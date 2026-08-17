Quốc Trường, Thúy Ngân cùng dàn cast bật mí những kỷ niệm khó quên tại 'Sao nhập ngũ 2026'

Quốc Trường, Văn Mai Hương xúc động khi tham gia 'Sao nhập ngũ' GĐXH - Mùa thứ 17 của "Sao nhập ngũ" quy tụ Châu Bùi, Erik, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Quốc Trường cùng nhiều nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có.

Cơm bữa khô bữa nhão, thời gian sinh hoạt tính từng phút

Với Tuấn Dương, một trong những ký ức khó quên nhất là nhịp sống bắt đầu từ rất sớm. Tiếng còi của đại đội trưởng vang lên lúc 4h30 sáng, sau đó là chuỗi sinh hoạt với thời gian được tính gần như từng phút. Anh nhớ lại: "Nghe còi là phải bật dậy liền, không có chuyện nấn ná luôn".

Bình thường ở nhà có thời gian thong thả, vào quân ngũ các chiến sĩ chỉ có chưa đầy 20 phút để hoàn thành cả việc tắm, gội và giặt quần áo. "Lúc đầu tôi nghĩ chắc không kịp đâu, nhưng rồi ai cũng phải tự xoay xở. Làm riết rồi quen", Tuấn Dương chia sẻ thêm.

Hình ảnh Quốc Trường trong chương trình.

Những bữa cơm có ngày khô, có ngày nhão nhưng mọi người vẫn phải ăn thật nhanh. Riêng Quốc Trường, chuyện ăn uống cũng phải bất ngờ về chính bản thân mình. Anh thừa nhận: "Tôi không nghĩ mình chịu được luôn, nhưng vô đó rồi thì tự nhiên thích nghi".

"Mỗi lần tôi ăn là mấy anh còn quay lại, chụp hình vì không tin luôn. Tôi cũng bất ngờ là mình ăn ngon vậy", nam diễn viên kể thêm. Nam diễn viên thậm chí gọi đó là những bữa ăn ngon nhất trong năm của mình.

Một bữa cơm vốn rất bình thường trong doanh trại, qua trải nghiệm của Quốc Trường, lại trở thành ký ức khó quên. Khi con người bị đặt vào một nhịp sống mới, những điều quen thuộc đôi khi cũng được cảm nhận theo một cách hoàn toàn khác.

Châu Bùi say sóng giữa biển, Thúy Ngân trở thành "người hùng"

Một trong những kỷ niệm khó quên nhất của dàn nghệ sĩ tại "Sao nhập ngũ 2026" là hành trình lênh đênh trên biển đến Trường Sa, nơi cơn say sóng khiến những người vốn tự tin về sức khỏe cũng phải bất ngờ trước giới hạn của chính mình.

Trước khi lên đường, Châu Bùi từng nghĩ mình chỉ sợ nước vì không biết bơi. Cô và Văn Mai Hương thậm chí còn tự tin rằng mình không say sóng nên không cần uống thuốc chống say. Nhưng thực tế nhanh chóng chứng minh điều ngược lại.

Châu Bùi kể trong khoảng ba tiếng đầu trên tàu, cô gần như không thể làm được gì, cảm giác chao đảo, mắt mờ đi và chỉ có thể nằm yên trên giường.

Văn Mai Hương và đồng đội.

Giữa những lúc mệt mỏi ấy, một củ khoai lang từ Thúy Ngân trở thành "cứu tinh" của Châu Bùi. Cô hài hước nhớ lại: "Lúc đó chỉ có khoai lang là cứu tinh thôi". Nhưng đằng sau món ăn nhỏ ấy lại là sự quan tâm mà các nghệ sĩ dành cho nhau trong hành trình đặc biệt.

Bởi không chỉ Châu Bùi, Thúy Ngân cũng phải vật lộn với những cơn say sóng. Nữ diễn viên tiết lộ cô từng nghĩ mình khỏe, nhưng lên tàu mới nhận ra cơ thể không dễ dàng thích nghi với điều kiện ngoài biển. Trong khi những người cùng phòng lần lượt mệt và không thể ăn uống, Thúy Ngân vẫn cố gắng giữ tỉnh táo để mang thức ăn xuống cho mọi người.

Giữa biển khơi, những điều tưởng như vụn vặt ấy lại trở thành ký ức khó quên nhất về một hành trình mà các nghệ sĩ không chỉ cùng nhau vượt qua thử thách, mà còn học cách trở thành đồng đội.

Mời quý vị khán giả theo dõi hành trình ra đảo xa của 8 chiến sĩ Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh, Thúy Ngân, Văn Mai Hương, Minh Trang, Erik và Tuấn Dương tại "Sao nhập ngũ 2026: Tổ quốc nơi đầu sóng": Thứ 5 hàng tuần từ ngày 13/08/2026, lúc 20h45 trên kênh QPVN và 21h00 trên kênh HTV7.