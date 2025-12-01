Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi động chương trình quỹ dinh dưỡng cho trẻ em vùng cao

Tại lễ tiếp nhận tài trợ, Quỹ BTTEVN có Ông Đinh Tiến Hải - Giám đốc, bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc, đại diện lãnh đạo Vụ Tổng hợp – Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Cục Bà mẹ và Trẻ em, cùng đại diện các phòng chuyên môn của Quỹ và đại diện Zott Việt Nam…

Năm 2024 đánh dấu bước bắt đầu của quỹ dinh dưỡng "Zott Monte – Cùng bé lớn khôn", với 80.000 hũ váng sữa Monte được trao tặng đến trẻ em tại các tỉnh Tây Nguyên. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền tảng cho sự hợp tác giữa Zott Monte và Quỹ BTTEVN trong các hoạt động chăm lo dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Hiền - Phó Giám đốc Quỹ BTTEVN: "Chương trình huy động nguồn lực thông qua cả sự đóng góp trực tiếp từ nhà tài trợ và hình thức lan tỏa thông điệp tích cực trên mạng xã hội, từ đó tạo nên một phong trào cộng đồng mang tính nhân văn, thiết thực và phù hợp với xu hướng truyền thông số hiện nay”.

Bước sang năm 2025, chương trình được tiếp nối và mở rộng, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của hai bên trong sứ mệnh hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam. Chương trình tập trung vào khu vực vùng cao, nơi tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng vẫn đang ở mức cao và đặt mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte đến trẻ em vùng cao (70.000 hũ do Zott Monte đóng góp ngay tại thời điểm công bố quỹ; 70.000 hũ còn lại được gây quỹ thông qua hoạt động đồng hành của cộng đồng).

Ký kết biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng.

Dự kiến chương trình sẽ thu hút hơn 70.000 lượt chia sẻ kèm hashtag gây quỹ từ cộng đồng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook/TikTok và một cộng đồng mang tên MomForMom được xây dựng tại website chương trình "Mẹ bên mẹ, cùng bé lớn khôn" trong thời gian từ 01/12/2025 đến 31/12/2025.

Kết quả chiến dịch gây quỹ sẽ là động lực để Zott Monte triển khai thêm nhiều hoạt động hỗ trợ dinh dưỡng nhiều khu vực khác trên toàn quốc trong những năm tiếp theo. Chương trình Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn" góp phần hiện thực hoá mục tiêu không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau, mọi trẻ em đều nhận được chăm sóc bằng yêu thương và dinh dưỡng đủ đầy để lớn khôn hạnh phúc không phân biệt vùng miền.

Bên cạnh việc trao tặng sản phẩm, chương trình còn hướng đến việc trở thành cầu nối giữa các bà mẹ thông qua cộng đồng MomForMom (M4M) – nơi những người mẹ có thể đồng cảm, sẻ chia và học hỏi lẫn nhau trong hành trình nuôi dưỡng con trẻ. Chương trình Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn" năm nay được cụ thể hoá bằng việc hướng đến mục tiêu trao tặng 140.000 hũ sản phẩm sữa Zott Monte cho trẻ em vùng cao - một trong những khu vực có tỷ lệ trẻ em thiếu dinh dưỡng cao nhất cả nước.