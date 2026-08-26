Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ hai liên tiếp ở ASEAN Cup, sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay.

"Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala hôm 22/8 giúp Việt Nam gần như chạm một tay vào chiếc Cup. Điểm tựa lịch sử cho thấy chưa đội tuyển nào từng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn hai bàn tại lượt đi bán kết hoặc lượt đi chung kết giải Đông Nam Á, kể từ khi thể thức mới được áp dụng vào năm 2004". VnExpress đưa tin.

Màn trình diễn tại sân Mỹ Đình tối nay sẽ phân định đội tuyển nào thật sự bình tĩnh như đã tuyên bố. Cuộc đấu cũng sẽ chứng minh HLV Kim Sang-sik có thật sự biến việc vô địch thành thói quen ở Việt Nam, và xác lập vị thế thống trị mới ở khu vực. Thông tin trên VTC News cho hay.

Tối nay (20h00 ngày 26/8) diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bạn có thể đãi chồng những món nhắm nhanh gọn, đậm đà để cùng cổ vấn đội nhà:

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng, dễ làm phục vụ chồng xem chung kết bóng đá tối nay

Mề gà trộn giấm và dầu ớt.

Chim cút chiên ngũ vị hương

Đuôi bò hầm bia

Ngao xào sa tế

Mực khô xào mắm me

Lòng lợn xào rau răm

Chân gà nướng

Dồi sụn nướng

Thịt xiên nướng

Gà xé phay chua ngọt

Thịt ngan hấp bia

Gà nấu nấm

Giò heo muối xông khói

Thịt dê nướng muối ớt mềm ngọt, cay cay bùng vị (Nguồn: Internet)

Tôm hấp bia sả





Bạch tuộc nướng sa tế

Hàu nướng phô mai

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