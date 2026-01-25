Mới nhất
Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng

Chủ nhật, 19:01 25/01/2026 | Xem - nghe - đọc
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.

Phương Thanh bị "bắt vía" khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnhPhương Thanh bị 'bắt vía' khi hát về tình mẫu tử có ca từ gây ám ảnh

GĐXH - Phương Thanh mới đây đã nhận hát OST cho bộ phim tâm linh "Nhà hai chủ", điều khiến chị bị "bắt vía" là bài hát có ca từ gây ám ảnh.

Trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt, Phương Thanh luôn là một dấu ấn rất riêng. Một giọng hát gai góc, bản năng, không cố gắng chiều lòng số đông nhưng lại chạm rất sâu vào cảm xúc người nghe. Và với "Có lẽ nào" (Thu Cuối) – màn kết hợp cùng Phan Đinh Tùng và Freaky, Phương Thanh một lần nữa cho thấy vì sao chị vẫn luôn là một cái tên không thể thay thế.

"Có lẽ nào" – câu hát từng ám ảnh một thời trong Thu Cuối nay trở thành tên gọi chính thức cho phiên bản mới. Với Phương Thanh, đó không chỉ là một lựa chọn mang tính hoài niệm, mà còn là điểm chạm cảm xúc rõ ràng nhất của bài hát. Một câu hỏi bỏ ngỏ, đầy day dứt, đủ sức gợi lại cả một miền ký ức về những mối tình đã qua.

Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng - Ảnh 2.

Phương Thanh và Phan Đình Tùng có màn kết hợp táo bạo trong "Có lẽ nào".

Ở phiên bản này, Phương Thanh không hát Thu Cuối như một cô gái của năm xưa. Chị hát bằng trải nghiệm, bằng sự từng đi qua đủ đầy yêu – buồn – mất – còn. Giọng hát khàn đặc trưng, giàu nội lực của chị hòa quyện cùng sự chín muồi trong cách kể chuyện, tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác: không bi lụy, không níu kéo, chỉ là sự chấp nhận rất đàn bà.

Sự kết hợp giữa Phương Thanh và Phan Đinh Tùng mang đến cảm giác quen thuộc nhưng không cũ. Trong khi đó, màu sắc rap hiện đại của Freaky lại mở ra một không gian mới cho ca khúc – nơi những ký ức thanh xuân được kể lại bằng ngôn ngữ của hiện tại. Và chính Phương Thanh là cầu nối cảm xúc, giữ cho bài hát không rơi vào hoài niệm đơn thuần, mà trở thành một cuộc đối thoại giữa các thế hệ.

"Có lẽ nào" không phải là một bản remake để gợi nhớ quá khứ, mà là một phiên bản "Thu Cuối" của hôm nay – nơi Phương Thanh đứng ở trung tâm, kể lại câu chuyện cũ bằng một tâm thế mới. Bình thản hơn, sâu sắc hơn và đầy bản lĩnh.

Phương Thanh hừng hực bốc lửa trong âm nhạc ở tuổi 53.

Đoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng BáchĐoàn Văn Hậu gây chú ý trong dự án âm nhạc của DTAP cùng Phương Thanh, Hoàng Bách

GĐXH - Nhóm sản xuất âm nhạc DTAP vừa ra mắt dự án “Chân cứng đá mềm” có sự xuất hiện của VĐV Lê Văn Công, HLV Trần Thị Vui, HLV Hoàng Thái Xuân, cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

