Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo

Thời gian qua, tình hình học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các hành vi như điều khiển xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định… giảm rõ rệt. Ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông của phụ huynh tại khu vực cổng trường cũng được nâng lên, góp phần bảo đảm an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Từ ngày 9-10-2025 đến ngày 15-11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an cơ sở và các trường học tổ chức 81 buổi tuyên truyền trực tiếp về an toàn giao thông, với hơn 80.000 học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên tham dự.

Cũng trong thời gian này, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 3.130 trường hợp học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông. Trong đó, khối THCS là 216 trường hợp; khối THPT là 2.091 trường hợp; khối giáo dục thường xuyên là 161 trường hợp…

Danh sách học sinh vi phạm được tập hợp, thông tin đến Sở Giáo dục và Đào tạo.

Một số trường có số lượng học sinh vi phạm ở mức cao, như: Trường THPT Đông Kinh (42 trường hợp); Trường THPT Xuân Đỉnh (26 trường hợp); Trường THPT Trần Hưng Đạo (24 trường hợp); Trường THPT Tây Hồ (19 trường hợp); Trường THPT Tạ Quang Bửu (16 trường hợp); Trường THPT Lômônôxốp (15 trường hợp)…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND thành phố về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, thời gian tới, Công an TP Hà Nội tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lứa tuổi học sinh nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và xây dựng môi trường giao thông an toàn, lành mạnh cho các em.



