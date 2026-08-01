Sự cố hi hữu tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tối 31/7 với sự tham gia tranh tài của 30 thí sinh. Không chỉ là thời khắc tìm ra người kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, chương trình còn được đầu tư hoành tráng với nhiều tiết mục dàn dựng công phu ngay từ những phút mở màn.

Là đương kim Miss Grand Vietnam, Hoa hậu Yến Nhi đảm nhận vai trò kết màn phần đồng diễn. Khác với hình ảnh quen thuộc trong những chiếc váy dạ hội lộng lẫy, người đẹp quê Đắk Lắk khiến cả khán giả bất ngờ khi diện trang phục sang áo crop top kết hợp quần short tông đỏ - bạc đính kết lấp lánh, bốt cao cổ ánh kim ấn tượng. Cô đội mũ bảo hiểm và điều khiển xe phân khối lớn tiến ra sân khấu.

Tuy nhiên, sự cố bất ngờ đã xảy ra. Trong lúc di chuyển, người đẹp gặp sự cố và ngã mạnh xuống sân khấu. Sau cú ngã, Yến Nhi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng dậy và tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Theo ghi nhận tại sự kiện, người đẹp không bị thương.

Sự cố té xe của Hoa hậu Yến Nhi ở chung kết Miss Grand Vietnam 2026

Hoa hậu Yến Nhi vẫn bình tĩnh kết thúc phần trình diễn đồng diễn.

Đoạn video ghi lại sự cố nhanh chóng được lan truyền trên nhiều diễn đàn và mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của khán giả. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng cho Yến Nhi sau cú ngã xe trên sân khấu. Bên cạnh đó, không ít khán giả đặt câu hỏi về phương án dàn dựng của ban tổ chức khi để người đẹp điều khiển mô tô trong điều kiện mặt sân khấu được cho là trơn do ảnh hưởng của mưa, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau sự cố, Yến Nhi đã chia sẻ phần trình diễn của mình trên trang cá nhân kèm lời nhắn nhủ: "Cảm ơn và xin lỗi!".

Sự cố của Yến Nhi trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2026. Dù gặp tình huống ngoài ý muốn, người đẹp vẫn hoàn thành phần xuất hiện cuối cùng với hình ảnh tự tin trước khi chính thức khép lại nhiệm kỳ Miss Grand Vietnam 2025 và trao lại vương miện cho tân hoa hậu.

Khoảnh khắc final walk của Hoa hậu Yến Nhi trước khi trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi sinh năm 2004, quê Đắk Lắk, giành vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Sau chiến thắng trong nước, cô đại diện Việt Nam chinh chiến tại Miss Grand International 2025 song không đạt thành tích như kỳ vọng.

Sau gần một năm đương nhiệm, Yến Nhi đã chính thức trao lại vương miện cho người kế nhiệm, khép lại hành trình trên cương vị đương kim hoa hậu.