Tăng kích thước dương vật có thực sự giúp "cuộc yêu" thăng hoa hơn? Điều nhiều nam giới đang hiểu chưa đúng

Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, mối liên hệ giữa kích thước dương vật và sự thỏa mãn tình dục thực tế phức tạp hơn rất nhiều so với những gì nhiều người vẫn nghĩ.

Khoái cảm tình dục không phụ thuộc hoàn toàn vào kích thước

Một trong những quan niệm phổ biến nhất là dương vật càng lớn thì càng tạo nhiều ma sát, từ đó giúp bạn đời đạt khoái cảm cao hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu về sinh lý học cho thấy phần lớn các đầu mút thần kinh nhạy cảm trong âm đạo tập trung ở khoảng 1/3 phía ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc chiều dài dương vật vượt quá mức bình thường không nhất thiết mang lại nhiều khoái cảm hơn.

Trên thực tế, sự hòa hợp tình dục chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như cảm xúc, sự kết nối giữa hai người, màn dạo đầu, kỹ năng giao tiếp, thời gian quan hệ và khả năng đáp ứng nhu cầu của bạn tình.

Nhiều chuyên gia tình dục học nhận định rằng sự thấu hiểu và tương tác tinh tế thường tạo nên khác biệt lớn hơn rất nhiều so với vài centimet chiều dài.

Ảnh minh họa

Điều khiến nhiều nam giới lo lắng lại chính là tâm lý

Điều đáng chú ý là không ít nam giới có kích thước hoàn toàn bình thường nhưng vẫn cảm thấy tự ti vì thường xuyên so sánh bản thân với hình ảnh trên mạng xã hội hoặc phim người lớn.

Sự tự ti kéo dài có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống tình dục. Khi lo lắng quá mức về ngoại hình hoặc kích thước, nam giới dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất tập trung khi quan hệ.

Theo các bác sĩ nam khoa, tâm lý áp lực là một trong những yếu tố làm gia tăng nguy cơ rối loạn cương dương, giảm ham muốn hoặc xuất tinh sớm.

Nói cách khác, đôi khi điều cản trở sự thăng hoa không phải là kích thước dương vật mà là cảm giác thiếu tự tin về chính cơ thể mình.

Bí quyết giúp đời sống tình dục viên mãn không nằm ở việc tăng kích thước

Các chuyên gia cho rằng thay vì quá tập trung vào việc làm lớn "cậu nhỏ", nam giới nên chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tổng thể.

Một hệ tim mạch khỏe mạnh giúp máu lưu thông tốt hơn đến dương vật, từ đó hỗ trợ khả năng cương cứng tự nhiên. Vì vậy, việc duy trì cân nặng hợp lý, tập luyện thường xuyên và kiểm soát huyết áp, đường huyết có ý nghĩa rất lớn đối với sức khỏe tình dục.

Bên cạnh đó, giấc ngủ chất lượng, chế độ ăn giàu dinh dưỡng và việc duy trì nồng độ testosterone ổn định cũng góp phần giúp nam giới giữ phong độ lâu dài.

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người ngủ đủ giấc, vận động đều đặn và hạn chế thuốc lá, rượu bia thường có chức năng sinh lý tốt hơn đáng kể.

Bài tập Kegel có thể mang lại hiệu quả bất ngờ

Một giải pháp đơn giản nhưng thường bị bỏ qua là luyện tập cơ sàn chậu.

Các bài tập Kegel giúp tăng cường sức mạnh nhóm cơ vùng chậu, hỗ trợ kiểm soát quá trình xuất tinh và cải thiện khả năng duy trì độ cương cứng.

Không ít nghiên cứu đã ghi nhận việc tập luyện đều đặn có thể giúp nam giới cải thiện đáng kể chất lượng đời sống tình dục mà không cần bất kỳ can thiệp xâm lấn nào.

Cẩn trọng với các phương pháp tăng kích thước dương vật

Hiện nay có nhiều phương pháp quảng cáo giúp tăng kích thước dương vật như tiêm chất làm đầy, kéo dài dây chằng hoặc phẫu thuật thẩm mỹ.

Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng những can thiệp này không phải lúc nào cũng mang lại kết quả như mong đợi.

Một số biến chứng có thể gặp gồm nhiễm trùng, biến dạng, sẹo xấu, giảm cảm giác hoặc ảnh hưởng đến chức năng cương cứng. Trong nhiều trường hợp, người thực hiện phải điều trị khắc phục hậu quả trong thời gian dài.

Vì vậy, bất kỳ quyết định can thiệp nào cũng cần được tư vấn bởi bác sĩ chuyên khoa nam học hoặc tiết niệu thay vì tin vào các quảng cáo thiếu căn cứ khoa học.