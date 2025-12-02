[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Lãnh cảm khi gần chồng: Lý giải thiết thực và giải pháp từ chuyên gia

1 tuần trước

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ đàn ông trưởng thành mạnh mẽ, lý trí và ít nhạy cảm với những cử chỉ âu yếm. Nhưng các chuyên gia tâm lý khẳng định điều ngược lại: đàn ông càng trưởng thành, họ càng trân trọng những cái chạm tinh tế từ người vợ – những cái chạm có thể làm mềm trái tim cứng rắn nhất, khiến họ muốn ở gần, muốn gắn bó và muốn yêu thương nhiều hơn.