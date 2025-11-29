Chiều 29/11, Sở Y tế Nghệ An phối hợp Trung tâm Y tế Anh Sơn tổ chức Hội thi "Rung chuông vàng" tìm hiểu kiến thức Dân số - Sức khỏe sinh sản tại Trường THPT Anh Sơn 1.

Cuộc thi "Rung chuông vàng - Trao tấm khiên kiến thức bảo vệ thế hệ trẻ.

Cuộc thi thu hút 100 học sinh tham gia, với nội dung trải rộng và thiết thực, lồng ghép sinh động các vấn đề từ Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng sống, đến phòng chống xâm hại và bạo lực học đường.

Các câu hỏi không chỉ giới hạn trong phạm vi học thuật mà còn rất gần gũi, xoay quanh dấu hiệu tuổi dậy thì, tác hại của việc mang thai sớm ở lứa tuổi vị thành niên, kỹ năng tự vệ, mất cân bằng giới tính, và đặc điểm dân số tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An phát biểu tại cuộc thi.

Phát biểu tại cuộc thi, ông Nguyễn Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh, lứa tuổi học sinh THPT rất dễ bị tổn thương nếu thiếu kiến thức về giới tính, tình bạn - tình yêu và kỹ năng ứng xử. Vì vậy, cuộc thi không chỉ giúp các em nắm kiến thức đúng, mà còn góp phần hình thành thái độ sống tích cực, biết tôn trọng bản thân và bạn bè. Trang bị kiến thức, kỹ năng sống lành mạnh và thái độ tự bảo vệ là cách tốt nhất để bảo vệ thế hệ trẻ.

Hoạt động này tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các bạn học sinh.

Hoạt động này tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, giao lưu, học hỏi, và xây dựng tình bạn đẹp, trong sáng. Đặc biệt, cuộc thi giúp các em trang bị gói hành trang vững chắc để cùng nhau phòng ngừa những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra do thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Các thí sinh trả lời các câu hỏi về giới tính, SKSS.

Kết thúc cuộc thi, bạn Nguyễn Thảo Linh lớp 11 A1 đạt giải Nhất cuộc thi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích và các giải phụ và giải tập thể dành cho đội cổ động xuất sắc.

Trải qua 30 câu hỏi đa dạng, từ dấu hiệu dậy thì, tác hại mang thai sớm, kỹ năng phòng vệ trước nguy cơ xâm hại cho đến mất cân bằng giới tính và đặc điểm dân số tại địa phương, các thí sinh thể hiện rõ sự tự tin và hiểu biết. Xen giữa phần thi kiến thức còn có các nội dung về truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, văn hóa - xã hội, giúp không khí cuộc thi thêm sinh động.

