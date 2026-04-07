Quốc hội bầu đồng chí Tô Lâm làm Chủ tịch nước

Tân Chủ tịch nước Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Từ 8h sáng 7/4/2026, Quốc hội họp kín để thực hiện quy trình bầu Chủ tịch nước. Đến 9h15, Quốc hội họp tại hội trường, tiến hành biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả biểu quyết điện tử cho thấy, 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành việc thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.