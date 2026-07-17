Hà Nội điều chỉnh mức chi y tế - dân số, bỏ nội dung liên quan đến 'kế hoạch hóa gia đình'

Hà Nội siết chi khám chữa bệnh BHYT, rà soát bệnh viện có chi phí tăng bất thường GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó tập trung rà soát các cơ sở y tế có chi phí khám chữa bệnh tăng cao bất thường, đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, phạm vi điều chỉnh của Phụ lục 6 được cập nhật, bao quát các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế - dân số gồm: y tế dự phòng; khám, chữa bệnh; kiểm nghiệm, xét nghiệm; an toàn thực phẩm; dân số; pháp y; giám định y khoa và các hoạt động y tế - dân số khác thực hiện theo chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của thành phố.

Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh mức chi trả công cho người trực tiếp tham gia phun, tẩm hóa chất diệt muỗi.

Theo đó, mức hỗ trợ được tính bằng 2,5 lần mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định, quy đổi theo ngày công (22 ngày/tháng, 8 giờ/ngày). Trường hợp làm việc theo giờ, tiền công được tính trên cơ sở số giờ thực tế thực hiện.

Theo Nghị quyết mới, người trực tiếp tham gia phun, tẩm hóa chất diệt muỗi có mức hỗ trợ được tính bằng 2,5 lần mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Nghị quyết cũng điều chỉnh mức hỗ trợ đối với cán bộ y tế tham gia hoạt động tiêm chủng.

Cụ thể, cán bộ y tế hỗ trợ trẻ uống hoặc tiêm vắc xin đủ liều theo quy định sẽ được hưởng mức 3.000 đồng/trẻ/lần tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, và 1.500 đồng/trẻ/lần tại các xã còn lại.

Đối với các trường hợp tiêm vắc xin viêm gan B liều sơ sinh trong 24 giờ đầu sau sinh tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế; tiêm các loại vắc xin như viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn, sởi - rubella, DPT4 cho trẻ 18 tháng tuổi, uốn ván - bạch hầu (Td) cho trẻ 7 tuổi, cũng như các chiến dịch tiêm chủng bổ sung hằng năm, mức hỗ trợ được nâng lên 4.000 đồng/trẻ/liều tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và 2.000 đồng/trẻ/liều tại các địa bàn còn lại.

Ngoài việc điều chỉnh mức chi, nghị quyết cũng bãi bỏ các quy định, cụm từ không còn phù hợp liên quan đến cấp huyện và nội dung về kế hoạch hóa gia đình.

Theo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội, cơ quan này thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng cũng như các nội dung sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ. Ban cho rằng việc ban hành nghị quyết sẽ góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đặc biệt là tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân? GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.