Phương Thanh: 'Hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh là tôi'

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.

Trong một đêm nhạc tại Hà Nội mới đây, ca sĩ Phương Thanh đã có những chia sẻ đầy cảm xúc về hành trình quay trở lại sân khấu sau gần 10 năm im ắng. Với nữ ca sĩ, sự trở lại ấy không chỉ là câu chuyện về tình yêu với âm nhạc, mà còn là một cuộc "hồi sinh" của chính cuộc đời mình.

Phương Thanh mang đến những ca khúc da diết, lãng mạn, gắn liền với thế hệ 8X-9X.

Phương Thanh "tái sinh" gặp được người đặc biệt nhờ hát hit của Tùng Dương

Nữ ca sĩ cho biết, ca khúc Tái sinh vốn là bản hit gắn liền với giọng hát của Tùng Dương nhưng khi đến với chị, bài hát lại mang một ý nghĩa đặc biệt. "'Tái sinh' là bài hit của Tùng Dương nhưng người được tái sinh lại chính là tôi. Tôi được tái sinh… ké nhưng có khi còn mạnh mẽ hơn", Phương Thanh bộc bạch.

Theo chị, sau gần 10 năm rời xa với âm nhạc, việc trở lại sân khấu giống như một lần được "sống lại". Không chỉ riêng sự nghiệp ca hát, mà cả đời sống tình cảm của chị cũng bước sang một chương mới.

Trùng hợp thay, đúng vào thời điểm hát "Tái sinh", Phương Thanh lại bất ngờ gặp được người quan trọng của cuộc đời mình. Vì thế, khi cất lên câu hát "Chìm vào trong ánh mắt đắm đuối, em ngỡ mình như đang đôi mươi", cảm xúc của chị không còn chỉ là sự thể hiện qua giọng hát, mà dường như bật lên từ những rung động rất thật trong trái tim.

"Tôi hát câu đó không giống ai vì lúc ấy, tôi đang thật sự sống trong cảm xúc của mình", chị chia sẻ.

Phương Thanh "tái sinh" và gặp được người đặc biệt của cuộc đời mình.

Nhìn lại hành trình âm nhạc của bản thân, Phương Thanh thừa nhận đã có những giai đoạn, chị cảm thấy bản thân như một cái cây khô cằn, cạn kiệt năng lượng.

"Có lúc tôi cảm giác mình không chỉ là cây khô, mà là cây buộc phải héo. Và héo cũng khá lâu", nữ ca sĩ bày tỏ. Có thời điểm, dù rất muốn trở lại sân khấu, chị vẫn không thể hát trọn vẹn một ca khúc, dù chị vốn nổi tiếng có giọng hát nội lực, bền bỉ.

Dẫu vậy, nữ ca sĩ tin rằng, mỗi người đều có một nhịp đi riêng trong cuộc đời. "Tôi từng nói mọi người hãy chờ. Có những giai đoạn mình phải đợi đúng thời vận thì năng lượng mới quay trở lại", chị nói.

Cuộc đời là định mệnh trong bài hát

Với Phương Thanh, cuộc đời và âm nhạc dường như luôn gắn chặt với nhau như một mối duyên định sẵn. "Cuộc đời là định mệnh trong bài hát, còn bài hát lại là định mệnh của người ca sĩ", chị chia sẻ.

Trước khi tìm lại nguồn cảm hứng mạnh mẽ, Phương Thanh thừa nhận, chị từng trải qua một giai đoạn với nhiều trăn trở trong tình yêu. "Sao ngày xưa, ông bà ta yêu nhau đến răng long đầu bạc, còn mình cứ đi được nửa đường là gãy", chị giãi bày.

Giữa những cảm xúc chông chênh ấy, ca khúc Tái sinh xuất hiện như một bước ngoặt. Với Phương Thanh, đó không chỉ là một bài hát mà còn giống như lời báo trước cho hành trình hồi sinh của chính mình.

Với Phương Thanh, cuộc đời và âm nhạc dường như luôn gắn chặt với nhau như một mối duyên định sẵn,

Nữ ca sĩ cho rằng, để một người phụ nữ thực sự "tái sinh", đôi khi cần một người đàn ông mang đến nguồn năng lượng tích cực. "Phải có một người đàn ông đem lại tinh thần, động lực và một bờ vai, người phụ nữ mới có thể đứng dậy và tái sinh", chị nói.

Theo quan niệm của nữ ca sĩ, phụ nữ là âm, đàn ông là dương. Khi âm dương hòa hợp thì cuộc sống mới có thể đạt được sự cân bằng, nhẹ nhàng.

Tuy vậy, Phương Thanh cũng thừa nhận rằng, dù mạnh mẽ đến đâu, phụ nữ vẫn luôn có những góc rất mềm yếu. "Ai cũng nghĩ Phương Thanh bản lĩnh lắm nhưng thật ra nhiều khi chỉ là 'anh hùng rơm' thôi. Bước ra ngoài thì gió lớn thế nào cũng phải gánh, còn bên trong mình vẫn rất yếu đuối, lãng mạn", chị tâm sự.

Theo chị, cũng chính sự mềm mại ấy mới giúp người ca sĩ có thể truyền tải được cảm xúc trọn vẹn trong âm nhạc. "Nếu cảm xúc của Phương Thanh mà cứng thì chắc chắn không thể hát được như vậy", chị cho hay.

Khi nói về tình yêu và vai trò của người phụ nữ trong gia đình, Phương Thanh lại bộc lộ một góc nhìn khá truyền thống. Chị cho rằng, bản thân có thể là người "phò chồng, tòng phu" rất tốt nhưng lại không thích đứng ở vị trí quá nổi bật trong đời sống riêng. "Tôi không thích đứng phía trước. Tôi thích đứng sau lưng người đàn ông của mình hơn", nữ ca sĩ chia sẻ.

Phương Thanh bên ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong lại rất mềm mại, giàu cảm xúc.

Cũng vì thế, những ca khúc Phương Thanh yêu thích thường mang màu sắc rất nữ tính, đôi khi nũng nịu, mềm mại nhưng phần hòa âm lại phải mạnh mẽ, nhiều năng lượng. "Đó cũng chính là con người thật của Thanh, bên ngoài mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong lại rất mềm mại, giàu cảm xúc", nữ ca sĩ giãi bày.

Cũng trong đêm nhạc, Phương Thanh nhắc lại những ca khúc từng làm nên tên tuổi của mình như: Tình cờ, Tình xa khuất, Trống vắng... Dù có những giai đoạn chị không thường xuyên đứng trên sân khấu nhưng những giai điệu ấy vẫn luôn ở trong ký ức chị. "Những bài hát ấy giống như thanh xuân của mình. Dù nhiều năm không hát, tôi vẫn nhớ từng câu, từng đoạn", Phương Thanh nói.

Phương Thanh hát live ca khúc hot của Tùng Dương - Tái sinh. Clip: Lam Anh