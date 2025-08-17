[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Gái chưa chồng trữ đông trứng chờ sinh con, nên hay không?

1 tuần trước

GĐXH - Sẽ thế nào nếu một ngày đẹp trời, người chồng vô tình phát hiện... chiếc hộp bí mật của vợ: một món đồ chơi tình dục. Nhiều người đàn ông cảm thấy bất mãn hoặc trở nên hoài nghi vào chính mình. Nhưng đằng sau hành vi ấy có thể phản ánh nhu cầu khám phá, làm mới chính mình – kể cả trong tình dục. Hôm nay, chúng ta cùng BS Nguyễn Thế Lương giải mã sự thật đằng sau những chiếc sex toy.