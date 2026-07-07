Danh sách 373 biển số xe bị Công an Bắc Ninh thông báo đến nộp phạt nguội

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Thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, qua khai thác hệ thống giám sát và xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã phát hiện 373 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông từ ngày 20-26/6/2026.

Dưới đây là danh sách 373 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phạt nguội:

1. Vượt đèn đỏ: 126 trường hợp

2. Vi phạm vạch kẻ đường: 187 trường hợp

3. Rẽ trái/quay đầu nơi có biển cấm: 13 trường hợp

4. Dừng, đỗ sai: 01 trường hợp

5. Không đội mũ bảo hiểm: 46 trường hợp

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ hệ thống báo hiệu đường bộ, không vì tiện lợi cá nhân mà vi phạm, gây nguy hiểm cho chính mình và người khác.

Đề nghị các chủ phương tiện có liên quan chủ động tra cứu, liên hệ cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.