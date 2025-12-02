[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lãnh cảm khi gần chồng: Lý giải thiết thực và giải pháp từ chuyên gia
Trong cuộc sống hiện đại, khi phụ nữ phải gánh vác rất nhiều công việc, ham muốn tình dục dần trở nên mờ nhạt và đôi khi biến mất. Nhiều người phụ nữ sau một thời gian dài mới nhận ra không còn cảm xúc khi gần gũi chồng, thậm chí là ghét bỏ và sợ hãi.
Lãnh cảm là vấn đề thường gặp trong mối quan hệ tình cảm, ảnh hưởng đến sự gắn kết và hạnh phúc của các cặp đôi. Việc hiểu rõ nguyên nhân và cách giải quyết lãnh cảm sẽ giúp cải thiện tình trạng này. Podcast này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về lãnh cảm, cũng như những phương pháp hữu ích để khôi phục lại sự thân mật. Đừng bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu để xây dựng một mối quan hệ vững bền hơn.
Hành động nào chồng làm càng khiến vợ càng muốn gần gũi hơn?Phòng the - 22 giờ trước
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, không phải những món quà lớn, không phải những lần chiều chuộng ngọt ngào mà chính một lời xin lỗi đúng lúc mới tạo ra bước ngoặt tinh tế giữa hai người.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lâm trận 30 phút mới chuẩn phong độ?Phòng the - 1 ngày trước
Có một thước đo trong nhiều cuộc trò chuyện của cánh đàn ông: phải kéo dài cuộc “yêu” hơn 30 phút mới là mạnh mẽ. Nhưng thực sự, thời gian có phải là thước đo duy nhất cho phong độ, hay chỉ là một ảo tưởng khiến nhiều người tự gây áp lực cho mình? Mời quý vị cùng tìm lời giải cùng TTƯT.BS Nguyễn Thế Lương – Uỷ viên BCH Hội Y học giới tính Việt Nam.
5 kiểu 'đụng chạm' khiến đàn ông lập tức muốn gần vợ hơnPhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, phụ nữ thường được nhắc nhiều về nhu cầu được yêu thương bằng lời nói, sự quan tâm và sự dịu dàng. Nhưng ít ai biết rằng đàn ông cũng có một “ngôn ngữ yêu” riêng. Và rất nhiều trong số đó được truyền tải qua những cái chạm đúng cách.
7 điều khiến đàn ông tụt cảm xúc khi gần gũi mà phụ nữ không nhận raPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Trong các vấn đề thầm kín của hôn nhân, phụ nữ thường cho rằng đàn ông “đơn giản”, “hễ chạm là có cảm xúc”. Nhưng các chuyên gia tâm lý hôn nhân khẳng định điều này hoàn toàn sai. Cũng như phụ nữ, đàn ông có những khoảnh khắc nhạy cảm, những điều làm họ “tụt cảm xúc” ngay lập tức nhưng họ ít khi nói ra.
5 điều đàn ông khao khát vợ làm trước khi gần gũi nhưng không bao giờ nói raPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Theo các chuyên gia nam học và tâm lý hôn nhân, đàn ông không chỉ tìm kiếm khoái cảm thể xác mà còn tìm sự trân trọng, kết nối và được vợ mong chờ. Thế nhưng xã hội luôn đặt họ vào vai người “chủ động”, “khỏe mạnh”, “không được yếu đuối”, khiến phần lớn đàn ông chọn im lặng thay vì nói lên điều họ thực sự cần.
Những điều đàn ông ao ước trong phòng ngủ nhưng không bao giờ dám nóiPhòng the - 4 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc trò chuyện về đời sống hôn nhân, phụ nữ thường là người cởi mở hơn khi chia sẻ những mong muốn thầm kín. Ngược lại, đàn ông hiếm khi nói ra nhu cầu thật sự của mình trong phòng ngủ, dù họ cũng có những ao ước rất cụ thể, rất con người.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Những người phụ nữ phải 'tình dục một mình': Lợi và hạiPhòng the - 5 ngày trước
‘Thủ dâm’ hay ‘tự sướng’– hai chữ khiến nhiều người phụ nữ còn đỏ mặt khi nghe, dù đó là một hành vi sinh lý tự nhiên. Chúng ta thường nghĩ chỉ có đàn ông mới ‘tự sướng’, nhưng thực ra phụ nữ cũng hoàn toàn có thể thực hiện hành vi này để giải tỏa căng thẳng, cải thiện giấc ngủ, và thậm chí làm tăng hiểu biết về cơ thể.
Những hành động của vợ 'kích hoạt' bản năng 'yêu' trong chồngPhòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Trong hôn nhân, nhiều người vợ tin rằng đàn ông “khô khan”, “chậm hiểu”, hay “không tinh tế”, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại khi bước vào không gian của sự thân mật. Các chuyên gia tâm lý cho biết: đàn ông trưởng thành phản ứng mạnh với ngôn ngữ cơ thể hơn là lời nói, nhất là trong những khoảnh khắc yêu thương riêng tư.
5 lần 'chạm' mà đàn ông mong mỏi vợ hiểu raPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, lý trí và ít nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm. Nhưng các chuyên gia tâm lý khẳng định điều ngược lại: đàn ông càng trưởng thành, họ càng trân trọng những cái chạm tinh tế từ người vợ – những cái chạm có thể làm mềm trái tim cứng rắn nhất, khiến họ muốn ở gần, muốn gắn bó và muốn yêu thương nhiều hơn.
Nguyên nhân uống thuốc tránh thai gây khô hạnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Sử dụng thuốc tránh thai có thể gây khô hạn do sự thay đổi nồng độ hormone trong cơ thể, đặc biệt là estrogen và progestin. Đây là hai hormone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm và cân bằng tự nhiên của âm đạo.
