Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao
GĐXH - Sáng 1/12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ khởi động chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025" với mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa cho trẻ em vùng cao.
Tại lễ tiếp nhận tài trợ, Quỹ BTTEVN có Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp – Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, cùng đại diện các phòng chuyên môn của Quỹ và đại diện Zott Việt Nam…
Năm 2024 đánh dấu bước bắt đầu của quỹ dinh dưỡng "Zott Monte – Cùng bé lớn khôn", với 80.000 hũ váng sữa Monte được trao tặng đến trẻ em tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa Zott Monte và Quỹ BTTEVN trong các hoạt động chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Bước sang năm 2025, chương trình được tiếp nối và mở rộng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai bên trong sứ mệnh hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Chương trình tập trung vào khu vực vùng cao, nơi tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng vẫn đang ở mức cao và đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte đến trẻ em vùng cao (70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố quỹ; 70.000 hũ còn lại được gây quỹ thông qua hoạt động đồng hành của cộng đồng).
Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 70.000 lượt chia sẻ kèm hashtag gây quỹ từ cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook/TikTok và một cộng đồng mang tên MomForMom được xây dựng tại website chương trình "Mẹ bên mẹ, cùng bé lớn khôn" trong thời gian từ 01/12/2025 đến 31/12/2025.
Kết quả chiến dịch gây quỹ sẽ là động lực để Zott Monte triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng nhiều khu vực khác trên toàn quốc trong những năm tiếp theo. Chương trình Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn" góp phần hiện thực hoá mục tiêu không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mọi trẻ em đều nhận được chăm sóc bằng yêu thương và dinh dưỡng đủ đầy để lớn khôn hạnh phúc không phân biệt vùng miền.
Bên cạnh việc trao tặng sản phẩm, chương trình còn hướng đến việc trở thành cầu nối giữa các bà mẹ thông qua cộng đồng MomForMom (M4M) – nơi những người mẹ có thể đồng cảm, sẻ chia và học hỏi lẫn nhau trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ. Chương trình Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn" năm nay được cụ thể hoá bằng việc hướng đến mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte cho trẻ em vùng cao - một trong những khu vực có tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng cao nhất cả nước.
4 nguyên nhân chính phổ biến có thể gây sảy thaiDân số và phát triển - 15 giờ trước
Nhiều yếu tố gây sảy thai, trong đó có những căn nguyên nằm ngoài tầm kiểm soát của mẹ bầu. Tìm hiểu 4 nguyên nhân phổ biến có thể gây sảy thai.
Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?Dân số và phát triển - 1 ngày trước
Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.
Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộnDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.
Cuộc thi ‘Rung chuông vàng’ - trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻDân số và phát triển - 2 ngày trước
GĐXH - Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Trường THPT Anh Sơn không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trang kiến thức thiết yếu về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng ứng xử, giúp 100 học sinh vững tin đối diện với những tổn thương thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.
Bác sĩ Việt giúp người đàn ông Mỹ 70 tuổi triệt sản lâu năm có conDân số và phát triển - 3 ngày trước
Người đàn ông Mỹ đã triệt sản lâu năm mới đây kết hôn với một phụ nữ Việt kém 40 tuổi. Họ khát khao có con nhưng điều trị ở nước ngoài thất bại.
Tác hại của việc chơi pickleball quá khuyaDân số và phát triển - 4 ngày trước
Vì lý do bận rộn, nhiều người chỉ có thời gian đánh pickleball lúc khuya. Mặc dù trên sân họ rất phấn khích, không mệt mỏi nhưng với lịch chơi kết thúc sau 23h, cơ thể bắt đầu lệch pha với niềm vui này.
6 cách tự nhiên giảm đầy hơi và chướng bụngDân số và phát triển - 1 tuần trước
Đầy hơi và chướng bụng là những vấn đề tiêu hóa phổ biến, khiến bụng cảm thấy nặng nề, chướng lên và đôi khi gây đau. Sự khó chịu này có thể làm giảm đáng kể năng lượng, ảnh hưởng đến tâm trạng và hệ tiêu hóa.
Bác sĩ y học cổ truyền khuyến cáo một số biện pháp phòng ngừa đột quỵ vào mùa lạnhDân số và phát triển - 1 tuần trước
Thời tiết lạnh khiến số ca đột quỵ có xu hướng tăng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa tình trạng này.
Ý nghĩa Hội thi 'Rung chuông vàng' tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sảnDân số và phát triển - 1 tuần trước
GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên, rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường.
Cách kiểm tra phát hiện ung thư vú giai đoạn sớmDân số và phát triển - 1 tuần trước
Việc phát hiện sớm ung thư vú đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị và nâng cao chất lượng sống. Phụ nữ nên kết hợp giữa tự kiểm tra vú tại nhà hằng tháng và chủ động khám sàng lọc ung thư vú định kỳ.
Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hônDân số và phát triển
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.