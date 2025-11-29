Người phụ nữ 49 tuổi hạnh phúc đón tin vui sau 30 năm vô sinh hiếm muộn
GĐXH - Chị Hiền, 49 tuổi hạnh phúc vô cùng khi "phép thử cuối cùng" đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.
"Vợ chồng chị Hiền là trường hợp vô sinh hiếm muộn lâu năm và tình trạng bệnh lý phức tạp đã được điều trị thành công", theo BS.CKI Đinh Thị Ngọc Ngân, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh.
Chị Hiền cho biết, chị kết hôn từ khi còn rất trẻ. Năm 1994, chị Hiền 18 tuổi, mang thai con đầu lòng nhưng phải dùng thuốc chấm dứt thai kỳ do thai ngoài tử cung. 21 năm tiếp theo kể từ sau lần mất con, tin vui không đến. Cứ vài năm một lần, chị Hiền đi khám và uống hàng trăm thang thuốc đông y vẫn không đậu thai.
Năm 2015, ở tuổi 39, chị Hiền bất ngờ mang thai tự nhiên nhưng thai tiếp tục làm tổ ở vòi trứng, biến chứng vỡ thai, phải phẫu thuật cấp cứu cắt khối thai và vòi trứng bị tổn thương. Bác sĩ đồng thời cắt vòi trứng bên còn lại vì tình trạng ứ dịch.
Không còn cả hai vòi trứng, tức là mất khả năng đậu thai tự nhiên, phương pháp duy nhất giúp vợ chồng chị Hiền có con là điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Vợ chồng chị mất thêm 6 năm mới vượt qua cú sốc tâm lý và tích góp tiền bạc để "tìm con".
Họ trải qua chu kỳ IVF đầu tiên vào năm 2021, chị Hiền chỉ có phôi duy nhất ngày 3, chuyển phôi không đậu thai. Mãn kinh, dự trữ buồng trứng cạn kiệt, bác sĩ khuyên chị Hiền xin trứng. Ban đầu, họ từ chối vì đứa trẻ không cùng huyết thống với mẹ. Suốt 4 tháng đắn đo kèm khát khao được làm mẹ, không còn cách nào khác vợ chồng chị chấp nhận xin noãn của người khác để có con.
Một người cháu họ đồng cảm với vợ chồng chị, đồng ý đến bệnh viện hiến noãn để thực hiện IVF. Kết quả của chu kỳ IVF này, chị Hiền có được 5 phôi ngày 5 loại tốt. Chị đậu thai sau lần chuyển phôi đầu tiên nhưng sảy thai ở giai đoạn sớm, lần chuyển phôi thứ 2 kết quả thai sinh hóa, thêm hai lần chuyển phôi còn lại thất bại.
Năm 2022, vợ chồng chị chưa kịp điều trị tiếp thì biến cố xảy ra. Chị Hiền được chẩn đoán ung thư tuyến giáp phải phẫu thuật cắt thùy trái và eo giáp, tiếp tục được theo dõi và điều trị bằng thuốc để ổn định hormone tuyến giáp. Vào đầu tháng 9, chị đến IVF Tâm Anh điều trị, xem như một "phép thử cuối cùng".
Tại đây, chị Hiền được các bác sĩ phối hợp liên chuyên khoa, thăm khám toàn diện và xây dựng phác đồ điều chỉnh hormone phù hợp, giúp cơ thể ổn định và sẵn sàng bước vào điều trị IVF.
Lần này, một người quen khác đồng ý cho noãn, giúp chị Hiền có 8 phôi ngày 5 chất lượng tốt được trữ đông trong 7 dụng cụ.
Sau khi chuẩn bị niêm mạc tử cung đủ điều kiện, chuyển một phôi ngày 5 loại tốt vào tử cung, chị Hiền đậu thai. Thai kỳ hiện 8 tuần, phát triển khỏe mạnh. 7 phôi còn lại được trữ đông giúp vợ chồng chị có thể sinh thêm con.
Nghe tiếng tim thai đập rộn ràng, chị Hiền, 49 tuổi, không ngờ “phép thử cuối cùng” đã giúp vợ chồng chị có con sau hơn 30 năm vô sinh hiếm muộn.
GĐXH - Cuộc thi "Rung chuông vàng" tại Trường THPT Anh Sơn không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là hành trang kiến thức thiết yếu về sức khỏe sinh sản, giới tính và kỹ năng ứng xử, giúp 100 học sinh vững tin đối diện với những tổn thương thường gặp ở lứa tuổi dậy thì.
Người đàn ông Mỹ đã triệt sản lâu năm mới đây kết hôn với một phụ nữ Việt kém 40 tuổi. Họ khát khao có con nhưng điều trị ở nước ngoài thất bại.
Vì lý do bận rộn, nhiều người chỉ có thời gian đánh pickleball lúc khuya. Mặc dù trên sân họ rất phấn khích, không mệt mỏi nhưng với lịch chơi kết thúc sau 23h, cơ thể bắt đầu lệch pha với niềm vui này.
Đầy hơi và chướng bụng là những vấn đề tiêu hóa phổ biến, khiến bụng cảm thấy nặng nề, chướng lên và đôi khi gây đau. Sự khó chịu này có thể làm giảm đáng kể năng lượng, ảnh hưởng đến tâm trạng và hệ tiêu hóa.
Thời tiết lạnh khiến số ca đột quỵ có xu hướng tăng. Vậy làm thế nào để phòng ngừa tình trạng này.
GĐXH - Thông qua cuộc thi, học sinh được trang bị kiến thức về dân số, phát triển và sức khỏe sinh sản vị thành niên, rèn kỹ năng sống, ứng xử, phòng chống xâm hại và bạo lực học đường.
Việc phát hiện sớm ung thư vú đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị và nâng cao chất lượng sống. Phụ nữ nên kết hợp giữa tự kiểm tra vú tại nhà hằng tháng và chủ động khám sàng lọc ung thư vú định kỳ.
GĐXH - Hội thi là hoạt động ý nghĩa nhằm tạo sân chơi và cơ hội giao lưu lành mạnh, bổ ích, thiết thực cho trẻ em gái. Thông qua hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi quan niệm và hành vi của mọi người về vấn đề giới tính, góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh...
GĐXH - Tuổi thọ bình quân đạt trên 77 tuổi, 100% người cao tuổi được quản lý sức khỏe, được khám, chữa bệnh, được chăm sóc tại gia đình, cộng đồng, cơ sở chăm sóc tập trung. Chiều cao trung bình người Hà Nội 18 tuổi đối với nam ≥169 cm, nữ ≥ 158 cm.
Người đàn ông bị xoắn tinh hoàn ở giờ thứ 7–8, tình huống được xem là "chạy đua từng phút" để giữ lại chức năng sinh sản. Các bác sĩ đã mổ cho bệnh nhân trong tình huống khẩn cấp.
GĐXH - Theo các chuyên gia, sức khỏe sinh sản của vị thành niên, thanh niên được coi là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi.