Hé lộ ông bầu mới của CLB bóng đá Thanh Hóa

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa làm việc với Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa và Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa, trao đổi và thống nhất một số nội dung liên quan đến quá trình chuyển giao câu lạc bộ (CLB) bóng đá Thanh Hóa.

Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa chuẩn bị kế hoạch, sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tiếp nhận và đưa CLB vào vận hành trong mùa giải mới.

CLB bóng đá Thanh Hóa chuẩn bị có ông bầu mới. Ảnh: CLB.

Sở VHTT&DL đề nghị Công ty CP Phát triển bóng đá Thanh Hóa khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ cần thiết để thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao CLB theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

Doanh nhân Lê Xuân Tưởng dự kiến đảm nhận vị trí Chủ tịch CLB, thay ông Cao Hoàng Đức.

Trước đó, như Chuyên trang Gia đình và Xã hội đưa tin, Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị trả lại đội bóng trong bối cảnh doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về nguồn lực để tiếp tục duy trì hoạt động.

Những khó khăn của CLB bắt đầu bộc lộ rõ từ cuối tháng 8/2025, khi ông Cao Tiến Đoan, Chủ tịch CLB Bóng đá Đông Á Thanh Hóa, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra các vi phạm liên quan đến công tác kế toán và hoạt động bán đấu giá tài sản.

Dù Công ty TNHH MTV Bóng đá Đông Á Thanh Hóa vẫn tiếp tục quản lý đội bóng, nguồn lực tài chính hạn chế đã tác động không nhỏ đến hoạt động của CLB. Một loạt cầu thủ chia tay đội bóng, trong khi quá trình chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới gặp nhiều trở ngại.

Buổi làm việc ngày 31/7 giữa lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa với các doanh nghiệp, nhà tài trợ được xem là bước ngoặt quan trọng nhằm tìm giải pháp duy trì hoạt động của đội bóng trước thềm mùa giải mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh và các doanh nghiệp, nhà tài trợ thống nhất chủ trương cùng chung tay duy trì CLB, đồng thời định hướng xây dựng hệ thống đào tạo trẻ và phát triển bóng đá chuyên nghiệp theo hướng xã hội hóa bền vững.

Trong hơn 5 năm gắn với tên gọi Đông Á Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã trải qua một giai đoạn đáng nhớ với nhiều dấu ấn tại các giải đấu quốc gia. Đỉnh cao là 2 lần liên tiếp vô địch Cúp Quốc gia các mùa giải 2022-2023 và 2023-2024, cùng chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia 2023.

Thành tích này giúp Đông Á Thanh Hóa trở thành một trong những đội bóng có dấu ấn nổi bật tại đấu trường quốc nội trong những năm gần đây.