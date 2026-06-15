Quan hệ tình dục nhiều có gây suy thận? Nhiều người hiểu nhầm vì một dấu hiệu quen thuộc
GĐXH - Không ít người từng nghe những lời cảnh báo như: "Quan hệ nhiều sẽ hại thận", "Đàn ông ham chuyện ấy dễ bị yếu thận", hay "Ngày nào cũng gần gũi thì sau này thận suy". Những quan niệm này được truyền miệng từ thế hệ này sang thế hệ khác khiến nhiều người lo lắng, đặc biệt là nam giới bước vào tuổi trung niên.
Tuy nhiên, dưới góc nhìn y học hiện đại, quan hệ tình dục và chức năng thận không có mối liên hệ trực tiếp như nhiều người vẫn nghĩ.
Vì sao nhiều người cho rằng quan hệ nhiều gây suy thận?
Quan niệm này xuất phát phần lớn từ học thuyết của Đông y. Theo Đông y, "thận tàng tinh", tức thận được xem là nơi lưu giữ và điều hòa nguồn năng lượng sinh sản của cơ thể. Khi sinh hoạt tình dục quá độ, cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, đau lưng, uể oải, giảm sức lực. Từ đó hình thành suy nghĩ rằng thận đã bị tổn thương.
Trong thực tế, sau những lần quan hệ quá sức hoặc thiếu nghỉ ngơi, nhiều người xuất hiện các biểu hiện như: Mệt mỏi kéo dài; Đau nhức vùng thắt lưng; Chân tay rã rời; Khó tập trung; Giảm ham muốn trong những lần tiếp theo. Những dấu hiệu này khiến không ít người tin rằng thận đang "yếu đi".
Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết đây chủ yếu là biểu hiện của sự tiêu hao năng lượng tạm thời chứ không đồng nghĩa với việc chức năng thận bị suy giảm.
Thận và hoạt động tình dục là hai hệ thống khác nhau
Về mặt giải phẫu học, thận thuộc hệ tiết niệu, có nhiệm vụ: Lọc máu; Đào thải chất cặn bã; Điều hòa nước và điện giải; Kiểm soát huyết áp; Sản xuất một số hormone quan trọng.
Trong khi đó, quá trình cương dương, xuất tinh và sinh sản lại thuộc hệ sinh dục.
Hai hệ thống này có liên quan đến nhau thông qua tuần hoàn máu và nội tiết tố nhưng không phải cứ quan hệ nhiều là thận sẽ bị tổn thương.
Các bác sĩ nam khoa cho biết hiện chưa có bằng chứng khoa học nào khẳng định việc quan hệ tình dục điều độ ở người khỏe mạnh có thể gây suy thận.
Tại sao nhiều người đau lưng sau khi quan hệ?
Đây là nguyên nhân khiến không ít người nhầm lẫn. Vùng thận nằm ở phía sau lưng, gần khu vực thắt lưng. Sau những lần quan hệ kéo dài hoặc vận động mạnh, các nhóm cơ vùng lưng dưới phải hoạt động liên tục.
Điều này có thể gây: Căng cơ. Mỏi cơ. Đau âm ỉ vùng thắt lưng. Nhiều người cảm nhận cơn đau ở khu vực gần thận nên cho rằng thận đang gặp vấn đề. Thực tế, đây thường chỉ là hiện tượng mỏi cơ tương tự như sau một buổi tập thể thao cường độ cao. Nếu cơn đau giảm dần sau nghỉ ngơi thì không đáng lo ngại.
Quan hệ mỗi ngày có sao không?
Không có một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người.
Với người trẻ, khỏe mạnh, quan hệ mỗi ngày một lần vẫn có thể hoàn toàn bình thường nếu sau đó cơ thể không xuất hiện các dấu hiệu bất thường.
Ngược lại, nếu sau mỗi lần gần gũi xuất hiện: Mệt mỏi kéo dài; Khó hồi phục; Mất ngủ; Giảm ham muốn rõ rệt; Đau nhức cơ thể. Thì đó là tín hiệu cho thấy cơ thể đang bị quá tải và cần điều chỉnh tần suất phù hợp hơn.
Điều gì thực sự gây hại?
Không phải quan hệ tình dục mà chính việc lạm dụng cơ thể mới là điều đáng lo.
Khi sinh hoạt tình dục quá mức trong thời gian dài mà không nghỉ ngơi đầy đủ, cơ thể có thể gặp tình trạng suy giảm thể lực, giảm chất lượng giấc ngủ....
Đặc biệt ở những người vốn có bệnh nền như tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc suy nhược cơ thể, việc gắng sức quá mức có thể làm sức khỏe đi xuống nhanh hơn.
Quan hệ điều độ mang lại nhiều lợi ích
Nhiều nghiên cứu cho thấy đời sống tình dục lành mạnh có thể đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hoạt động tình dục giúp cơ thể giải phóng endorphin và oxytocin - những hormone tạo cảm giác thư giãn, hạnh phúc. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia xem tình dục là một phần quan trọng của lối sống khỏe mạnh.
Quan hệ tình dục nhiều không phải là nguyên nhân trực tiếp gây suy thận ở người khỏe mạnh. Điều quan trọng không nằm ở số lần gần gũi mà ở khả năng phục hồi của cơ thể sau đó. Nếu vẫn cảm thấy khỏe mạnh, ngủ ngon, làm việc bình thường và tinh thần thoải mái thì chưa có lý do để lo lắng.
Thay vì sợ hãi những quan niệm truyền miệng thiếu cơ sở, mỗi người nên lắng nghe cơ thể mình, duy trì lối sống lành mạnh và xây dựng đời sống vợ chồng hài hòa, phù hợp với sức khỏe của cả hai.
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