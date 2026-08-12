Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ

Thứ tư, 18:00 12/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh con trai đã cao lớn rất nhiều so với cách đây 5 năm, trong khi MC Khánh Vy gây bất ngờ bởi phong cách thời trang mạnh mẽ, quyến rũ.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 1.

Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người trầm trồ trong bộ ảnh mới khoe nhan sắc ngày càng mặn mà, quyến rũ sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 2.

Hoa hậu Tiểu Vy với chiều cao lý tưởng 1m74, nhan sắc xinh đẹp hiếm có, được nhiều nhà thiết kế trao vai trò quan trọng trong các show thời trang.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 3.

Loạt ảnh mới của Huyền Lizzie trên trang cá nhân thu hút cộng đồng mạng bởi gu thời trang trẻ trung, cuốn hút.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 4.

Nhan sắc nữ diễn viên được đánh giá ngày càng thăng hạng, thần thái rạng rỡ.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 5.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh giữa anh và con trai ở thời điểm hiện tại và 5 năm trước để thấy rằng con ngày càng cao lớn. "5 năm nhanh như 1 cái chớp mắt, con mình thoắt cái đã cao ngang mình và trong tương lai hy vọng sẽ cao hơn mình nhiều", Nguyễn Văn Chung viết.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 6.

MC Khánh Vy gây chú ý bởi hình ảnh mới nhất trong phong cách thời trang cá tính, mạnh mẽ và đón nhận "cơn mưa" lời khen từ khán giả.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 7.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Kool khoe khoảnh khắc đời thường với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo theo phong cách nàng thơ.

Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ - Ảnh 8.

MC Nguyên Khang chia sẻ khoảnh khắc thư giãn khi hòa mình trong khung cảnh thiên nhiên yên bình.

(Ảnh FB nhân vật)

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