Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh giữa anh và con trai ở thời điểm hiện tại và 5 năm trước để thấy rằng con ngày càng cao lớn. "5 năm nhanh như 1 cái chớp mắt, con mình thoắt cái đã cao ngang mình và trong tương lai hy vọng sẽ cao hơn mình nhiều", Nguyễn Văn Chung viết.