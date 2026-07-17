Danh sách 5 sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi trên toàn quốc, người dân lưu ý

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Mới đây, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành Thông báo số 2724/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy mỹ phẩm do không có đầy đủ hồ sơ PIF

Theo thông báo, Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 05 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Kencare Việt Nam (Địa chỉ Phòng 204- 205 tầng 2, Tòa nhà C'Land, 81 Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0105877239) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Danh sách 5 sản phẩm mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy bao gồm:

Theo Cục Quản lý Dược, nguyên nhân thu hồi là các sản phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (Product Information File - PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý Dược thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 05 sản phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm;

Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Ảnh minh họa: TL

Công ty TNHH Kencare Việt Nam phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 05 sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định.

Đồng thời phải gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy 05 sản phẩm nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/8/2026.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế Thành phố Hà Nội: Giám sát Công ty TNHH Kencare Việt Nam trong việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy 05 sản phẩm không đáp ứng quy định nêu trên, báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Cục Quản lý Dược trước ngày 30/8/2026.