Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn

Thứ bảy, 20:24 29/11/2025 | Dân số và phát triển
GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.

"Vợ chồng chị Hiền là trường hợp vô sinh hiếm muộn lâu năm và tình trạng bệnh lý phức tạp đã được điều trị thành công", theo BS.CKI Đinh Thị Ngọc Ngân, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh.

Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Chị Hiền cho biết, chị kết hôn từ khi còn rất trẻ. Năm 1994, chị Hiền 18 tuổi, mang thai con đầu lòng nhưng phải dùng thuốc chấm dứt thai kỳ do thai ngoài tử cung. 21 năm tiếp theo kể từ sau lần mất con, tin vui không đến. Cứ vài năm một lần, chị Hiền đi khám và uống hàng trăm thang thuốc đông y vẫn không đậu thai.

Năm 2015, ở tuổi 39, chị Hiền bất ngờ mang thai tự nhiên nhưng thai tiếp tục làm tổ ở vòi trứng, biến chứng vỡ thai, phải phẫu thuật cấp cứu cắt khối thai và vòi trứng bị tổn thương. Bác sĩ đồng thời cắt vòi trứng bên còn lại vì tình trạng ứ dịch.

Không còn cả hai vòi trứng, tức là mất khả năng đậu thai tự nhiên, phương pháp duy nhất giúp vợ chồng chị Hiền có con là điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vợ chồng chị mất thêm 6 năm mới vượt qua cú sốc tâm lý và tích góp tiền bạc để "tìm con".

Họ trải qua chu kỳ IVF đầu tiên vào năm 2021, chị Hiền chỉ có phôi duy nhất ngày 3, chuyển phôi không đậu thai. Mãn kinh, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, bác sĩ khuyên chị Hiền xin trứng. Ban đầu, họ từ chối vì đứa trẻ không cùng huyết thống với mẹ. Suốt 4 tháng đắn đo kèm khát khao được làm mẹ, không còn cách nào khác vợ chồng chị chấp nhận xin noãn của người khác để có con.

Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một người cháu họ đồng cảm với vợ chồng chị, đồng ý đến bệnh viện hiến noãn để thực hiện IVF. Kết quả của chu kỳ IVF này, chị Hiền có được 5 phôi ngày 5 loại tốt. Chị đậu thai sau lần chuyển phôi đầu tiên nhưng sảy thai ở giai đoạn sớm, lần chuyển phôi thứ 2 kết quả thai sinh hóa, thêm hai lần chuyển phôi còn lại thất bại.

Năm 2022, vợ chồng chị chưa kịp điều trị tiếp thì biến cố xảy ra. Chị Hiền được chẩn đoán ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật cắt thùy trái và eo giáp, tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng thuốc để ổn định hormone tuyến giáp. Vào đầu tháng 9, chị đến IVF Tâm Anh điều trị, xem như một "phép thử cuối cùng".

Tại đây, chị Hiền được các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa, thăm khám toàn diện và xây dựng phác đồ điều chỉnh hormone phù hợp, giúp cơ thể ổn định và sẵn sàng bước vào điều trị IVF.

Lần này, một người quen khác đồng ý cho noãn, giúp chị Hiền có 8 phôi ngày 5 chất lượng tốt được trữ đông trong 7 dụng cụ.

Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung, chị Hiền đậu thai. Thai kỳ hiện 8 tuần, phát triển khỏe mạnh. 7 phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có thể sinh thêm con.

Nghe tiếng tim thai đập rộn ràng, chị Hiền, 49 tuổi, không ngờ “phép thử cuối cùng” đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.

Tưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinhTưởng vợ hiếm muộn, đi khám phát hiện... chồng vô sinh

GĐXH - Hiếm muộn sau 4 năm cưới nhau, anh Hoàng chưa từng nghĩ mình vô sinh do dị tật bẩm sinh, phải điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) để được làm bố.


M.H (th)
