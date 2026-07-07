Quy định mới đăng ký giảm trừ gia cảnh áp dụng từ tháng 7/2026, cá nhân nộp thuế cần biết

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Quy định mới về giảm trừ gia cảnh từ 1/7/2026

Chính phủ ban hành Nghị định 253/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025.

Theo đó, từ 1/7/2026, người nộp thuế được giảm trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi cho y tế, giáo dục - đào tạo được quy định tại khoản 2 Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước thuộc phạm vi danh mục do bảo hiểm y tế chi trả tổng không quá 23 triệu đồng/năm;

- Các khoản chi cho giáo dục - đào tạo tại cơ sở giáo dục - đào tạo trong nước tổng không quá 24 triệu đồng/năm.

Cũng theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 tăng mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026:

- Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 15.5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm);

- Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng (74,4 triệu/năm).

Như vậy, từ 1/7/2026 nâng mức giảm trừ lên 23 triệu đồng đối với y tế và 24 triệu đồng đối với giáo dục, tổng cộng lên đến 47 triệu đồng/năm.

Tổng giảm trừ gia cảnh = 186 triệu đồng/năm + 47 triệu đồng/năm + (74,4 triệu đồng/năm × số người phụ thuộc) = 307,4 triệu đồng/năm.

Cũng theo quy định tại Điều 49 Nghị định 253/2026/NĐ-CP: Các khoản chi phí mà người nộp thuế được giảm trừ theo quy định nêu trên phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật; riêng đối với khoản chi cho y tế phải có thêm Bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Hóa đơn, chứng từ để được giảm trừ phải thể hiện thông tin của người nộp thuế hoặc người phụ thuộc của người nộp thuế;

- Không được chi trả từ các nguồn khác, kể cả từ nguồn tài trợ, hỗ trợ, trả thay của tổ chức, cá nhân, nguồn ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm chi trả dưới các hình thức.

Từ 1/7/2026, nhiều điểm mới về giảm trừ gia cảnh khi đóng thuế thu nhập cá nhân được áp dụng. Ảnh minh họa: TL

Giảm trừ gia cảnh là gì?

Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một đối tượng nộp thuế.

Cách đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2026

Theo Khoản 10, Điều 7 Thông tư 105/2020/TT-BTC cách thức đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2026 được hướng dẫn như sau:

Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc

- Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì nộp hồ sơ đăng ký thuế tại cơ quan chi trả thu nhập.

- Hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc gồm:

+ Văn bản ủy quyền và giấy tờ của người phụ thuộc (bản sao thẻ căn cước công dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên; bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi; bản sao hộ chiếu đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài).

+ Cơ quan chi trả thu nhập tổng hợp và gửi Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 20-ĐK-TH-TCT gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.

Trường hợp cá nhân không ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập đăng ký thuế cho người phụ thuộc thì thực hiện đăng ký online

Dưới đây là các bước đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh bằng hình thức trực tuyến:

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin/tthc

Bước 2: Đăng nhập hệ thống, người nộp thuế có thể đăng nhập thông qua tài khoản thuế điện tử, tài khoản định danh điện tử (Mức 2)

Bước 3: Chọn mục [THỦ TỤC HÀNH CHÍNH] sau đó nhập tên thủ tục hoặc từ khóa người phụ thuộc và chọn Tìm kiếm

Đối với phân hệ dành cho cá nhân đăng ký lần đầu sẽ chọn thủ tục hành chính Đăng ký thuế lần đầu cho người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế thu nhập cá nhân – Trường hợp cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế với mã thủ tục hành chính 1.008499.

Bước 4: Click vào icon nộp hồ sơ, màn hình sẽ chuyển sang màn hình cho phép chọn tờ khai đăng ký người phụ thuộc như sau:

Bước 5: Chọn tiếp tục để màn hình hiển thị tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Trong đó, người nộp thuế tích chọn đăng ký thuế và kê khai thông tin cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả/công ty của mình vào chỉ tiêu số 4. Sau đó nhập thông tin người phụ thuộc vào bảng tại chỉ tiêu số 6.

Bước 6: Sau khi điền các thông tin thì nhập tên người nộp thuế vào ô Cá nhân có thu nhập và chọn Kiểm tra thông tin.

Bước 7: Hệ thống sẽ gửi mã OTP vào email của người nộp thuế, nhập mã OTP và hoàn thành gửi tờ khai.

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026 GĐXH - Từ năm 2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi chính thức được áp dụng, theo đó mức thuế thu nhập cá nhân cùng mức giảm trừ gia cảnh cũng có những thay đổi lớn.