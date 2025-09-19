Quan hệ tình dục quá sớm: Nhóm người này dễ đối mặt nguy cơ tiềm ẩn khó lường

Theo các chuyên gia tim mạch, trong quá trình quan hệ tình dục, nhịp tim và huyết áp thường tăng cao hơn mức bình thường. Với người khỏe mạnh, điều này không gây ảnh hưởng lớn. Nhưng với bệnh nhân cao huyết áp, bệnh mạch vành hoặc từng có tiền sử nhồi máu cơ tim, sự tăng đột ngột về huyết áp và nhịp tim có thể trở thành “giọt nước tràn ly”, dẫn tới cơn nhồi máu cơ tim, đột quỵ hoặc thậm chí tử vong.

Ảnh minh họa.

TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, từng nhấn mạnh trên Thanh Niên online: “Tình dục về bản chất tương đương với hoạt động thể lực ở mức trung bình, như đi bộ nhanh hoặc leo cầu thang. Nếu người bệnh tim không thể đi bộ 2 tầng lầu mà không khó thở, thì cũng nên thận trọng khi quan hệ tình dục.”

Tại Bệnh viện Tim Hà Nội, mỗi năm đều tiếp nhận không ít ca bệnh nhân nhập viện cấp cứu sau khi quan hệ tình dục. Một trường hợp điển hình là ông H.V.T. (62 tuổi, Hà Nội), có tiền sử tăng huyết áp và hẹp mạch vành. Trong lúc “ân ái” với vợ, ông đột ngột lên cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi và khó thở. Khi nhập viện, bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp, may mắn được can thiệp kịp thời.

BSCKII Nguyễn Văn Hoàn (Bệnh viện 108) cho biết: “Có những bệnh nhân tưởng rằng chỉ ‘mạnh mẽ’ một chút sẽ không sao, nhưng với nền bệnh tim mạch, chỉ một cơn gắng sức quá mức cũng có thể khiến trái tim suy sụp.”

Để vừa duy trì đời sống tình dục lành mạnh vừa đảm bảo an toàn cho sức khỏe, người mắc bệnh tim mạch và cao huyết áp cần lưu ý:

Khám sức khỏe định kỳ: Đặc biệt là tim mạch, để được bác sĩ tư vấn về mức độ gắng sức an toàn.

Tránh quan hệ quá mãnh liệt: Hãy bắt đầu từ những cử chỉ nhẹ nhàng, tăng dần nhịp độ thay vì “bùng nổ” ngay từ đầu.

Lựa chọn tư thế phù hợp: Người bệnh nên ở vị trí ít gắng sức hơn, chẳng hạn nằm ngửa thay vì chủ động.

Không quan hệ khi vừa uống rượu, ăn no hoặc mệt mỏi: Vì dễ gây gánh nặng lên tim và mạch máu.

Tuân thủ điều trị: Sử dụng thuốc theo đúng chỉ định, không tự ý ngừng thuốc trước khi quan hệ.