Thị trường lao động đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc ổn định, có chính sách đãi ngộ phù hợp và tạo cơ hội phát triển cho người lao động. Đối với ngành ngân hàng, cuộc cạnh tranh nhân sự không chỉ nằm ở thu nhập mà còn ở chế độ phúc lợi, văn hóa doanh nghiệp và khả năng cân bằng công việc, cuộc sống.

Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ ba liên tiếp góp mặt trong Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam do Anphabe tổ chức, đồng thời dẫn đầu ngành Ngân hàng – Khối Doanh nghiệp vừa. Chương trình năm nay thu hút hơn 75.000 đáp viên tham gia đánh giá, với hơn 700 doanh nghiệp.

Theo thông tin từ ngân hàng, SeABank triển khai cơ chế đánh giá năng lực, hiệu quả công việc và mức độ đóng góp của từng cá nhân làm căn cứ nâng bậc, điều chỉnh lương thưởng. Các chính sách phúc lợi gồm bảo hiểm sức khỏe SeACare, khám sức khỏe định kỳ, nghỉ phép tăng theo thâm niên, chương trình cổ phiếu ESOP và gói vay ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên.

SeABank vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm thứ ba liên tiếp.

Bên cạnh thu nhập và phúc lợi, ngân hàng cũng tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ, tri ân nhân viên lâu năm và kết nối gia đình người lao động. Khảo sát nội bộ do SeABank công bố cho thấy 90,37% cán bộ nhân viên hài lòng khi làm việc tại đây; 90,5% mong muốn tiếp tục gắn bó ít nhất hai năm tới.

Đáng chú ý, SeABank còn được vinh danh trong Top 50 Công ty Niêm yết Kinh doanh Hiệu quả nhất Việt Nam năm 2026. Theo số liệu ngân hàng công bố, lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt 6.868 tỷ đồng, tăng so với mức 6.039 tỷ đồng năm 2024. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) tương ứng đạt 14,62% và 14,75%.

Hai giải thưởng phản ánh hai khía cạnh trong hoạt động doanh nghiệp: khả năng xây dựng môi trường làm việc và hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh ngành ngân hàng liên tục đổi mới công nghệ, mở rộng dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ, nguồn nhân lực chất lượng là một trong những yếu tố góp phần tạo lợi thế cạnh tranh.

Tuy nhiên, một môi trường làm việc tốt không chỉ được đánh giá qua giải thưởng hay khảo sát hài lòng. Khả năng duy trì chính sách đãi ngộ, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc và sự ổn định trong dài hạn mới là những yếu tố quyết định khả năng giữ chân người lao động.