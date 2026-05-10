Vì sao nên để nàng 'về đích' trước?

Không chỉ giúp phụ nữ cảm thấy được yêu thương và thấu hiểu hơn, điều này còn mang lại lợi ích bất ngờ cho cả nam giới, từ cảm xúc, sự tự tin đến chất lượng mối quan hệ lâu dài.

Vì sao phụ nữ thường khó “lên đỉnh” hơn nam giới?

Khác với nam giới, cực khoái ở phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Nhiều nghiên cứu cho thấy phần lớn phụ nữ không dễ đạt cực khoái chỉ bằng việc quan hệ thâm nhập đơn thuần. Trong khi đó, đàn ông thường đạt cực khoái nhanh và rõ ràng hơn về mặt sinh lý.

Chính sự khác biệt này khiến không ít phụ nữ rơi vào trạng thái “chiều đối phương”, trong khi nhu cầu và cảm xúc của bản thân chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Phụ nữ “về đích” trước có thể giúp cuộc yêu chất lượng hơn

Theo các chuyên gia tình dục học, khi phụ nữ đạt cực khoái trước, cơ thể sẽ giải phóng hàng loạt hormone tạo cảm giác hạnh phúc và thư giãn như oxytocin, dopamine và endorphin.

Không ít đàn ông cho rằng việc tập trung vào khoái cảm của phụ nữ khiến họ áp lực hơn. Nhưng trên thực tế, khi người phụ nữ cảm thấy được trân trọng và thỏa mãn, nam giới cũng thường tự tin và hưng phấn hơn rất nhiều.

“Kéo dài thời gian” chưa chắc là điều quan trọng nhất

Nhiều người lầm tưởng rằng chỉ cần kéo dài thời gian quan hệ là phụ nữ sẽ dễ đạt cực khoái hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết điều quan trọng không chỉ là “bao lâu”, mà là “đúng cách”.

Với phụ nữ, những yếu tố như vuốt ve, ôm hôn... thường có vai trò lớn hơn rất nhiều so với thời lượng đơn thuần.

Thậm chí, nhiều phụ nữ cho biết họ cảm thấy gần gũi và được yêu thương hơn nhờ những cử chỉ tinh tế trước và sau quan hệ, chứ không chỉ trong khoảnh khắc cao trào.

Đừng xem nhẹ màn dạo đầu

Một trong những sai lầm phổ biến của nhiều cặp đôi là bỏ qua hoặc thực hiện màn dạo đầu quá nhanh.

Trong khi nam giới có thể hưng phấn gần như ngay lập tức, cơ thể phụ nữ thường cần nhiều thời gian hơn.

Một màn dạo đầu đủ cảm xúc không chỉ giúp phụ nữ dễ đạt cực khoái hơn mà còn giảm đau rát và tăng sự kết nối giữa hai người.

Trí tưởng tượng và cảm xúc cũng rất quan trọng

Các chuyên gia cho rằng cực khoái ở phụ nữ không chỉ đến từ cơ thể mà còn bắt đầu từ não bộ.

Khi tâm trí bị căng thẳng, lo âu hoặc áp lực, phụ nữ thường khó thả lỏng để tận hưởng cuộc yêu. Ngược lại, cảm giác được yêu thương, an toàn và được lắng nghe có thể giúp cảm xúc thăng hoa hơn rất nhiều.

Đó là lý do vì sao những lời nói dịu dàng, sự quan tâm hay cảm giác được nâng niu đôi khi lại có sức mạnh lớn hơn nhiều người nghĩ.