Hà Nội: 109 trường hợp vi phạm giao thông được camera AI ghi nhận ngày đầu năm 2026
Từ 18h ngày 31-12-2025 đến 18h ngày 1-1-2026, thông qua hệ thống camera AI, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Theo thống kê, trong số các trường hợp vi phạm được phát hiện, có 31 trường hợp là ô tô, 78 trường hợp là xe mô tô.
Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.
Thực hiện kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026, Đội Chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã chủ động bố trí lực lượng ứng trực, tăng cường giám sát tình hình giao thông tại các tuyến, nút giao trọng điểm.
Qua đó, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, góp phần bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ.
Bí mật số cuối ngày sinh Âm lịch: 4 con số được cho là hút tài lộc mạnh nhấtĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số này được xem là tượng trưng cho phúc khí lớn, thậm chí "giàu nứt vách" nếu biết nắm bắt cơ hội và không ngừng nỗ lực.
Toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịchĐời sống - 2 giờ trước
Theo thông tin từ Cục CSGT, trong ngày thứ hai nghỉ Tết Dương lịch, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông, làm chết và bị thương 97 người.
Quy định mới nhất về độ tuổi nghỉ hưu của giáo viên năm 2026Đời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Luật Nhà giáo 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, trong đó quy định rõ về chế độ nghỉ hưu đối với giáo viên.
Tin sáng 3/1: Một số nơi tại miền Bắc có thể xuất hiện băng giá; loạt trường ở Hà Nội tổ chức thi riêng vào lớp 10Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo, trong các ngày 3 và 4/1, Miền Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.
Hà Nội: CSGT phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn ở mức cao trong ngày thứ 2 nghỉ Tết Dương lịchĐời sống - 14 giờ trước
Chiều 2/1, lực lượng CSGT Hà Nội triển khai nhiều tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao.
Trú mưa dưới bờ kè, 4 người tử vong khi mảng bê tông đổ sậpĐời sống - 16 giờ trước
Trong lúc trú mưa dưới mảng bê tông bờ kè tại thôn Lạc Mỹ, xã Sơn Thành (Đắk Lắk), 4 người bị bê tông đổ sập vùi lấp, tử vong.
Tử vi tháng 1/2026: Bí kíp xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh cho tuổi Tý, Sửu, Dần, MãoĐời sống - 16 giờ trước
GĐXH - Đây là thời điểm vàng để 4 con giáp Tý - Sửu - Dần - Mão nắm bắt cơ hội, xoay chuyển vận thế và hóa giải hung tinh để bứt phá ngay từ đầu năm 2026.
CSGT TPHCM hỗ trợ đưa người đàn ông đi cấp cứuĐời sống - 19 giờ trước
Giữa dòng xe cộ đông nghẹt, một phụ nữ nhờ CSGT hỗ trợ đưa cha mình đến bệnh viện cấp cứu
Tháng sinh Âm lịch của người hưởng nhiều phúc lành, trung niên an nhàn phú quýĐời sống - 23 giờ trước
GĐXH - Những tháng sinh Âm lịch dưới đây thường được cho là mang theo phúc khí dồi dào, giúp chủ nhân tận hưởng cuộc sống đủ đầy khi tuổi đời chín muồi.
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025Đời sống - 1 ngày trước
Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.
Ngày sinh Âm lịch của người có phúc lớn: Tiền bạc vượng phát, Thần Tài thường xuyên ghé thămĐời sống
GĐXH - Những người sinh vào 3 ngày Âm lịch dưới đây được cho là có vận số giàu sang, Thần Tài không ngừng gõ cửa nếu biết nắm bắt cơ hội.