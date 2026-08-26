Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng, dễ làm phục vụ chồng xem chung kết bóng đá tối nay

Thứ tư, 15:01 26/08/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Tối nay (20h00 ngày 26/8), trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bạn có thể đãi chồng những món nhắm nhanh gọn, đậm đà để cùng cổ vũ đội nhà.

Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch lần thứ hai liên tiếp ở ASEAN Cup, sau khi thắng Thái Lan 2-0 ở lượt đi và được chơi lượt về trên sân nhà Mỹ Đình hôm nay.

"Chiến thắng 2-0 trên sân Rajamangala hôm 22/8 giúp Việt Nam gần như chạm một tay vào chiếc Cup. Điểm tựa lịch sử cho thấy chưa đội tuyển nào từng ngược dòng thành công sau khi bị dẫn hai bàn tại lượt đi bán kết hoặc lượt đi chung kết giải Đông Nam Á, kể từ khi thể thức mới được áp dụng vào năm 2004". VnExpress đưa tin.

Màn trình diễn tại sân Mỹ Đình tối nay sẽ phân định đội tuyển nào thật sự bình tĩnh như đã tuyên bố. Cuộc đấu cũng sẽ chứng minh HLV Kim Sang-sik có thật sự biến việc vô địch thành thói quen ở Việt Nam, và xác lập vị thế thống trị mới ở khu vực. Thông tin trên VTC News cho hay.

Tối nay (20h00 ngày 26/8) diễn ra trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, bạn có thể đãi chồng những món nhắm nhanh gọn, đậm đà để cùng cổ vấn đội nhà:

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng, dễ làm phục vụ chồng xem chung kết bóng đá tối nay

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 1.

Mề gà trộn giấm và dầu ớt.

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 2.

Chim cút chiên ngũ vị hương

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 3.

Đuôi bò hầm bia

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 4.

Ngao xào sa tế

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 5.

Mực khô xào mắm me

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 6.

Lòng lợn xào rau răm

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 7.

Chân gà nướng

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 8.

Dồi sụn nướng

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 9.

Thịt xiên nướng

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 10.

Gà xé phay chua ngọt

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 11.

Thịt ngan hấp bia

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 12.

Gà nấu nấm

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 13.

Giò heo muối xông khói

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 14.

Thịt dê nướng muối ớt mềm ngọt, cay cay bùng vị (Nguồn: Internet)

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 15.

Tôm hấp bia sả


Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 16.

Bạch tuộc nướng sa tế

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 17.

Hàu nướng phô mai

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 18.7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con trai

GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.

Gợi ý 17 món nhậu ngon miệng dễ làm cho trận chung kết bóng đá tối nay - Ảnh 19.Gợi ý 7 mâm cơm gia đình nấu vội nhưng đủ chất

GĐXH - Vì công việc nên hầu như ngày nào mình cũng về nhà khá muộn. Nhiều hôm vừa tan làm là vội ghé chợ, chọn vài món tươi ngon rồi tất tả về vào bếp. Chính vì vậy, tiêu chí của mình là nấu nhanh nhưng vẫn đủ chất, để cả nhà không phải chờ lâu mà vẫn có một bữa cơm ấm cúng.

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