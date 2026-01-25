Phương Thanh tuổi 53 vẫn 'cháy' khi kết đôi trong âm nhạc cùng Phan Đình Tùng
GĐXH - Phương Thanh mới đây đã kết hợp với Phan Đình Tùng trong dự án âm nhạc "Có lẽ nào". Điều khiến khán giả chú ý là dù đã 53 tuổi nhưng chị vẫn giữ được nhiệt trong công việc.
Trong ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc Việt, Phương Thanh luôn là một dấu ấn rất riêng. Một giọng hát gai góc, bản năng, không cố gắng chiều lòng số đông nhưng lại chạm rất sâu vào cảm xúc người nghe. Và với "Có lẽ nào" (Thu Cuối) – màn kết hợp cùng Phan Đinh Tùng và Freaky, Phương Thanh một lần nữa cho thấy vì sao chị vẫn luôn là một cái tên không thể thay thế.
"Có lẽ nào" – câu hát từng ám ảnh một thời trong Thu Cuối nay trở thành tên gọi chính thức cho phiên bản mới. Với Phương Thanh, đó không chỉ là một lựa chọn mang tính hoài niệm, mà còn là điểm chạm cảm xúc rõ ràng nhất của bài hát. Một câu hỏi bỏ ngỏ, đầy day dứt, đủ sức gợi lại cả một miền ký ức về những mối tình đã qua.
Ở phiên bản này, Phương Thanh không hát Thu Cuối như một cô gái của năm xưa. Chị hát bằng trải nghiệm, bằng sự từng đi qua đủ đầy yêu – buồn – mất – còn. Giọng hát khàn đặc trưng, giàu nội lực của chị hòa quyện cùng sự chín muồi trong cách kể chuyện, tạo nên một sắc thái hoàn toàn khác: không bi lụy, không níu kéo, chỉ là sự chấp nhận rất đàn bà.
Sự kết hợp giữa Phương Thanh và Phan Đinh Tùng mang đến cảm giác quen thuộc nhưng không cũ. Trong khi đó, màu sắc rap hiện đại của Freaky lại mở ra một không gian mới cho ca khúc – nơi những ký ức thanh xuân được kể lại bằng ngôn ngữ của hiện tại. Và chính Phương Thanh là cầu nối cảm xúc, giữ cho bài hát không rơi vào hoài niệm đơn thuần, mà trở thành một cuộc đối thoại giữa các thế hệ.
"Có lẽ nào" không phải là một bản remake để gợi nhớ quá khứ, mà là một phiên bản "Thu Cuối" của hôm nay – nơi Phương Thanh đứng ở trung tâm, kể lại câu chuyện cũ bằng một tâm thế mới. Bình thản hơn, sâu sắc hơn và đầy bản lĩnh.
Phương Thanh hừng hực bốc lửa trong âm nhạc ở tuổi 53.
Kết phim 'Cách em 1 milimet' đầy xúc động, khi mọi thứ đã không còn khoảng cáchXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Sau tất cả sóng gió, Viễn - Ngân, Tú và nhóm "Đại bản doanh" đã bước sang một chương mới của cuộc đời.
Phim của con dâu Beckham ngập cảnh 18+Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
Trong bối cảnh mâu thuẫn gia đình Beckham leo thang, Nicola Peltz phải đối mặt với nỗi ê chề khác. Bộ phim truyền hình có cô tham gia bị chỉ trích dữ dội với cáo buộc đạo nhái, còn ngập tràn cảnh nóng và bạo lực quá mức.
Tập cuối 'Cách em 1 milimet': Ngân từ chối Viễn, Tú chọn du học?Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Trong tập 42 (tập cuối) "Cách em 1 milimet", dù mọi hiểu lầm đã được hóa giải nhưng Ngân vẫn chưa thể đón nhận tình cảm của Viễn.
Ngân bật khóc khi biết được lý do bỏ lỡ cơ hội 'chung kết' với ViễnXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Cuối cùng thì Ngân mới rõ về Viễn trong quá khứ, lẽ ra hai người có thể "chung kết" nếu như không có sự hiểu lầm với My "Bí thư A5".
Phim giờ vàng VTV 'Lời hứa đầu tiên' nói về góc khuất đời sống hoa hậuXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Năm 2026 VFC sẽ sản xuất bộ phim "Lời hứa đầu tiên" khai thác những câu chuyện góc khuất trong giới hoa hậu.
Trấn Thành làm phim Tết: 'Doanh thu quan trọng, nhưng không phải tiêu chí duy nhất'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trấn Thành năm nay lại ra mắt phim Tết vào đúng mùng Một âm lịch. Anh công bố dàn diễn viên "tân binh" gây ngỡ ngàng với khán giả. Đồng thời, nam đạo diễn tiết lộ lý do chọn những 'tân binh' này.
Viễn bất ngờ tiết lộ quà 'sính lễ' tặng NgânXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Trong tập 41 phim "Cách em 1 milimet", Viễn tặng bé Tép và Ngân một món quà đặc biệt và gọi đó là "sính lễ".
Bé Nhi đã nhận ra sai lầm của bố mẹ trong quá khứXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Từ nhà bà Ánh để trở về với bố, bé Nhi đã thay đổi thái độ vì đã nhận ra rằng mẹ mình là người đã xen vào hạnh phúc của gia đình người khác.
Ông Phi ghen khi chứng kiến bà Ánh thân thiết với học viên namXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐ&XH - Trong tập 24 "Gia đình trái dấu", khi thấy vợ thân thiết với học viên nam, ông Phi tỏ ra bực tức, ghen ra mặt.
Con riêng của chồng ngày càng có được thiện cảm từ bà ÁnhXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Đón bé Nhi về sống cùng, bà Ánh tiếp xúc nhiều với bé và dần cảm thấy yêu thương cô bé mồ côi mẹ tội nghiệp.
Thu Trang tiếp tục nhận tin vuiGiải trí
GĐXH - Chỉ trong một tháng, "Nụ hôn bạc tỷ" của Thu Trang đã hai lần khiến phòng vé tại Nhật Bản "thất thủ".