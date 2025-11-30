Mới nhất
Dân số và phát triển

Nhóm phụ nữ ăn đậu phụ mỗi ngày suốt 2 năm, kết quả khám ra sao?

Chủ nhật, 15:11 30/11/2025 | Dân số và phát triển
Nghiên cứu với nhóm phụ nữ trên 40 tuổi cho thấy, đậu phụ giàu canxi, protein, ít béo giúp tăng mật độ xương, cải thiện hệ tim mạch.

Ăn đậu phụ hằng ngày không phải chuyện hiếm nhưng duy trì liên tục suốt hai năm thì ít người làm được. Nhiều người cho rằng đậu phụ thanh đạm, dễ ngán; số khác lo ngại hormone trong đậu nành gây ảnh hưởng nội tiết nên tránh. Xung quanh món ăn này cũng có vô số lời đồn trái chiều.

Theo Aboluowang , một bệnh viện tuyến đầu từng nghiên cứu nhóm phụ nữ trên 40 tuổi, yêu cầu ăn 200g đậu phụ mỗi ngày trong hai năm. Kết quả cho thấy đa số tăng mật độ xương tại cột sống thắt lưng và xương đùi, mức tăng trung bình 3,7%. Một số trường hợp mỡ máu cao còn giảm cholesterol xấu, thậm chí không cần dùng thuốc nữa.

Tuy nhiên, nghiên cứu có điều kiện nghiêm ngặt: người tham gia không ăn nhiều đồ chiên rán, không hút thuốc, không uống rượu, không thức khuya. Nghĩa là đậu phụ chỉ phát huy rõ tác dụng khi đi cùng lối sống lành mạnh.

Ăn đậu phụ thường xuyên đem lại tác dụng bất ngờ. Ảnh: Ban Mai

Tăng mật độ xương

Đậu phụ vốn giàu canxi trong nhóm thực vật, mỗi 100g cung cấp 100-150mg canxi, tương đương một số loại sữa. Nhờ ít béo, giàu protein, đậu phụ thích hợp cho người tập luyện, trung niên và cao tuổi. Khảo sát dinh dưỡng tại đô thị cho thấy mỗi người nạp trung bình chỉ khoảng 500mg canxi/ngày, thấp hơn khuyến nghị 800-1.000mg cho người trưởng thành.

Trong bối cảnh đó, các thực phẩm giàu canxi như đậu phụ giữ vai trò quan trọng. Dữ liệu cho thấy người ăn thực phẩm giàu canxi thường xuyên có mật độ xương cao hơn, nguy cơ gãy xương thấp hơn.

Cải thiện hệ tim mạch

Đậu phụ thường được xem là món thanh đạm nhưng chứa protein thực vật có chất lượng cao. Isoflavone và sterol thực vật trong đậu phụ đã được chứng minh giúp giảm mỡ máu và cải thiện độ đàn hồi mạch máu. Một khảo sát lớn ở Trung Quốc cho thấy người trung niên, cao tuổi ăn đậu nành thường xuyên có tỷ lệ cao huyết áp và cholesterol cao thấp hơn hẳn. Ăn đậu phụ lâu dài còn giúp hạ cholesterol LDL - loại “cholesterol xấu” liên quan trực tiếp đến xơ vữa động mạch.

Những nguy cơ tiềm ẩn

Bên cạnh lợi ích, đậu phụ vẫn có rủi ro. Một số người dị ứng protein đậu nành dễ phát ban hoặc tiêu chảy. Người tiêu hóa kém nếu ăn nhiều có thể đầy hơi, giảm hấp thụ dinh dưỡng.

Nỗi lo phổ biến khác là isoflavone gây rối loạn nội tiết. Tuy nhiên, lượng tiêu thụ từ bữa ăn thông thường không đủ mạnh để gây ảnh hưởng hormone. Dù vậy, người mắc bệnh nhạy cảm hormone như ung thư vú hay lạc nội mạc tử cung vẫn nên kiểm soát lượng đậu phụ.

Thời điểm ăn đậu phụ phù hợp

Ăn đậu phụ buổi sáng như tào phớ, canh đậu phụ giúp hấp thụ canxi tốt nhưng cần kết hợp tinh bột và vitamin để tránh mất cân bằng dinh dưỡng. Ăn vào buổi tối cũng ổn, miễn không quá nhiều hoặc khi quá đói. Dù đậu nành có axit oxalic, phần lớn đã bị loại trong quá trình chế biến. Người suy thận cần lưu ý vì protein thực vật có thể tăng gánh nặng; người bị gout ăn được nhưng nên vừa phải.

Đậu phụ không phải “thần dược”, nhưng nếu ăn hằng ngày trong chế độ sinh hoạt lành mạnh, sau một năm, mật độ xương và mỡ máu có thể cải thiện nhẹ nhưng bền vững. Sức khỏe không cần thay đổi nhanh, chỉ cần bắt đầu và duy trì đúng cách.

An Yên
