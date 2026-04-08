Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm đồng chí Đào Hồng Lan giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ mới
Đồng chí Đào Hồng Lan đã được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 8/4, Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 đối với 17 đồng chí. Trong đó, đồng chí Đào Hồng Lan đã tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2026-2031.
