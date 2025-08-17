[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Gái chưa chồng trữ đông trứng chờ sinh con, nên hay không?
30 tuổi, chưa kết hôn, sự nghiệp đang thăng hoa, nhưng đồng hồ sinh học thì không chờ ai cả. Trữ đông trứng đang trở thành “bảo hiểm sinh sản” của phụ nữ hiện đại, nhưng cũng gây tranh cãi: Có cần thiết không? Liệu có thực sự giữ lại được cơ hội làm mẹ sau này? Và có đáng để đầu tư một phần tuổi trẻ vào việc “để dành trứng"? Mời quý vị cùng tìm hiểu về chủ đề này cùng TS.BS Phan Chí Thành – BV Phụ sản Trung ương.
Việt Hồng
