táo và yêu thương chính mình
Thay vì dồn sức để kiểm soát hay kéo một người đã muốn đi, hãy dành năng lượng đó cho chính bạn:
Độc lập về kinh tế: Hãy tập trung kiếm tiền và quản lý tài sản. Tiền trong túi là lá chắn an toàn nhất cho bạn và các con.
Tu dưỡng tinh thần: Yêu chiều bản thân, làm đẹp, học hỏi và mở rộng các mối quan hệ xã hội. Khi tâm thế bạn ung dung, bạn sẽ có cái nhìn sáng suốt nhất để quyết định đi hay ở.
Tâm thế "không có cũng chẳng sao": Khi bạn không còn coi anh ta là cả bầu trời, sự phản bội của anh ta sẽ không còn sức mạnh để hủy hoại cuộc đời bạn.
Thương mình trước khi thương người
Hôn nhân là một hành trình dài, nhưng không có nghĩa là bạn phải đi đến cuối con đường bằng bất cứ giá nào, đặc biệt là khi lòng tự trọng bị chà đạp. Tuy nhiên, nếu muốn rời đi, hãy rời đi trong tư thế của người chiến thắng – người làm chủ cảm xúc và làm chủ cuộc đời mình.
Hỡi những người phụ nữ, hãy nhớ rằng: Yêu người khác là bản năng, nhưng biết cách yêu chính mình mới là bản lĩnh.
