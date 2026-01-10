Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế mới năm 2026

Một thay đổi có tác động sâu rộng đến hầu hết người nộp thuế là việc điều chỉnh mạnh mức giảm trừ gia cảnh từ năm 2026. Theo quy định mới, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được nâng lên 15,5 triệu đồng mỗi tháng, trong khi mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc tăng lên 6,2 triệu đồng mỗi tháng. Việc nâng mức giảm trừ này giúp nhiều người lao động có thu nhập trung bình giảm đáng kể số thuế phải nộp, thậm chí không còn thuộc diện nộp thuế.

Không chỉ điều chỉnh con số, luật còn thay đổi cơ chế điều chỉnh giảm trừ gia cảnh theo hướng linh hoạt hơn. Thay vì phải chờ chỉ số giá tiêu dùng tăng trên 20% như trước, Chính phủ có thể chủ động trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ cho phù hợp với biến động kinh tế – xã hội trong từng giai đoạn. Điều này giúp chính sách thuế sát với thực tế đời sống và thu nhập của người dân hơn.

Cùng với đó, biểu thuế lũy tiến từng phần áp dụng cho thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng được đơn giản hóa. Số bậc thuế được giảm từ 7 xuống còn 5 bậc, đồng thời khoảng cách giữa các bậc được nới rộng. Cách điều chỉnh này giúp hạn chế tình trạng "nhảy bậc" thuế, khiến thuế tăng đột ngột khi thu nhập chỉ nhích lên một mức nhỏ, qua đó tạo cảm giác công bằng và dễ dự đoán hơn cho người nộp thuế.

