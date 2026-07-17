Phường Hoàng Liệt: Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách

Phát biểu khai mạc Chương trình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt cho biết: Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hằng năm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đây cũng là dịp để tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội tặng quà tri ân đến những người có công, gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Ảnh: N.Mai

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho người có công với cách mạng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các đối tượng chính sách; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng trực tiếp các phần quà ý nghĩa đến các gia đình chính sách tiêu biểu. Trong đó, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của phường Hoàng Liệt đã trao tặng các sổ tiết kiệm nghĩa tình trị giá 3.000.000 đồng/sổ cho các đối tượng chính sách.

Khám sức khỏe, tặng quà tri ân cho người có công, đối tượng chính sách trên địa bàn phường Hoàng Liệt. Video: N.Mai

Song song với các hoạt động tri ân, chương trình cũng tổ chức thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho 336 người, bao gồm 226 người có công, đối tượng chính sách; 50 hội viên Hội Cựu chiến binh và 60 cán bộ cơ sở (Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận, Tổ trưởng tổ dân phố) tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm.

Tại đây, người dân được thụ hưởng quy trình khám chuyên sâu, đồng bộ theo quy chuẩn mới nhất của Bộ Y tế từ khám thể lực tổng quát, khám nội - ngoại khoa, da liễu, sản phụ khoa đến các chuyên khoa mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt. Người tham gia khám cũng được làm các xét nghiệm cận lâm sàng như xét nghiệm máu, tổng phân tích nước tiểu và chụp X-quang tim phổi thẳng bằng thiết bị hiện đại.

Đáng chú ý, sau khi được các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và sinh hoạt phù hợp, 100% dữ liệu khám của người dân sẽ được cập nhật và đồng bộ trực tiếp vào hệ thống Hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội để phục vụ công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho những người có công, đối tượng chính sách tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm. Ảnh: N.Mai

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Hoàng Liệt và Bệnh viện Đại học Y Dược - Cơ sở Linh Đàm đã công bố Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị. Đây là dấu mốc quan trọng, khẳng định sự gắn kết, đồng hành giữa chính quyền địa phương và cơ sở y tế trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thông qua chương trình phối hợp, hai đơn vị sẽ tăng cường hợp tác trong công tác khám, chữa bệnh, tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe, tổ chức các hoạt động khám bệnh nhân đạo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực trên địa bàn phường.







