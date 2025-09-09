Báo tin vi phạm giao thông, người dân có thể được nhận 5 triệu đồng

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông (dự thảo lần 2). Trong đó nêu chi tiết mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm giao thông.

Dự kiến Bộ Công an lấy ý kiến dự thảo đến hết ngày 15/9/2025.

Người dân báo tin vi phạm giao thông có thể nhận được 5 triệu đồng. Ảnh minh họa: TL

Điều 8 dự thảo Thông tư nêu rõ mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 176/2024/NĐ-CP và quy định cụ thể:

- Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền đến dưới 30.000.000 đồng đối với cá nhân hoặc đến dưới 60.000.000 đồng đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 5% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 2.500.000 đồng/01 vụ, việc;

- Đối với hành vi vi phạm hành chính mà người có thẩm quyền đã ra quyết định xử phạt được số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân hoặc từ 60.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức: Mức chi hỗ trợ cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin phản ánh hành vi vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông của một vụ, việc là 10% số tiền xử phạt vi phạm hành chính và tối đa 5.000.000 đồng/01 vụ, việc;

c) Số tiền xử phạt vi phạm hành chính làm căn cứ xác định mức chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức là số tiền xử phạt được đối với hành vi vi phạm hành chính mà cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quyết định và tổ chức thực hiện việc chi hỗ trợ cho cá nhân, tổ chức đã cung cấp thông tin phản ánh.

Theo dự thảo Thông tư nêu trên, báo tin vi phạm giao thông, người dân có thể được nhận 5 triệu đồng.

