Từ 15/8, học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này

Người đủ 16 tuổi có được lái xe máy 50cc không?

Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ 15/8/2026 về xử phạt vi phạm giao thông quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong đó điểm nổi bật của Nghị định 238/2026/NĐ-CP quy định mức xử phạt vi phạm giao thông với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô.

Trước thông tin này, trên mạng xã hội cho rằng từ 15/8/2026 người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đi mọi loại xe máy là bị phạt.

Liên quan đến vấn đề này, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, thông tin đang lan truyền là không đúng quy định của pháp luật, gây hiểu nhầm cho người dân.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, tại Điều 6 Nghị định số 238/2026/NĐ-CP, Chính phủ sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP từ quy định: “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 trở lên hoặc có công suất động cơ điện từ 04 kW trở lên” thành “Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe môtô và các loại xe tương tự xe môtô”.

Đây là quy định về xử phạt vi phạm hành chính, nhằm thống nhất cách xác định đối tượng vi phạm đối với hành vi điều khiển xe môtô khi chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.

"Đây không phải quy định cấm người từ đủ 16 tuổi điều khiển xe gắn máy", Phòng CSGT Hà Nội khẳng định.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có phân loại xe môtô và xe gắn máy là hai loại phương tiện khác nhau. Trong đó, xe môtô là xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế để hoạt động trên đường bộ, không bao gồm xe gắn máy.

Đối với xe gắn máy, luật quy định là phương tiện có vận tốc thiết kế không lớn hơn 50km/h; nếu sử dụng động cơ nhiệt thì dung tích không lớn hơn 50cm3, nếu sử dụng động cơ điện thì công suất không lớn hơn 04 kW.

Bên cạnh đó, Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định người điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông phải đáp ứng điều kiện về hiểu biết quy tắc giao thông, kỹ năng điều khiển, độ tuổi và sức khỏe theo quy định của pháp luật. Luật quy định rõ: Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy.

Như vậy, Nghị định số 238/2026/NĐ-CP chỉ sửa đổi một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, không sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; không làm thay đổi quy định về phân loại phương tiện và cũng không làm thay đổi điều kiện, độ tuổi được phép điều khiển xe gắn máy theo quy định của pháp luật.

Do đó, thông tin cho rằng từ ngày 15/8/2026 học sinh từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi bị cấm điều khiển xe gắn máy, xe máy điện là không đúng sự thật.

Từ 15/8, áp dụng quy định mới về mức phạt đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi khi sử dụng xe mô tô. Ảnh minh họa: TL

Xe 50cc có phải là xe gắn máy?

Tại Khoản 3.32 Điều 3 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT quy định:

"Xe mô tô (hay còn gọi là xe máy) là xe cơ giới hai hoặc ba bánh và các loại xe tương tự, di chuyển bằng động cơ có dung tích xy lanh từ 50cm3 trở lên, trọng tải bản thân xe không quá 400 kg.

Xe gắn máy là chỉ phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương dưới 50cm3".

Theo đó, xe 50cc chỉ phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h, do đó xe 50cc là xe gắn máy.

Học sinh từ bao nhiêu tuổi được phép đi xe dưới 50cc?

Cần phân biệt giữa xe đạp điện và xe máy điện:

Đối với xe đạp điện

Đây là loại xe đạp có trợ lực điện, bắt buộc phải có bàn đạp (đạp được bình thường), vận tốc tối đa không quá 25 km/h và công suất động cơ nhỏ (dưới 250W). Nguồn động lực sẽ tự ngắt khi dừng đạp hoặc khi xe đạt tốc độ 25 km/h.

Loại xe này được xếp loại vào nhóm xe thô sơ nên không giới hạn độ tuổi. Loại xe này được học sinh lứa tuổi từ 12 - 15 tuổi lựa chọn để đi học.

Lưu ý: Dù không cấm tuổi nhưng học sinh khi ngồi trên xe đạp điện vẫn bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm và tuân thủ luật giao thông.

Đối với xe máy điện

Đây là loại xe được thiết kế dáng như xe tay ga, không có bàn đạp, vận tốc thiết kế tối đa có thể lên đến 50 km/h, công suất động cơ lớn hơn (từ 400W đến dưới 4kW).

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, học sinh phải từ đủ 16 tuổi trở lên mới được phép điều khiển.

Trường hợp học sinh dưới 16 tuổi nếu đi xe máy điện sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt cảnh cáo, tạm giữ xe và phụ huynh có thể bị phạt tiền rất nặng về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện.

Từ 15/8, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô bị xử phạt theo quy định của Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Học sinh đi xe máy dưới 50cc có phải đăng ký biển số xe?

Tại khoản 1 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật;

- Bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Do đó, xe chưa có biển số đi trên đường sẽ bị phạt đồng thời 2 lỗi: Lỗi không có giấy đăng ký xe và lỗi không gắn biển số.

Theo quy định nêu trên, học sinh đi xe máy dưới 50cc cần phải đăng ký xe và gắn biển số theo quy định.

Học sinh điều khiển xe dưới 50cc không được thực hiện các hành vi nào?

Học sinh điều khiển xe dưới 50cc không được thực hiện các hành vi dưới đây:

- Đi xe dàn hàng ngang.

- Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.

- Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

- Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác hoặc vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh.

- Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

- Thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Đối với người ngồi sau trên xe dưới 50cc cũng không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Mang, vác vật cồng kềnh.

- Sử dụng ô.

- Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác.

- Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái.

- Thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự và an toàn giao thông.